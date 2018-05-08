Шавкат Мирзиеев собрался в гости к Трампу. Открывать "новую эру стратегического партнерства"

08:28 10.05.2018 Шавкат Мирзиеев посетит США с первым официальным визитом



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 15-17 мая посетит США с первым официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет CA-NEWS (UZ).



В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.



Глава государства также проведет в г.Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.



По итогам официального визита предполагается принять Совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях. Источник - news.tj

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