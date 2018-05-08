Глава экономического отдела Администрации президента Киргизии разоблачен... как гражданин Казахстана

07:07 10.05.2018 У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство



В Кыргызстане нашелся еще один чиновник с иным гражданством. Об этом сообщил в социальных сетях член парламентской фракции СДПК, депутат Дастан Бекешев.



По его словам, заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента имеет гражданство Казахстана. Нардеп отметил, что письмо, подтверждающее иное гражданство, пришло накануне.



Сейчас на наличие иного гражданства проверяют кандидата в депутаты от партии "Ата Мекен" Клару Кабилову.



Дастан Бекешев инициировал законопроект, в соответствии с которым депутатов, судей, чиновников исполнительной власти должны уголовно наказывать за сокрытие сведений о наличии иного гражданства. Документ вынесли на общественное обсуждение.



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525925220

Новости Казахстана

