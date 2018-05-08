КырПарламент дебатирует лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева

20:52 10.05.2018 Депутат предложил лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана



26 января 2018 года, несмотря на проведенную летом прошлого года модернизацию Бишкекской ТЭЦ на сумму $386 млн, на столичной ТЭЦ произошла авария.



Альбина Метерова. Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев предложил лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, пишет КирТАГ.



Необходимо рассмотреть вопрос об отмене статуса неприкосновенности экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, - такое мнение высказал депутат Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс", член временной депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека 26 января текущего года и рационального использования кредита на сумму $386 млн, направленного на модернизацию объекта, Исхак Масалиев на заседании парламента в четверг.



"



"Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос об отменен статуса неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, который превысил свои полномочия", - сказал депутат.



"



По его словам, ранее заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков и заведующая отделом внешней политики аппарата президента Нурсулуу Ахмедова направили служебную записку на имя Алмазбека Атамбаева, который на тот момент занимал пост главы государства о приемлемости вариантов предложений компании ТВЕА, что оказало существенное влияние на решение в выборе данной компании, как генерального подрядчика модернизации ТЭЦ г.Бишкек со стороны АО "Электрические станции".



"



"В свою очередь Алмазбек Атамбаев дал поручение министрам финансов и министру экономики исполнить его поручение и подготовить соответствующие документы. Хотя у него не было никаких полномочий, чтобы давать такие поручение членам кабмина. Это означает, что Атамбаев превысил свои полномочия. Поэтому этот вопрос должны рассмотреть правоохранительные органы, которые, я уверен, найдут много интересного", - добавил Масалиев.



"



Отметим, 26 января 2018 года, несмотря на проведенную летом прошлого года модернизацию Бишкекской ТЭЦ на сумму $386 млн, на столичной ТЭЦ произошла авария. В результате горожане на несколько дней остались без тепла. В Жогорку Кенеше по данному поводу была создана временная депутатская комиссия по изучению причин аварии и расследованию рационального использования кредитных средств.



Напомним, согласно статье 109 раздела VI Регламента Жогорку Кенеша временная комиссия по парламентскому расследованию в случае выявления ею факта правонарушения, вправе поставить вопрос перед государственным органом или должностным лицом о пресечении правонарушения либо возбуждении уголовного дела, административного или дисциплинарного производства. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525974720

Новости Казахстана

