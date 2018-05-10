В Таджикистане вводят обязательную регистрацию IMEI-кода мобильных телефонов

00:17 11.05.2018 В Таджикистане готовится проект решения, который предусматривает обязательную регистрацию всех IMEI мобильных телефонов и других средств связи в Едином государственном реестре идентификационных номеров.



Этот реестр, который будет создан Службой связи, значительно облегчит государственным органам поиск телефона или установить, например, его принадлежность.



IMEI или International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования - это уникальный идентификационный номер для каждого телефона или смартфона. В коде содержатся данные о серийном номере устройства, его модели и происхождении. Так, первые 8 цифр называются TAC (Type Approval Code) и говорят о модели устройства и его месте происхождения. Оставшаяся же часть IMEI является серийным номером устройства, который определяется производителем по так называемому алгоритму Луна, с присваивающийся в конце контрольной цифрой. Власти или мобильные компании при помощи IMEI могут спокойно различить разницу между телефонами.



Проект постановления правительства Таджикистана "О регистрации средств связи" был подготовлен Службой связи и в настоящее время проходит внутригосударственные процедуры.



Нодир Мирзоев, член Совета по информационно-коммуникационным технологиям при президенте РТ, 9 мая рассказал, что в других странах также имеется опыт регистрации IMEI в едином государственном реестре. "В этом нет ничего плохого, как, например, и в том, что любой автомобиль, завозимый в Таджикистан, регистрируется в ГАИ и ему выдаются регистрационные знаки", - считает он.



Специалисты Службы связи Таджикистана не прокомментировали причины введения обязательной регистрации IMEI в государственном реестре. Однако источник из государственного ведомства, связанного с данной отраслью, рассказал, что такие шаги предпринимаются в целях обеспечения государственной безопасности. В связи с увеличением использования таких мессенджеров, как Ватсапп, Вайбер, Телеграмм, которые применяют шифрование, определить пользователей при помощи сим-карт становится сложно и поэтому власти хотят облегчить таким образом установление владельцев мобильных телефонов.

10 мая 18 Источник - centralasian.org

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