Хиджаб в школе. Почему его так боятся? - Р.Мусурманкулов

08:58 10.05.2018 ... Я обещал выразить свое мнение по поводу хиджаба в школе. Конечно, понадобилось время, чтобы принять это решение. Ведь религиозные темы являются достаточно спорными даже среди членов одной религии. А что тут говорить о светском государстве, в котором есть представители как мировых религий, так и различных течений и сект.



Признаюсь, в свое время я принял участие на одном из форумов в дискуссии по поводу азана. Мне было интересно узнать мнение адептов ислама, чем является азан: обязательным атрибутом ислама или, в основном, призывом к молитве. Но, к сожалению, точного ответа так и не добился. Хотя в Википедии есть фраза, что "…Произнесение азана перед намазом является необязательным, но весьма желательным деянием." Но кто поверит Википедии?



Поэтому у меня возникла идея, что азан, в первую очередь – это сигнал к тому, что для правоверных мусульман настало время для молитвы, а его содержание – это уже вторично. Ведь во время молитвы правоверный будет просить милости у Аллаха непосредственно.

Азан должны читать люди, обладающие красивым и звучным голосом. Азан исполняется нараспев и не спеша. Распевание азана не должно переходить в подобие музыки. А теперь посмотрим, во что превратился азан не только в городе, но и в айылах, где построены мечети. Динамики на все 4 стороны света, магнитофонная запись азана, запускаемая через усилитель. И звук азана, который будит не только правоверных, но и неверных. И это следование традициям ислама?



Мне по душе другая версия. Азан в исполнении муэдзина в средние века – единственная возможность для правоверного не проспать начало первой и так далее молитвы. Ведь часов как приборов учета времени, тогда не было. Но сейчас, когда не только у взрослых, но и детей, есть сотовые телефоны, смартфоны и прочие гаджеты со встроенными будильниками, не стоит ли отказаться от ревущих из динамиков молитвах, которые, грубо говоря, нарушают закон о тишине? А муэдзин, если таковой в мечети есть, произнесет свою молитву перед теми, кто придет...

Но это так, воспоминания. А вот сейчас другая тема, которая меня тоже возбудила.



Некоторые ретивые журналисты стараются сочинить убойное название для своих материалов, как я понимаю, для привлечения внимания читателей. И это им удается. Вот это название: " ПЛАТОК РАЗДОРА. В запрете хиджаба есть своя логика – власти пытаются ограничить возможности влияния религиозных радикалов" (АиФ Кыргызстан, № 9, 2018 г. Е. Пантелеева) Когда в первый раз прочел это название, сердце ушло в пятки. Ведь это сколько по городу Бишкек ходит потенциальных религиозных радикалов в хиджабах?

Но, успокоившись и вернув себе способность размышлять, задумался: а чем хиджаб не устраивает нашу власть? О религиозных радикалах, точнее, террористах, прикрывающимся именем ислама, мы широко начали говорить после ввода войск в Афганистан, когда узнали про джихад, моджахедов, исламских радикалов… Но ведь хиджаб был века до нашего столетия, и считался просто атрибутом женской одежды. Причем носился он далеко не всеми правоверными мусульманками. Скажем, моя тетя, замаливая свои грехи, 5 раз в день читала намаз, но головной платок у нее был повязан так же, как и у других женщин – по казахской моде.

Поэтому я считал хиджаб как еще один способ завязывания платка. Который стал традиционным для мусульманок, но далеко не во всех странах.



Но причем здесь хиджаб и радикалы? Я понимал бы запрет на паранджу. Хотя бы потому, что с ее помощью Абдулла убил Петруху, а в Афганистане многие наши солдаты были убиты моджахедами, переодетыми в женскую одежду и под паранджой. Но почему запрет на хиджаб? Личико открыто, красивый платочек, который идет этим девочкам. Что в этом преступного? Что не хотят завязывать платки как принято в обществе? Или что спрятали свои волосы и красоту их никто не видит? Ну, это дело хозяйское.

Мне же интересна история того, как появился хиджаб. Ведь по определению Анны Новой: "В наши дни хиджабами называют любую женскую одежду, по которой видно, что она - мусульманка, будь это платок или паранджа, или длинный плащ. (автор: Анна Новая, источник: https://shkolazhizni.ru/culture/articles/26191/ © Shkolazhizni.ru")



Правда, на Западе, а следом за ними и у нас – мы ведь тянемся к западным ценностям и пытаемся показать, что мы в русле цивилизованных течений – зациклились на платке, как наиболее яркой детали одежды. В самом деле, длинные балахоны – а свобода в платье является одним из требований к одежде, чтобы не обтягивало тело, становясь соблазном для посторонних мужчин – после Аллы Борисовны уже ни у кого не вызывают интереса. А вот платок, повязанный как-то не так, вызывает злобу у власть имущих, по крайней мере на Западе точно, а вот в наших странах… Пусть не злобу, но желание, видимо, выслужиться перед западным, да и перед постсоветским миром. Ведь ношение хиджабов в школах запрещено в Таджикистане и Казахстане. Ну а мы что, отстанем от них? Но все-таки, какова история возникновения хиджаба как одежды? Ведь это не мусульманское изобретение, хиджаб был еще до возникновения ислама. У меня есть свое мнение.

Надо вспомнить о том, где родился ислам. Правильно, в Саудовской Аравии, которая в те годы была богата только песком. Нефть открыли, по моему, в 20 веке. А если к песку прибавить жару до 50 ˚С, да еще ветры, то понятно: для того, чтобы противостоять этому, одежда должна быть длинной, а головной убор, в данном случае платок должен закрывать не только голову, но и шею от проникновения песка. Другое дело, что Пророк подвел под этот стиль несколько другое толкование, но ведь это не меняет ничего: длинное свободное платье и повязанный особым способом платок спасали женщин от жары и песка. Наверное, во время песчаных бурь использовалась и вуаль для того, чтобы песок не забивался в рот, нос и глаза.



Как бы то ни было, но хиджаб остался в гардеробе мусульманок и прошел через века. Когда о радикальном исламе и террористах и представления не было. Так почему мы сейчас объявляем этот безобидный кусок матери вне закона? Почему в светском государстве, провозгласившим свободу вероисповедания, находим причины, чтобы возбудить людей разных конфессий друг против друга? Ладно, с Европой все понятно.

За что боролись, на то и напоролись. Разрушив почти все арабские – считай мусульманские страны, вызвав поток беженцев из них в Европу, жители которой ощутили давление мусульман, людей с другим менталитетом и ценностями, чем европейцы, они взвыли, понимая, что противопоставить этому нашествию нечего.

Но мы ведь в своей стране, в которой существуют храмы разных конфессий. И вместо того, чтобы радоваться, что кыргызы, русские, евреи… , потеряв веру в коммунизм, ищут веру в своих традиционных религиях, которые основаны на единых морально-этических основах, пытаемся вбить кол в их отношения. Причем создаем это искусственно. Ну как хиджаб, еврейская шапочка или узбекская тюбетейка могут помешать учебному процессу? Тем более вызвать радикальные настроения у одноклассников? Это ведь не джинсы в дырках, блузки до пупка, юбки, едва прикрывающие трусики?



Или запретный плод сладок? То, что обнажено, уже не возбуждает, поэтому чиновники из МОиН боятся, что ребята захотят узнать, а что под хиджабом?



Лучше бы совместно с управлением по делам религий проверили, чему учат молодых кыргызов и мусульман других национальностей в медресе, которых расплодилось намного больше, чем мест для занятием спорта и отдыха в селах.

Может, тогда и претензий, особенно у русских пользователей Интернета к тому, что эти узбеки из Кыргызстана взрывают метро, совершают преступления не только в России, но и при участии в бандах ИГИЛ, было бы меньше?



Рустембек Мусурманкулов Источник - paruskg.info

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