 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 10.05.2018
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Среда, 09.05.2018
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Вторник, 08.05.2018
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"60-70% парламента Киргизии – политические проститутки", - Азимбек Бекназаров
08:16 10.05.2018

В ходе интервью радио "Марал" небезызвестный Азимбек Бекназаров заявил: "60-70% нынешнего парламента – политические проститутки… Большинство кыргызских политиков приходят во власть, преследуя личные интересы, желая насладиться властью. Те, кто вчера находились под мышкой Алмазбека Атамбаева, сегодня забежали под мышку Сооронбая Жээнбекова. Те, кто во времена Акаева приватизировали заводы-фабрики, продали и разграбили, позднее залезли под мышку Бакиева. После чего перешли на сторону Атамбаева…"

В любом случае, озвучил правду. Пришло время избавляться от "политических проституток", которые прыгают с одного берега на другой.

Источник: газета "Фабула пресс" №31 от 08.05.2018 / стр. 2

Источник - gezitter.org
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