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    Казахстан   | 
Как живут астраханские казахи (видео)
13:24 10.05.2018

Сердцем - казахи

Согласно официальным данным, в Астраханской области РФ проживают около 160 тысяч этнических казахов, большинство - в сельской местности. Корреспондент "АЖ" побывала в гостях в Володарском районе соседнего российского региона и ознакомилась с их жизнью и бытом.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ

Село Новый Рычан Володарского района расположено в 35 километрах от Астрахани. Большинство жителей – казахи, многие занимаются рыболовством и держат скот. По дороге я видела большое количество солнечных батарей – оказывается, одна российская компания таким образом обеспечивает здешние населенные пункты электричеством, причем за низкую цену.

Местные казахи стараются сохранить национальные традиции: говорят на родном языке, проводят обряды "бесікке салу", "сырға салу", "беташар", "құда түсу", "той малы" и другие, устраивают "садақа" и приглашают родственников на "көңіл шай".




Местного жителя, пенсионера Жагыпара КОРПЕБАЕВА встретила, когда он пас свой скот:

- Я родился и вырос на берегах Волги. Раньше работал в колхозах и совхозах, после выхода на пенсию занялся своим небольшим хозяйством. Мне в детстве рассказывали, что наши деды занимались рыболовством на лодках вместе с русскими из Красного Яра. Стараемся придерживаться своих национальных традиций. Кроме того, я пять раз в день совершаю намаз.

Акзира АБУЕВА валяет войлок, шьет лоскутные одеяла, корпе. Ткани и вату покупает в Атырау.

-Рукоделие передалось нам от наших предков. Шью на старой швейной машинке моей бабушки, - говорит Акзира апай.

Чтобы увидеть центральную мечеть в Володаре, я проехала из Нового Рычана 23 километра. По словам наиб-имама Ибрагима, мечеть была построена 25 лет назад. Кроме казахов сюда приезжают представители и других национальностей, исповедующие ислам: совершают намаз, дают садақа.

- Единство – главная ценность, поэтому двери мечети открыты абсолютно для всех, мы никого не делим по религии или национальности. На пятничный намаз собираются до 100 человек. Очень много людей приходит на тарауих-намаз во время Оразы и во время праздника Курбан айт. Аксакалы хорошо читают Коран, - говорит наиб-имам.Он также сообщил, что в Астраханской области около 20 мечетей, пять из них – в Володарском районе.

ПО ОДНОМУ УЧЕБНИКУ

В строительство мавзолея Курмангазы Сагырбайулы в селе Алтынжар Володарского района внесли свой вклад три области Казахстана (Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская) и Астраханская область РФ. Недалеко от мавзолея находится "Культурный центр имени Курмангазы". Ежегодно сюда приезжают несколько тысяч туристов, чтобы ознакомиться с историей и традициями казахов.

- Раньше казахи занимались только скотоводством,позднее освоили и рыболовство. Здешние казахи очень дружелюбны, ведь еще Абилхайыр хан сказал, что "надо дружить с русским народом", - говорит старший научный сотрудник музея Жумагыз ИМАНБАЕВА.

Было интересно, как учатся казахские дети в школе имени Курмангазы в Алтынжаре. В беседе с завучем школы Робертом НАЖМЕТДИНОВЫМ выяснилось, что почти все казахские школы в области закрылись. В их районе предмет "казахский язык" ведется всего в 4-5 школах. В школе имени Курмангазы, где учатся около 250 детей казахской национальности, их родной язык идет раз в неделю в виде факультатива. Как объяснил завуч, после перехода на школьную пятидневку этот предмет не "вместился" в учебную программу. Однако проблема не только в этом.

- Мы продолжаем вести казахский, чтобы наши дети не забывали свой родной язык, историю и традиции. Предмет изучают ученики 2-9 классов раз в неделю. Недостаточно, конечно... И еще проблема - не хватает учебников. Мы просили приезжающие сюда делегации из Казахстана оказать помощь с учебниками, но пока вопрос не решен.

Кстати, я не смогла найти в этой школе казахских детей, знающих родной язык. Говорят они только по-русски.

- Я казашка, хотела бы получать образование на своем языке. Но в нашей школе нет таких учебников, поэтому учителя нам зачитывают из единственного учебника, а мы записываем в тетради, - говорит ученица 6-класса Алма КАБДЕЛОВА.

С КЕМ ПОДРУЖАТСЯ?

Братья Радмир и Рустам КЕРТАЕВЫ живут в селе Новый Рычан Володарского района, учатся в 4 и 5 классах. И мечтают подружиться с ребятами из Казахстана. Разговаривают только на русском, но сердцем они - казахи.

- Мы любим и чтим наши национальные традиции. И еще нам очень интересно, как живут дети в Казахстане. Мы хотели бы с ними общаться...

Источник - Газета Ак Жайык
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525947840
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