Мирзиеев согласился на приватизацию гос-авиакомпании ГАК "Узбекистон хаво йуллари"

20:47 10.05.2018 "Узбекистан хаво йуллари" перейдет в частную собственность



Правительство Узбекистана готово отдать в частную собственность ГАК "Узбекистон хаво йуллари", сообщает Reuters.



По данным агентства со ссылкой на официальный источник, в то же время добыча золота и нефтяная промышленность пока остаются полностью под контролем государства, вопрос с энергетикой обсуждается.



Как прокомментировал глава НБВЭД Сухроб Холмурадов, одна из стратегических целей Узбекистана на ближайшие 3-5 лет - это вступление в ВТО.



У нас нет пути назад, мы хотим еще более позитивных преобразований в стране, заявил банкир. Источник - vesti.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525974420

Новости Казахстана

