|Глава экономического отдела Администрации президента Киргизии разоблачен... как гражданин Казахстана
07:07 10.05.2018
У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
В Кыргызстане нашелся еще один чиновник с иным гражданством. Об этом сообщил в социальных сетях член парламентской фракции СДПК, депутат Дастан Бекешев.
По его словам, заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента имеет гражданство Казахстана. Нардеп отметил, что письмо, подтверждающее иное гражданство, пришло накануне.
Сейчас на наличие иного гражданства проверяют кандидата в депутаты от партии "Ата Мекен" Клару Кабилову.
Дастан Бекешев инициировал законопроект, в соответствии с которым депутатов, судей, чиновников исполнительной власти должны уголовно наказывать за сокрытие сведений о наличии иного гражданства. Документ вынесли на общественное обсуждение.
Дарья ПОДОЛЬСКАЯ