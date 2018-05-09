 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.05.2018
08:28  Шавкат Мирзиеев собрался в гости к Трампу. Открывать "новую эру стратегического партнерства"
08:18  На какие шиши построен "белый дворец" (дачка) экс-кыр-президенту Атамбаеву?
08:16  "60-70% парламента Киргизии – политические проститутки", - Азимбек Бекназаров
07:37  Война нового типа в исполнении России пугает США, - А.Халдей
07:30  Выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России, - Huffington Post
07:11  Трамп так и не понял, что война - это не конкурс "Мисс мира", - А.Запольскис
07:07  Глава экономического отдела Администрации президента Киргизии разоблачен... как гражданин Казахстана
06:59  В Кыргызстане растет число... трудовых мигрантов из Узбекистана
06:56  Экономику России губит западная агентура в Центробанке, - М.Хазин
06:49  Елбасы взялся за туризм: Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане
06:40  Иран и Израиль втягиваются в бои за сирийские Голанские высоты
00:49  Решение Трампа по Ирану подобно осколочной бомбе, - Le Monde
00:46  На Ближнем Востоке США продолжают все портить, - Жан-Франсуа Байяр
00:17  С верой в Аллаха на штурм Рейхстага. Казахстан во Второй мировой войне
00:08  Личный адвокат Трампа получил $0,5 млн от фирмы рос-олигарха Вексельберга
Среда, 09.05.2018
18:53  Два уезда Билчираг и Тала Ва Барфак на севере Афганистана перешли под полный контроль талибов
18:21  Казахстанскую журналистку О.Юрьеву депортировали из Украины. За "необъективность"
17:11  Трамп пошел ва-банк на Ближнем Востоке. Объединит ли Иран Европу, Россию и Китай?
17:08  Президент Кыргызстана с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова возглавил шествие Бессмертного полка в Бишкеке
17:05  В Ржеве открыт мемориал Воинам-казахстанцам 100-й и 101-й стрелковых бригад
17:04  Тысячи алматинцев приняли участие в шествии Бессмертного полка (видео)
13:23  В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы
13:21  The Hill: Ближний Восток ждет худший из возможных сценариев?
11:49  Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
11:31  Давно мы дома не были. Как в Узбекистане отмечают главный советский праздник
09:31  В Ташкенте готовят уникальный салют на 9 мая
08:37  Россия "глубоко разочарована" решением США по Ирану
02:40  Сирийские курды "отходят" от США и Израиля
02:38  Турция на развилке между авторитаризмом и демократией
00:51  Рахмон запретил проведение марша "Бессмертный полк" в Таджикистане
00:48  Экс-генпрокурор Узбекистана Кадыров начал давать показания против своего сына
00:41  День Победы, как он был от них далек…, - Эрик Ханымамедов
00:35  В Москве задержан банкир из Казахстана Жомарт Ертаев
00:33  Кыргызстану нужен новый кредит. Чтобы расплатиться с кредитом по ТЭЦ
00:08  Переправа через смерть. Почему первый таджикский генерал так и не стал Героем Советского Союза
00:00  Конституция и Telegram, - Р.Устраханов
Вторник, 08.05.2018
20:33  Хирохито не лучше Гитлера. Китай во Второй мировой войне
19:11  Ядерная сделка с Ираном под угрозой: каприз Трампа? - ВВС
17:42  "Бессмертный полк" в Кыргызстане пройдет по 14 городам и селам
16:23  Вот и Коля пришел... Пашинян стал премьер-министром Армении
16:15  Кортеж премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП
14:00  На смерть как на парад. Узбекистан во Второй мировой войне
13:54  Новый Шелковый путь и США: как транзиту не наступить на "украинские грабли", - Д.Вершинин
13:52  Почему перенос посольства США в Израиле в Иерусалим грозит серьезными последствиями
13:47  Лимонов о "насильственном изменении или свержении конституционного строя"
13:42  В Алматы возродили один из самых древних видов национальной борьбы - "белдесу"
13:39  Твоя-моя, отдай... Киргизия и Таджикистан продолжают спорить по 450 км гос-границы
13:34  Новое "переходное" правительство РФ. Вопрос один - куда переходим? - А.Халдей
13:31  Дырка от трубы. Сотрудники "Кыргызмунайгаза" согласны на передачу предприятия "Газпрому"
13:26  Лучшей на инаугурации Путина была жена Стивена Сигала - Эрдэнэтуе Бацук, в желтом монгольском дээле (фото)
13:04  Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
В Кыргызстане растет число... трудовых мигрантов из Узбекистана
06:59 10.05.2018

В Кыргызстане выросло число мигрантов из Узбекистана, но точных данных об этом в государственных органах пока нет. Госслужба миграции Кыргызстана призывает трудовых мигрантов из Узбекистана соблюдать законы и предупреждает о штрафе за нарушение законодательства.

В Кыргызстане после открытия границ с Узбекистаном наблюдается рост числа узбекистанцев, которые начали приезжать для работы в сфере строительства и сельского хозяйства. Работодатели в Бишкеке, в приграничных районах Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей ценят мигрантов из Узбекистана по причине качественной работы и низкой заработной платы.

В настоящее время на хлопковых полях Джалал-Абадской области работают молодые женщины из Узбекистана. За день работы местные платят им по 250-300 сомов (3,5–4,5 долларов США). Мигранты живут в домах работодателей.

Также легко можно найти строителей из Узбекистана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Сейчас их все чаще встретишь на строительстве многоэтажных домов. Житель Ноокатского района Сайдулла Керимов нанял нескольких рабочих из Узбекистана для строительства сарая. По его словам, нанимать узбекистанцев дешевле, чем местных рабочих. "Мы знали, что они должны встать на учет, но не знали о необходимости получения разрешительных документов. Государство должно разъяснять такие вещи населению", - добавил он.

Тем временем некоторые жители Базар-Коргонского, Сузакского и Ноокенского районов сообщают о том, что начали проводиться проверки людей, которые нанимают узбекистанских работников. В соответствии с законом гражданин Узбекистана должен зарегистрироваться в течение пяти дней после въезда на территорию Кыргызстана, в ином случае ему грозит штраф в размере 10 тысяч сомов (около 150 долларов США). При повторном нарушении закона гражданина Узбекистана депортируют.

Работодатель должен обратиться в Государственную службу миграции и получить разрешительные документы. Комиссия из представителей МИД, МВД, Госслужбы миграции рассматривает запрос и в течение двух недель решают, давать разрешение или нет. Заместитель главы Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев подтвердил, что в Кыргызстане растет число трудовых мигрантов из Узбекистана, но пока точных данных об их количестве нет.

Разрешительные документы иностранному гражданину выдаются только в случае, если на это место не претендует гражданин Кыргызстана. Штраф за работу без разрешения составляет 10 тысяч сомов (около 150 долларов США). В отношении работодателя из Кыргызстана предусматривается уголовная ответственность.
09 Май, 2018

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525924740
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  