Археологи нашли в Египте гробницу главнокомандующего времен Рамзеса II

00:46 11.05.2018 Археологи обнаружили в некрополе Саккара гробницу одного из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта, сообщает журнал Luxor Times.



"Эта гробница, по всей видимости, строилась во времена и Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе покоящегося в ней человека и его семьи", - заявила Ола эль-Агизи (Ola El-Aguizy) из Университета Каира.



Саккара, один из самых древних египетских некрополей, был местом упокоения многих фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи III династии Древнего Царства и заканчивая эрой владычества эллинов. Несмотря на то что активные раскопки ведутся здесь еще с середины XIX века, многие уголки некрополя остаются нетронутыми до сих пор.



К примеру, в начале нынешнего столетия ученые нашли в Саккаре гигантский могильник, в котором захоронено более восьми миллионов мумий собак, кошек и других домашних животных, которых их владельцы, по всей видимости, хотели забрать с собой в путешествие к "полям камыша" - в древнеегипетский рай.



Эль-Агизи и ее коллеги проводили раскопки в южной части Саккары, рядом с пирамидой фараона Унаса, где находятся могильники знати времен Нового Царства, когда Египет вышел на пик своего могущества. В последний день работ им удалось найти почти нетронутую гробницу главнокомандующего войск сразу двух фараонов.



Фрески и барельефы, сохранившиеся в усыпальнице, помогли археологам раскрыть историю жизни этого военачальника по имени Иврий. Как повествуют надписи, он начал карьеру при Сети I, родоначальнике XVIII династии Древнего Египта, и впоследствии стал одним из приближенных советников и главнокомандующим войск его сына, Рамзеса II.



Помимо записей о победах на восточных границах Египта, которые армии Рамзеса II одержали благодаря командованию Иврия, на стенах упоминаются и два других имени - его сына Юппы и внука Хатиэя. Большие размеры усыпальницы и ее богатое убранство, как считает эль-Агизи, говорят о том, что в ней были погребены мумии всех трех сановников. Как полагают археологи, они могут находиться в центральной части и в западных коридорах гробницы, которые еще предстоит раскопать.



Что интересно, Иврий родился за пределами "царства двух домов" и приехал в Египет уже после рождения. Как надеются ученые, дальнейшие раскопки помогут заполнить пробелы в его истории, а также понять, какую роль играл Иврий в расширении границ Нового царства и их обороне от захватчиков, о чем повествует одна из найденных фресок. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525988760

Новости Казахстана

