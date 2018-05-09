В Кыргызстане растет число... трудовых мигрантов из Узбекистана

06:59 10.05.2018 В Кыргызстане выросло число мигрантов из Узбекистана, но точных данных об этом в государственных органах пока нет. Госслужба миграции Кыргызстана призывает трудовых мигрантов из Узбекистана соблюдать законы и предупреждает о штрафе за нарушение законодательства.



В Кыргызстане после открытия границ с Узбекистаном наблюдается рост числа узбекистанцев, которые начали приезжать для работы в сфере строительства и сельского хозяйства. Работодатели в Бишкеке, в приграничных районах Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей ценят мигрантов из Узбекистана по причине качественной работы и низкой заработной платы.



В настоящее время на хлопковых полях Джалал-Абадской области работают молодые женщины из Узбекистана. За день работы местные платят им по 250-300 сомов (3,5–4,5 долларов США). Мигранты живут в домах работодателей.



Также легко можно найти строителей из Узбекистана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Сейчас их все чаще встретишь на строительстве многоэтажных домов. Житель Ноокатского района Сайдулла Керимов нанял нескольких рабочих из Узбекистана для строительства сарая. По его словам, нанимать узбекистанцев дешевле, чем местных рабочих. "Мы знали, что они должны встать на учет, но не знали о необходимости получения разрешительных документов. Государство должно разъяснять такие вещи населению", - добавил он.



Тем временем некоторые жители Базар-Коргонского, Сузакского и Ноокенского районов сообщают о том, что начали проводиться проверки людей, которые нанимают узбекистанских работников. В соответствии с законом гражданин Узбекистана должен зарегистрироваться в течение пяти дней после въезда на территорию Кыргызстана, в ином случае ему грозит штраф в размере 10 тысяч сомов (около 150 долларов США). При повторном нарушении закона гражданина Узбекистана депортируют.



Работодатель должен обратиться в Государственную службу миграции и получить разрешительные документы. Комиссия из представителей МИД, МВД, Госслужбы миграции рассматривает запрос и в течение двух недель решают, давать разрешение или нет. Заместитель главы Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев подтвердил, что в Кыргызстане растет число трудовых мигрантов из Узбекистана, но пока точных данных об их количестве нет.



Разрешительные документы иностранному гражданину выдаются только в случае, если на это место не претендует гражданин Кыргызстана. Штраф за работу без разрешения составляет 10 тысяч сомов (около 150 долларов США). В отношении работодателя из Кыргызстана предусматривается уголовная ответственность.

09 Май, 2018 Источник - centralasian.org

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