На какие шиши построен "белый дворец" (дачка) экс-кыр-президенту Атамбаеву?

08:18 10.05.2018 Интриги от Иманалиева…



Фракция "Ата Мекен" Жогорку Кенеша поручила Генпрокуратуре проверить законность строительства белого дворца для экс-президента Алмазбека Атамбаева в государственной резиденции "Ала-Арча". Атамбаев ранее сообщал, что дом этот он построил не за счет бюджета, а на свои деньги, деньги друзей и внебюджетного фонда. По его словам, после него дом останется в собственности государства. Несмотря на это, любящий делать из мухи слона, скользкий как мыло Каныбек Иманалиев поднял этот вопрос.



Конечно, если есть подозрительные обстоятельства – нужно провести проверку. Но если государство не потратило ни копейки на дом Атамбаева, если строительную работу вело управделами президента, а дом считается собственностью государства, возникает вопрос – стоит ли вообще проводить проверку… Нужно ли было поднимать шумиху, наталкивать общественность на сомнительные мысли? Очевидно, что это не более чем интриги от Иманалиева…



Источник: газета "Фабула пресс" №31 от 08.05.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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