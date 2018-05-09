Бизнес попал в американско-иранские заложники. Трамп наказал всех, - "Къ"

00:09 11.05.2018 Западные компании оценивают возможные потери после выхода США из ядерной сделки с Ираном



Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном может привести к миллиардным потерям для международного бизнеса, который с 2015 года заключил десятки крупных иранских контрактов. Наблюдатели отмечают, что только Boeing и Airbus могут потерять от $20 млрд до $39 млрд по контрактам на поставку в Иран самолетов, запчастей и технического обслуживания.



Первыми на решение Дональда Трампа разорвать сделку с Ираном отреагировали фондовые биржи. Котировки европейских компаний Airbus, Total и Peugeot-Citroen сегодня утром опустились на 0,6–1,5% на фоне пессимистичных ожиданий инвесторов о негативном воздействии американского решения на бизнес этих компаний в Иране. После заключения международных договоренностей по ядерной программе Ирана в середине 2015 года десятки американских, европейских и азиатских компаний поспешили заключить с Ираном соглашения об оказании услуг и поставках туда своей продукции - самолетов, автомобилей, продукции машиностроения, о добыче полезных ископаемых и т. д. Среди наиболее крупных контрактов стали соглашения по поставкам пассажирских самолетов.



В августе 2015 года глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Ходакарам заявил, что "Иран будет закупать в общей сложности 80–90 самолетов в год у двух авиационных гигантов (Boeing и Airbus.- "Ъ") в рамках первой фазы обновления парка пассажирских самолетов". Проблема старения и прихода в негодность иранского самолетного парка является очень острой. Средний возраст самолетов в стране - 23 года, что в два раза выше среднемирового. В результате именно в Иране происходили самые страшные авиакатастрофы последнего времени. С начала века в стране в авиакатастрофах, включая крушения транспортных самолетов ВВС и Корпуса стражей исламской революции, погибли 1738 человек.



К настоящему моменту иранская государственная авиакомпания Iran Air уже заказала порядка 200 самолетов: 100 - у Airbus, 80 - у Boeing и 20 - у франко-итальянской ATR.



Общая стоимость контракта с Airbus составляет $19 млрд, с Boeing - $17 млрд. Boeing также заключил соглашение о поставке 30 самолетов другой иранской авиакомпании, Aseman Airlines, на $3 млрд.



О том, сколько самолетов уже успел к настоящему времени поставить в Иран Boeing, не сообщается, Airbus успел поставить три лайнера. Boeing выпустил заявление о том, что "проведет с американским правительством консультации о дальнейших действиях". В Airbus "’Ъ" сообщили, что "тщательно изучают заявление (по Ирану.- "Ъ") и оценивают, какие шаги можно предпринять в будущем в соответствии с нашей политикой выполнения режима санкций и условий контроля за экспортом", добавив, что все это может занять "некоторое время".



Почему Дональд Трамп решил разорвать ядерную сделку

Почему Дональд Трамп решил разорвать ядерную сделку



В эфире американского телеканала CNBC гендиректор одной из ведущих авиализинговых компаний мира эмиратской Dubai Aerospace Enterprise Фироз Тарапор сообщил, что после вчерашнего решения по Ирану "мы больше не видим возможностей для ведения бизнеса в этой стране". "Сейчас у нас находится в лизинге около 400 самолетов, ими пользуются авиакомпании по всему миру. Всего у нас 115 клиентов из разных стран. Перевозчики из стран Залива составляют небольшой процент от общего числа наших клиентов, но, поскольку это наш домашний регион, мы уделяем очень большое внимание тому, что здесь происходит".



Под угрозой находятся и крупные энергетические соглашения: французская Total в прошлом году подписала контракт на $2 млрд на разработку газового месторождения Южный Парс



Еще в марте, когда американские власти уже обозначили свое желание пересмотреть соглашение с Ираном, французская компания сообщила, что надеется на сохранение сделки, поскольку она была заключена в соответствии с правилами, действовавшими на тот момент. Контракты на добычу полезных ископаемых в Иране, поставку нефтегазового оборудования, технологий и оказание технических услуг иранским энергетическим компаниям были подписаны компаниями Shell, BP, Wintershall, Aker Solutions, OMV.



Как Иран может ответить на давление США

Как Иран может ответить на давление США



Помимо нефтяников и авиастроителей могут пострадать крупные машиностроительные и автомобильные концерны. В 2016 году немецкий Siemens заключил с Ираном соглашение на поставку локомотивов и модернизацию железнодорожной сети. Всего же, по словам заместителя министра городского развития Ирана Асхара Фахрие-Кашана, немецкий концерн выразил готовность участвовать в инфраструктурных проектах на общую сумму €3 млрд. Сегодня в Siemens "Ъ" заявили, что "осведомлены о заявлении". "Сейчас мы оцениваем возможные последствия для нашего международного бизнеса в Иране и в регионе в целом, но одно уже ясно: мы всегда соблюдаем все действующие экспортные правила. Мы надеемся, что правительства установят правила, и ожидаем дальнейших указаний от международного сообщества",- подчеркнула немецкая компания.



По подсчетам германского Союза оптовой и внешней торговли, в 2017 году объем немецко-иранской торговли составил €3,4 млрд, тем самым Германия является одним из крупнейших торговых партнеров Ирана в Европе.



Немецкий экспорт в Иран вырос в прошлом году на 16%, при этом на Иран приходится лишь 0,2% немецкого экспорта. Германский Союз автопроизводителей призвал европейские власти "ясно выразить позицию, которая кроме внешнеполитических аспектов и вопросов безопасности будет учитывать и экономическую политику". Из штаб-квартиры автоконцерна Volkswagen "Ъ" сообщили: "В прошлом году мы начали экспортировать автомобили в Иран. Поэтому мы очень внимательно следим за политическим и экономическим развитием в регионе. Деятельность Volkswagen соответствует всем действующим национальным и международным законам и экспортным правилам".



В компании Daimler отметили, что "пристально следят за дальнейшим развитием событий после объявления президента Трампа и оценивают потенциальное влияние на наш бизнес". Представитель французского автоконцерна Peugeot-Citroen Пьер-Оливье Сальмон также сообщил "Ъ": "Как и все остальные экономические игроки, мы следим за развитием ситуации, включая официальную позицию Европейского союза, которая, как мы надеемся, будет самостоятельной".



Надежду на то, что власти ЕС будут защищать интересы европейских компаний, выразили и представители немецкого бизнеса. Глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайтцер выразил обеспокоенность решением американских властей, заявив, что "решение американского президента возобновить санкции в отношении Ирана сильно бьет по немецкой экономике. Односторонние действия американского правительства ставят серьезные условия для продолжения деятельности компаний". По мнению господина Швайтцера, власти Германии и ЕС должны в такой ситуации обеспечить безопасность немецкого бизнеса.



Евгений Хвостик, Яна Рождественская



9 мая 18 Источник - kommersant.ru

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