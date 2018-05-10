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Смена режима в Иране - это цель санкций Трампа и жестких условий США, - Washington Times
01:28 11.05.2018

Аналитики: смена режима в Иране - это цель санкций Трампа и жестких условий США

По словам президента Трампа, он надеется на то, что санкции, предполагающие "максимальное давление", заставят Иран согласиться на лучшую и более надежную ядерную сделку, но, с учетом того, что Тегеран вряд ли пойдет на уступки по требованию Белого дома, многие начинают предполагать, что настоящей целью администрации является смена режима, пишет The Washington Times.

Советник по национальной безопасности Джон Р.Болтон давно выступал за свержение теократического правительства Ирана, еще до назначения в администрацию несколько недель назад, пишет автор статьи Гай Тейлор. Теперь, находясь на посту в Белом доме, Болтон говорит, что задачей США является вынудить нынешнее правительство в Тегеране прекратить "свои неприемлемые действия" на нескольких фронтах, в частности поддерживать союзников в Сирии и Йемене, проводить испытания баллистических ракет и вести себя как "главный банкир международного терроризма".

Некоторые аналитики полагают, что этот план сработает и что европейские страны, придерживающиеся ядерного соглашения 2015 года, изменят свое мнение и согласятся с подходом Трампа, но опытные эксперты по региону не предрекают особого успеха попыткам свергнуть режим в Тегеране, передает корреспондент.

Требования Трампа настолько широки, что "делают миссию США и их союзников практически невыполнимой", полагает Энтони Кордсмен из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Хотя другие подписавшие договор стороны - Британия, Франция, Германия, Китай и Россия - все еще поддерживают его, перспектива выбора между США и Ираном и страх "вторичных санкций" против иностранных компаний, пытающихся вести бизнес с Ираном, делают возможность сохранения соглашения маловероятной", - говорится в статье.

"Союзники смирятся с этим, и их попытки сохранить [сделку] ни к чему не приведут", - прогнозирует посол Роберт Джозеф, бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Он выступал на мероприятии, организованном Национальным советом сопротивления Ирана - эмигрантской организации, которая давно выступает за смену режима в Тегеране и нарастила свое влияние после назначения Болтона, регулярного участника ее мероприятий в последние годы, на пост советника Трампа по безопасности.

Критики Трампа, продолжает Тейлор, практически уверены, что конечная цель Белого дома -не переговоры с иранским режимом, а его свержение: если бы США серьезно относились к ядерным программам Ирана и его авантюризму в регионе, они бы сохранили сделку, а не пытались ее сорвать, говорится в статье.

"Отказ от [ядерной сделки с Ираном] основан на желании "держать Иран на штрафной скамье" и не дать ему установить нормальные отношения с внешним миром, - пишет Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардском университете. - В основе этих планов находится сладкозвучная песня сирен о смене режима, за которой американские "ястребы" и другие антирежимные силы следуют уже десятилетиями".

10 мая 2018 г.

Гай Тейлор | The Washington Times

Источник - inopressa.ru
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