Москву зажали между Тель-Авивом и Тегераном, - "СП"

00:14 11.05.2018 Разгорающийся конфликт Израиля и Ирана осложняет положение России в Сирии



Сергей Аксенов

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Александр Крылов

Анастасия Фатима-Ежова



На Ближнем Востоке очередное обострение. Утром 10 мая ВВС Израиля атаковали десятки военных объектов в Сирии, принадлежащих иранским силам "Аль-Кудс". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ).



По информации АОИ, атаке подверглись штаб-квартира "Аль-Кудс", военный и логистический комплексы, иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружений в аэропорту сирийской столицы, интеллектуальные системы, военные посты и пункты наблюдения в буферной зоне. А также иранская пусковая установка, из которой ранее были выпущены ракеты по Голанским высотам.



Как рассказал официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус, авиаудары стали одной из крупнейших воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей". "Задача скорее заключалась в том, чтобы причинить долгосрочный ущерб иранскому военному потенциалу в Сирии", - пояснил он.



Действия Израиля были ответом на обстрел Голанских высот со стороны иранских сил в Сирии. Фотографии жителей Израиля, прячущихся в бомбоубежище, можно найти в сети.



Впрочем, спор, кто первый начал, в данном случае не имеет смысла. Накануне, 9 мая, в результате ракетного удара Израиля по складу с оружием "Корпуса стражей иранской революции" (КСИР) в южном пригороде Эль-Кисва недалеко от Дамаска погибли полтора десятка человек, включая восьмерых иранских военных советников. То есть, речь идет об обмене ударами.



Отметим, что израильская армия проинформировала Россию о нанесении ударов по Сирии. О линии горячей связи между нашими военными сообщалось ранее. Это выглядит логично, с учетом того, что 9 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился с визитом в Москве и даже принял участие в акции "Бессмертный полк".



Как теперь Москва будет союзничать с Тегераном, если он - ярый противник Израиля, а Россия пытается выстраивать с Тель-Авивом ровные отношения?



- Прошедшей ночью впервые задействовали бомбоубежища на Голанских высотах, - рассказал "СП" бывший военнослужащий Армии обороны Израиля Игорь Черченко. - Правда, школы работают, занятия отменять не стали. Есть запрет на собрания больше тысячи человек на открытых местах. В закрытых собираться можно сколько угодно, но советуют далеко от бомбоубежища не находиться.



Атаки, которые случились за последние сутки, - это первые "горячие" столкновения непосредственно с иранскими силами за многие годы. Ведь долгое время прямых столкновений не было, только с "Хезбаллой", с посредниками, как сейчас говорят, с "прокси". Например, в 2006 году в Ливане была целая война с ними. Но не с Ираном.



"СП": - Из России эти нюансы плохо заметны…



- Начиная с 1993 года, внутри Израиля вся политика была направлена на толерантность, на снижение накала. Тогда в Осло Билл Клинтон, Ясир Арафат и Исхак Рабин пожали друг другу руки и объявили мир. За что Рабина и убил потом религиозный студент.



Но теперь происходит разворот в противоположную сторону. Сначала Либерман (министр обороны Израиля с 30 мая 2016 года - авт.) продвинул закон, который запрещает выплачивать компенсацию террористам. Это когда Израиль платил Палестинской автономии деньги, а они из этих денег выплачивали террористам пенсии. Это отменили.



Затем, случился перенос столицы в Иерусалим. Правда, это подняло новую волну интифады. На улицах тихо, терактов нет, видимо, контрразведка работает, но они научились использовать воздушные змеи, с помощью которых поджигают поля. К ним привязывают горящую паклю, поскольку здесь жарко, все сухое, загорается мгновенно. Это наносит сильный урон. Теперь по этим "змеезапускателям" разрешено открывать огонь на поражение.



У меня такое ощущение, что сейчас все нацелено на борьбу уже не с "Хезбаллой", не с Сирией, а с самим Ираном. С приходом Трампа Америка стала настроена резко против Тегерана. Ядерную сделку, вот, отменили.



"СП": - Но это совпадает и с желанием Израиля?



- Конечно. Зачем Израилю иметь рядом с собой государство, которое хочет обладать ядерным оружием и стереть Израиль с лица земли? Этого идеологического тезиса в Иране по-прежнему придерживаются. Если война начнется, все ракеты полетят в Хайфу, где я сейчас живу. Она ближе всего к границе. В 2006 году здесь падало по 40 ракет в день.



Удивительно, но у нас в Израиле есть проиранские силы в этом вопросе. Это религиозные евреи, которые считают, что в свое время крах Великого Израиля от Нила до Ефрата был наказанием божьим и до какого-то момента евреям иметь свое государство не нужно. Они ездят в Иран, говорят о своей поддержке Тегерану. Пятая колонна такая. И таких евреев в одном Иерусалиме 250 тысяч.



"СП": - Зачем Нетаньяху ездил к Путину?



- Наверное, чтобы немного отвадить Россию и Иран друг от друга.



Главный редактор проекта "Михвар. Ось Сопротивления" Анастасия Фатима-Ежова считает, что Москва должна быть верна Тегерану.



- Израиль не является союзником России. Это союзник Соединенных Штатов, в Сирии Израиль уже несколько лет прикрывает с воздуха террористические ваххабистские группировки. Этому есть документальные подтверждения. К тому же если раньше Израиль бил по "Хезбалле", то теперь он наносит удары и по Сирийской Арабской Армии, на стороне которой Россия воюет в Сирии.



"СП": - Тем не менее, Нетаньяху на 9 мая поучаствовал в наших мероприятиях, связанных с победой…



- Это было, мягко говоря, неуместно. Как с точки зрения характера израильского режима, который является, по сути, режимом апартеида, так и с точки зрения его роли в Сирии. Ведь Израиль официально находится с Сирией в состоянии войны и это положение никто не отменял.



"СП": - Возможно, причина особого отношения Путина к Нетаньяху в том, что в Израиле много бывших советских граждан?



- Ну и что? Много людей с российскими паспортами воюет в ИГИЛ*. И на Украине, которая проводит русофобскую политику, тоже много таких бывших. Поэтому то, что мы все когда-то смотрели "Иронию судьбы" и ели на Новый год салат оливье - аргумент слабый и обывательский. У нас давно изменился политический расклад.



Российским властям не хватает последовательности. Как в Сирии, так и, например, в Донбассе. Если уж Россия вступила в конфликт, то надо идти до конца. Иначе, складывается образ страны, которая сидит на двух стульях, предает своих союзников, когда у нее появляются новые финансовые интересы.



По мнению ведущего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований МГИМО Александра Крылова, России не придется делать трудный выбор - Иран не стремится всерьез угрожать Израилю.



- Сейчас у России развязаны руки. Москва однозначно продолжит развивать экономические связи с Ираном, может начать увеличивать поставки вооружений и Тегерану, и Дамаску. Поскольку объективно Россию устраивает ось сопротивления, созданная Ираном от своих границ до Ливана включительно. Если бы этой оси не существовало, мы бы давно забыли бы о "режиме Асада". Слишком много у него врагов.



"СП": - Какое значение имеет визит в Россию Нетаньяху?



- Это нужно для поддержания координации между двумя странами. У Израиля большой опыт, в том числе противостояния с Россией (СССР) в арабо-израильских войнах и они понимают, что такая координация нужна.



"СП": - Но как Россия может продолжать выстраивать ровные отношения с Израилем, если между Тель-Авивом и Тегераном начнутся масштабные боевые действия?



- Поверьте, у Ирана достаточно сильная дипломатия и политическая выдержка. Тегеран не пойдет на дальнейшее обострение отношений ни с Израилем, ни с Соединенными Штатами. В какой-то степени ему эта ситуация даже выгодна, так как позволяет добиться национального сплочения внутри страны и подавить оппозицию. Так что, скорее всего, Иран будет решать внутренние вопросы.



Если же говорить об угрозе, которую несет иранский ракетный арсенал, то эта угроза направлена вовсе не на Израиль. Иран нацелил большую часть своего ракетного потенциала на нефтеносные поля Персидского залива. Поэтому если действительно что-то серьезное будет угрожать Ирану, он будет стрелять не по Израилю, а по какому-нибудь Кувейту.



И это будет посерьезнее, чем энергетический кризис 1974 года. А если такое случится, это вызовет очень серьезную критику в адрес Израиля, что ему совсем невыгодно. С учетом этих факторов ничего серьезного между Израилем и Ираном не произойдет.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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