|Мирзиеев согласился на приватизацию гос-авиакомпании ГАК "Узбекистон хаво йуллари"
20:47 10.05.2018
"Узбекистан хаво йуллари" перейдет в частную собственность
Правительство Узбекистана готово отдать в частную собственность ГАК "Узбекистон хаво йуллари", сообщает Reuters.
По данным агентства со ссылкой на официальный источник, в то же время добыча золота и нефтяная промышленность пока остаются полностью под контролем государства, вопрос с энергетикой обсуждается.
Как прокомментировал глава НБВЭД Сухроб Холмурадов, одна из стратегических целей Узбекистана на ближайшие 3-5 лет - это вступление в ВТО.
У нас нет пути назад, мы хотим еще более позитивных преобразований в стране, заявил банкир.