Зевок. Пашинян продавлен в премьеры Армении, - В.Баранец, А.Фурсов

13:20 10.05.2018 ЗЕВОК

Пашинян продавлен в премьеры Армении



Зевок - единичный непроизвольный глубокий вдох широко раскрытым ртом с последующим выдыханием воздуха (при желании спать, в состоянии усталости, от скуки и т.п.). Звук, возникающий при таком дыхательном движении. Недосмотр, промах, ошибка.

Т. Ф. Ефремова. Современный толковый словарь русского языка.



8 мая Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром. Президент страны Армен Саркисян уже подписал указ о его назначении.



Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против - 42.



Избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении (РПА).



Путин и Медведев поздравили Пашиняна. В телеграмме президента РФ сказано: "Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности".



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Экспертные оценки



Виктор Баранец

Я бы хотел напомнить читателям, что республика Армения является тайным чемпионом мира по количеству американских эмиссаров на ее территории. Там, по-моему, на одного армянина приходится два сотрудника ЦРУ, РУМО (Разведывательного управления Минобороны), других федеральных разведывательных служб Америки, коих в Соединенных Штатах Америки аж 15, а то и больше.



Мы это уже давно замечали. Мы, конечно, с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в Армении, потому что американцам удалось посадить своего ставленника на армянский трон. А он в последние дни, чтобы быстрее оказаться на троне, безусловно весьма лукаво, а может быть, и лицемерно делал заявления о том, что политика Армении не изменится. Но когда Пашинян войдет в свой премьерский кабинет, из Соединенных Шатов Америки напомнят, каким образом ему помогали стать главой республики и будут диктовать, что делать. Самый худший для нас вариант, если нас вежливо попросят на хрен убрать из Армении свою базу. И тогда Соединенные Штаты Америки получат еще один мощный плацдарм в стратегически важном для России регионе.



Естественно, сейчас идет просто осатанелая борьба за будущее Армении. Я думаю, что в данном случае армяне наступают и на украинские грабли образца 2014 года, и на российские грабли образца 1991 года, когда рвавшиеся к власти политики обещали народу манну небесную. А потом люди говорили, что проклинают этого "лидера от народа" и были готовы даже пописать на могилы некоторых прежних любимцев, которые лежат у нас по разным элитным кладбищам. Мне кажется, что сознание армянского народа обработано по привычной, величайшей эффективности методике цветных революций, и армяне прозевали начало этой обработки. Да, безусловно, и мы, россияне, считая Армению своим союзником, прозевали тот момент, когда западные силы активнейшим образом и готовили нового лидера, и обрабатывали армянское общественное мнение.



Я думаю вообще-то, что это отражение той глобальной тенденции, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет после падения Советского Союза. Запад шаг за шагом отдергивает, отрывает от России ее бывшие республики-сестры. Мы это наблюдали, конечно, на Украине, мы это наблюдали в Грузии, мы сейчас это наблюдаем уже в Казахстане, а там уже не за горами Киргизия. Последним оплотом, самым трудным оплотом, который Запад, конечно, захочет оторвать от нас, будет наш союзник - Белоруссия. Если там произойдет такая же радикальная смена власти, то я боюсь, что Беларусь может стать последним бастионом, на который пытается вскарабкаться Запад.



Что ж, глобальная цель Запада понятна - оставить Россию даже без таких "многовекторных" союзников, которые собрались под знаменами Организации договора о коллективной безопасности. Наблюдая за тем, что происходит в Армении, мы теперь уже прекрасно понимаем, что когда политик рвется на трон, он говорит о России, о Москве, о российской власти приятные слова, он дает какие-то заверения, но они забываются на следующее утро, когда глава государства примет присягу и войдет в свой кабинет. И такой вариант нельзя исключать.



Андрей Фурсов

На днях я очень ненадолго съездил в Армению, но времени вполне хватило, чтобы получить впечатления и информацию для выводов. В том, что произошло в Армении, на мой взгляд, имеют место два процесса. С одной стороны, это совершенно понятное раздражение, гнев населения страны, которое вызвал кланово-олигархический режим, существовавший в ней все постсоветское время. Режим Саргсяна просто довел людей до точки кипения, народ был возмущен тем, что происходит, как разворовывается страна. И в этом плане протест - это движение не за что-то, а против: "Саргсян и его клан должны уйти любой ценой". Налицо действительно абсолютно массовое движение во главе с Пашиняном.



Но дело в том, что вокруг Пашиняна замечены люди явно совершенно антироссийского, проамериканского толка. Да и сам Пашинян недавно высказывался очень негативно по отношению к России. Сейчас у него более умеренная, якобы нейтральная позиция. Но кто знает, что будет через полгода, через несколько месяцев? В любом случае создается впечатление, что некие заинтересованные группы используют и этот народный протест, и самого Пашиняна в качестве тарана для решения своих проблем. Это отчасти напоминает ситуацию на Украине, когда случилось то же самое. Правление Януковича экономически раздолбало страну, народ выступил против. Но, как говорили в таких случаях Маркс и Энгельс: "Теперь мы знаем, какую роль в революции играют глупости, какие мерзавцы могут ее использовать". На место Януковича пришел еще более - неизмеримо более - коррумпированный, абсолютно прозападный режим, и нет никаких гарантий, что в Армении не произойдет именно то же самое.



Почему так называемая партия власти, Республиканская партия Армении проголосовала 8 мая за Пашиняна? В то же самое время лидер РПА в парламенте говорит: "РПА не будет создавать препятствия перспективным интересам и безопасности страны, но у РПА сохраняется обеспокоенность по поводу возможного изменения внешнеполитического вектора страны и вопросов безопасности". Что это за позиция?



Это некий сигнал России. Ведь дело в том, что Россия заняла в этой ситуации позицию невмешательства в армянские дела, то есть избрала риторику "это ваши внутренние дела". Но я понимаю позицию российской власти в данном случае. Поскольку возмущение армянского народа вполне обосновано, то здесь что-то сказать в защиту режима означало бы, что Москва выступает на стороне насквозь прогнившего и коррумпированного режима. Поэтому сдержанная позиция России совершенно понятна. А до этого Кремль очень активно поддерживал режим Саргсяна, как и другие кланово-олигархические режимы на просторах СНГ. И поведение РПА - это как бы сигнал, что ситуация может сложиться и не очень хорошо. Жизнь загнала Республиканскую партию в абсолютный тупик, потому что ее попытка не пропустить Пашиняна закончилась совершенно массовым таким движением народного протеста, когда какое-то время были блокированы аэропорт и дороги. И ничего не оставалось делать, как капитулировать. Но попытка что-то изобразить после капитуляции - это демонстрация слабости людей, которые управляли Арменией в течение многих лет.



Урок ли это нам? Может ли дойти до того, что партия "Единая Россия" будет голосовать за Навального или Собчак? Ну, Россия все-таки не Армения, Россия очень большая страна, и здесь процессы развиваются совсем по-другому, даже за счет чисто количественных вещей (я уже не говорю о качественном отличии России от Армении). Хотя, безусловно, уроками должно быть то, что произошло на Украине и в Армении, когда рухнули кланово-олигархические режимы, причем рухнули в результате давления и изнутри, снизу - и извне. Безусловно, здесь не обошлось без определенных акций со стороны Соединенных Штатов, у которых огромное - просто огроменное - посольство, целая крепость в Ереване. В маленькой стране! Я не знаю, в какой стране еще у американцев такое огромное посольство. То есть про ситуацию, когда режим раскачивается изнутри и снаружи, про такой двойной удар нам нужно помнить, что это излюбленная тактика смены режимов в современном мире.



Сегодня армяне радостно смеются: "Мы ничего не боимся, все будет хорошо!" Здесь нужно вспомнить, как у нас многие радовались в 1991 году разрушению Советского Союза. Так что в этом отношении психология людей практически везде одинакова. Они полагают, что если один режим - плохой, то обязательно ему на смену придет что-то лучшее. Но так бывает далеко не всегда; скорее бывает наоборот. И можно пожелать армянскому народу, чтобы их радость и эйфория не обернулись чем-то противоположным.



О ситуации в СНГ в целом. Нужно сказать, что порой создается впечатление, что у Российской Федерации значительно лучше получается внешняя политика в дальнем зарубежье, чем в ближнем. Я никак не могу понять, в чем заключается суть действий России в ближнем зарубежье. Практически на всех просторах СНГ, за исключением Белоруссии (да и в Белоруссии не все так просто), в общем-то, ситуация складывается не в пользу Российской Федерации. И это при том, что у нас вроде бы крепкие, добрые связи и так далее. Это лишний раз говорит о том, что нам нужно очень четко понимать, чего мы хотим на просторах СНГ. И нужно помнить, что позиция контактов власти на уровне олигархов недостаточна. Как это было, скажем, с Украиной, когда отношения развивались по внутриолигархической линии, а с населением работы практически не было. А вот американцы вели работу с народом. Нужна очень серьезная и продуманная политика, охватывающая широкие слои населения стран СНГ, которая не ограничивалась бы контактами олигархов с олигархами. Потому что эти контакты в конечном счете ни к чему не приводят. Как показывает история, олигархи стран СНГ - это первые, кто сдает интересы России. Источник - Завтра

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