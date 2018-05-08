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Балаган лимитед. Елбасы модернизирует "Ассамблею народа Казахстана", - САМ
09:09 10.05.2018

Модернизация дошла и до Ассамблеи народа Казахстана

В минувшую субботу в Астане состоялась 26-я сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием главы государства, а также членов АНК из всех регионов страны, представителей парламента, правительства, центральных и местных исполнительных органов, партий, НПО и интеллигенции.

Как заметил президент, каждая сессия АНК посвящена наиболее актуальным вопросам развития Казахстана. На сей раз она прошла под девизом: "Пять социальных инициатив – платформа социального единства общества". Открывая ее работу, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что

Казахстан приступил к реализации этих проектов не потому, что в стране избыток средств и ресурсов, а затем, чтобы придать новый импульс улучшению жизни казахстанцев, и это должен понимать каждый гражданин.

– Скажу прямо, это все обходится государству недешево. Всего на реализацию "Пяти социальных инициатив" мы планируем направить более 2,6 триллиона тенге. Это огромные средства. Это инвестиции в наших граждан и в их будущее. И такая социальная политика продолжится, – пообещал он.

При этом на членов АНК глава государства возложил особую ответственность за реализацию

пяти инициатив. По его словам, они не только примут активное участие в осуществлении общенациональных проектов, но и возьмут на себя контроль за их надлежащее выполнение на местах.

– Ассамблея должна расширить гражданское участие в выполнении актуальных модернизационных задач, – считает Нурсултан Назарбаев. – Ее потенциал значителен.

Это более тысячи этнокультурных объединений, около пяти тысяч советов общественного согласия и советов матерей. Для того, чтобы максимально активировать этот потенциал, по моему поручению внесены изменения в Закон "Об АНК". Теперь нужен конкретный план по реализации обновленного закона.

В этой связи глава государства дал ряд поручений. В частности, правительству в ближайшее время нужно будет сформировать государственный социальный заказ на развитие культуры казахстанских этносов, расширить тематику грантов для НПО. Министерству по делам религий и гражданского общества совместно с партией "Нур Отан" и АНК поручено разработать научно-просветительский проект по продвижению программы "Рухани жаңғыру" и новых социальных инициатив.

Кроме того, президент поручил Ассамблее качественно доработать Концепцию и план развития АНК до 2025 года, а также совместно с госорганами продолжить благотворительную работу. Он напомнил, что только в прошлом году помощь получили 60 тысяч малообеспеченных семей и 8 тысяч социальных организаций.

Модернизация дошла и до Ассамблеи народа Казахстана

Что касается нового молодежного движения АНК "Жаңғыру жолы", то оно займется консолидацией подрастающего поколения вокруг модернизации, причем особые усилия будут направлены на поддержку актуальных молодежных стартапов.

Акимам Астаны, Алматы и областей Нурсултан Назарбаев рекомендовал активно привлекать советы общественного согласия в районах и округах к эффективному использованию местных бюджетов. Эти советы, по его словам, будут помогать продвижению умных технологий в агропромышленном секторе и тем самым вносить вклад в развитие местного самоуправления и в реализацию социальных инициатив.

Президент также поручил акимату Астаны совместно с Министерством культуры и спорта разработать программу столичной АНК как "эталонного стандарта", а также решить вопрос с открытием Дома дружбы. На его взгляд, больше всего для этого подходит Дворец мира и согласия в Астане.

Отдельно глава государства остановился на необходимости постоянного научного осмысления вопросов, связанных с обеспечением единства в обществе. В этих целях, как известно, созданы научно-экспертное сообщество Ассамблеи, центры по межэтническим отношениям и демографии, а также более 40 кафедр и центров АНК в ведущих вузах. Только за прошлый год этими структурами подготовлены десятки книг и сотни статей. И работу в данном направлении, по мнению президента, нужно не просто усилить, но и системно координировать.

– Не секрет, что в глобальном мире сильные государства – это единые нации. Все они модернизируются, опираясь на единую идентичность. Мы тоже вступили на этот путь. Именно в этом суть программы "Рухани жаңғыру" и, в частности, проекта "100 новых лиц Казахстана". Убежден, что политика социального единства – важный шаг к идентичной, консолидированной нации, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

По его словам, этносоциальная политика Казахстана неслучайно получает высокие оценки со стороны ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных организаций, а также многих близких и дальних стран. Ведь ее особенность заключается, прежде всего, в том, что она имеет общегражданский, общенациональный смысл.

– Мы никогда не разделяли в каком-либо отношении граждан нашей страны, – продолжил президент. – Все эти годы моим императивом была единая консолидирующая политика для всего общества. Для всех граждан и этносов без исключения. Сегодня пришло время еще более укрепить единство казахстанского общества...

Со своей стороны участники сессии АНК отметили, что пять социальных инициатив наполнили конституционную норму о социальном государстве новым конкретным содержанием. Обеспечение доступного жилья, снижение налогов, предоставление дополнительных грантов на обучение, массовое строительство общежитий для студентов, расширение микрокредитования и дальнейшая газификация – это, на их взгляд, реальные и выверенные меры, главная цель которых в достижении высоких стандартов качества жизни граждан.

"Благодаря пакету этих мер создаются условия, способствующие экономическому и общественному прогрессу, и самое главное – каждому на деле гарантируются социальная защищенность и условия для самореализации личности. Тем самым идея социальной ответственности государства перед гражданами наполняется живым и ощутимым смыслом. Все это является реальной и действенной платформой социального единства и интеграции казахстанского общества", – написали в своем обращении члены АНК.

Модернизация дошла и до Ассамблеи народа Казахстана

Они заверили, что всецело поддерживают социальные инициативы президента и примут активное участие в обсуждении подходов к их эффективной реализации, а также выразили надежду на то, что к ним охотно присоединятся и остальные граждане страны.

В рамках сессии Нурсултан Назарбаев по традиции произвел ряд кадровых перестановок. Новыми заместителями председателя АНК стали меценат Исламбек Салжанов, а также Виталий Тварионас из литовского этнокультурного объединения.

– На сессии, как мы договорились, назначаются два новых заместителя председателя Ассамблеи, представляющих этнокультурные объединения разных регионов. Совет АНК в этом году рассмотрел и внес мне предложение назначить на эти должности председателя общественного объединения LITUANICA Тварионаса Виталия Ионо и члена Ассамблеи мецената Салжанова Исламбека Тулеубаевича, который много делает, оказывает благотворительную помощь, – отметил президент.

Напомним, что двумя месяцами ранее аналогичную должность плюс пост заведующего секретариатом АНК получил Леонид Прокопенко, который до этого работал заместителем заведующего этим органом.

Светлана Борисова
5 мая 18

Источник - camonitor.kz
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