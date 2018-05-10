Проводник против Нацбанка. Почему Таджикистан предъявил невыполнимые условия системам денежных переводов

06:54 11.05.2018 В середине апреля Центральный банк России отозвал лицензию у платежной системы "Лидер" и исключил ее из реестра операторов платежных систем. Спустя две недели стало известно, что Национальный банк Таджикистана ужесточил правила работы местных банков с российскими системами переводов и потребовал, чтобы эти системы предоставили таджикским партнерам гарантии платежеспособности. Требования Нацбанка могут создать для российских систем значительные трудности, а кто-то может даже и уйдет с этого рынка. И все же это направление переводов слишком ценно для обеих сторон, чтобы они не попытались прийти к компромиссу.



Экономический контекст



Денежные переводы трудовых мигрантов из России в Таджикистан являются немаловажной частью экономических отношений двух стран. Для России переводы в страны СНГ составляют значительную долю всех переводов, например, в 2017 году таких переводов, по данным Центробанка РФ, было $12,9 млрд из $43 млрд. И Таджикистан - один из стабильных лидеров по переводам из России среди стран содружества. В прошлом году туда было переведено $2,5 млрд. О значении этих денег для Таджикистана говорит красноречивый факт - они составляют, по разным оценкам, около 40% ВВП страны. По данным Всемирного банка, это самый высокий показатель в мире среди стран, получающих большое количество переводов от собственных граждан, работающих за рубежом.



Непосредственно через системы денежных переводов из России в Таджикистан в 2017 году было отправлено $796 млн. Больше отправили только граждане Узбекистана ($2,6 млрд) и Киргизии ($1,2 млрд). Причем Киргизия только в 2017 году заняла второе место по объему переводов, в предыдущие годы именно Таджикистан стабильно был на втором месте.



Отделение системы денежных переводов "Лидер". Фото с сайта Reklamatrest.kz



Новые правила



Оповещая о новых требованиях, Нацбанк Таджикистана сообщил, что обязательства "Лидера" перед банками Таджикистана составляют значительные суммы, а это в свою очередь создает негативный эффект и для самих кредитных организаций, и для банковской системы в целом. Поэтому Нацбанк обязал банки Таджикистана при работе с платежными системами требовать от них выполнения, как минимум, одного из трех условий: разместить в банке-партнере страховой депозит в объеме среднедневного оборота по всем операциям, иметь гарантию от банка с международным кредитным рейтингом не ниже категории BBB или застраховать переводы у местной компании.



В Нацбанке подчеркнули, что требования распространяются на все системы денежных переводов, независимо от их резидентства. Что предположительно означает, что требования должны будут выполнить не только российские системы переводов, но и, например, американские Western Union и MoneyGram.



"Требования установлены исключительно для предотвращения в дальнейшем финансовых потерь кредитных организаций при участии в платежных системах", - пояснили в Нацбанке. Регулятор также напомнил, что подобные проблемы уже случались ранее: в 2014 году из реестра операторов платежных систем Банка России была исключена система Migom, в результате чего сотрудничающие с ней таджикские банки понесли "значительные финансовые потери". Размер этих потерь Нацбанк не указывает, однако ранее участники рынка говорили, что из-за краха Migom банки-партнеры системы в разных странах могли потерять до $20 млн.



Система "Лидер", по некоторым оценкам, в России не входила в число главных игроков рынка ("Золотая Корона", Юнистрим, Contact и Western Union делят около 86% рынка), однако в Таджикистане она занимала четвертое место по популярности.



Размер задолженности системы перед таджикистанскими партнерами Нацбанк не уточнил, однако таджикский экономист, пожелавший остаться неназванным, рассказал "Фергане", что по его оценкам из-за краха "Лидера" банки Таджикистана могли потерять примерно $2 млн.



Эксперт считает, что Нацбанк республики действует правильно, так как в его задачи входит предупреждение рисков для банковской системы Таджикистана. "Так как некоторые таджикистанские банки сильно зависят от переводов, они могут серьезно пострадать от коллапса других платежных систем России. Снижение рисков на руку и обычным гражданам страны. Денежные переводы мигрантов заработаны тяжелым трудом, от этих денег зависит благополучие сотен тысяч людей", - сказал он.



Здание Национального банка Таджикистана. Фото с сайта Ozodi.org



Невыполнимые требования



Представители российских платежных систем в ответ на требования Таджикистана заявили, что соответствовать им будет очень трудно. Они указали на то, что сумма гарантии или депозита будет очень существенной, так как Таджикистан - крупный получатель переводов. По предварительной оценке, для крупных систем депозит может достигать 450 млн рублей. При этом, как объяснила представитель "Золотой короны" Татьяна Роготень, по инструкции российского ЦБ расчетный центр системы ограничен в выборе банков для размещения средств и держать депозит в банках Таджикистана не может.



Председатель Ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов рассказал "Фергане", что теоретически разместить обеспечительный взнос можно, и такие прецеденты есть. Гарантийные обязательства, например, размещаются в Узбекистане, Киргизии и Азербайджане. Однако найти эти деньги компаниям будет непросто. "Требование специального депозита, как и страхование – это дополнительные расходы операторов платежных систем. Поскольку доходность этого бизнеса и так невелика, то эти расходы будут перенесены на потребителей – в виде повышения комиссий", - сказал Достов.



При этом получить гарантию от банка с рейтингом BBB, по словам эксперта, просто невозможно: суверенный рейтинг России BBB-, то есть ниже требуемого. Это значит, ни один банк в России не может получить рейтинг выше. "Требование рейтинга ВВВ не очень логично, потому что рейтинг банков в Таджикистане, где можно было бы разместить депозит, не выше В- (то есть на три уровня ниже)", - добавил Достов.



Негативный сценарий



В настоящих условиях вряд ли стоит ожидать сильного обострения ситуации, все-таки переводы в Таджикистан - привлекательное направление, и стороны, скорее всего, договорятся. Однако возможность негативного сценария всегда существует: рынок денежных переводов в СНГ знает очень критичные прецеденты.



Осенью 2016 года Украина ввела против России санкции, запретив на территории страны деятельность шести российских систем: "Золотой короны", "Колибри", "Юнистрима", "Лидера", Anelik и Blizko. У украинцев, работающих в России, некоторое время оставалась возможность пользоваться Western Union и MoneyGram, однако позже Россия в качестве ответной меры запретила переводить с их помощью деньги без открытия банковского счета. Это привело к тому, что переводить деньги украинцам стало очень тяжело. Если в 2013 году из России в Украину через системы переводов было отправлено больше $3 млрд (третье место после Узбекистана и Таджикистана по объему переводов), то в 2017 году эта цифра составила только $480 млн, а по общему объему переводов в СНГ Украина опустилась на шестое место.



Несмотря на то, что Россия и Таджикистан иногда вступают в экономические споры, их отношения все же далеки от того противостояния, которое сложилось у Москвы с Киевом. "Денежные переводы вряд ли остановятся, просто станут дороже. Возможно, проблемы возникнут для мелких игроков, что приведет к их уходу с рынка", - отметил Виктор Достов.



Если все же предположить развитие событий, при котором российские системы перестанут работать с Таджикистаном, то, по мнению эксперта, денежный поток, скорее всего, перейдет в наличную форму и будет транспортироваться неофициально. Также узкие ниши могут занять высокие технологии, типа биткоина или card2card.



Для трудовых мигрантов это осложнит отправку денег, однако не станет нерешаемой проблемой - через неформальные каналы деньги передают и сейчас: кто-то отправляет их через водителей или проводников поездов, кто-то - через земляков, едущих домой.



Шансы на компромисс



При этом главным драйвером бизнеса трансграничных переводов является разница в стандартах жизни стран-доноров и стран-акцепторов, и с этой стороны перспективы у ситуации с переводами в Таджикистан положительные: все-таки экономика России сильнее и стабильнее таджикской экономики, что сохраняет благоприятную среду для роста переводов.



Высока вероятность, что российские системы все-таки выполнят условия Таджикистана, как они это сделали в ответ на требования Узбекистана после краха Migom. Тогда российские системы разместили в узбекских банках депозиты в общей сложности на $35 млн. По мнению Достова, разумным компромиссом было бы смягчение требований по поводу рейтинга - до BBB- или признание национального рейтингового агентства. Тогда российские системы смогли бы выполнить требования с минимальными издержками.



Анонимный источник "Ферганы" уверен, что российские системы в итоге все же внесут обеспечительные взносы в банки Таджикистана. По прогнозу экономиста, это приведет к росту стоимости переводов, но он не будет значительным, так как на этом рынке большая конкуренция. Компромиссным решением могло бы стать страхование всех денежных переводов в рублях Агентством страхования вкладов. "Этим бы решались как технические, так и стратегические задачи по продвижению роли российского рубля в качестве международной валюты", - сказал эксперт.



Егор Петров

10 мая 18 Источник - fergananews.com

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