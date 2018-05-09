Туркменистан впервые закупил итальянские военные самолеты

00:52 11.05.2018 В образцах военной техники, которую 3 мая проинспектировал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, американское издание Jane’s Defence Weekly опознало самолеты – M-346 Alenia C-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo Aircraft



3 мая Бердымухамедов провел "внезапную проверку" готовности национальной армии. телеканала Altyn Asyr показал президента Туркменистана сидящим в кабине M-346, основное предназначение которого - подготовка пилотов для современных реактивных боевых самолетов. Бердымухамедов также проинспектировал C-27J.



Также в видеоролике был замечен морской патрульный самолет Airbus DS C295 военно-воздушных сил Португалии.



Издание отмечает, что Туркменистан и ранее закупал итальянскую военную технику, например, беспилотник Selex Falco и вертолет Agusta AW109.



Машиностроительный холдинг Leonardo-Finmeccanica, подразделением которого является аэрокосмическая компания Alenia Aermacchi, производящая M-346 и C-27J, не ответила на просьбу о комментарии.



Американское издание отмечает, что для развития туркменских ВВС у страны нет ни финансов, ни экспертной квалификации. Слабость экономики, нехватка квалифицированных кадров и политически мотивированные чистки в рядах вооруженных сил говорят о том, что военно-воздушный потенциал страны будет оставаться низким. Источник - ca-news.org

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