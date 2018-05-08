 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерный демарш США заставил Израиль готовиться к ударам, - И.Субботин
06:55 10.05.2018

Белый дом объявил о намерении покинуть соглашение с Ираном

Президент Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний, объявив о выходе США из многосторонней сделки по иранской ядерной программе, подписанной между Тегераном и шестеркой международных посредников в 2015 году. Глава Белого дома продемонстрировал готовность ввести ряд экономических санкций против Исламской Республики "на высочайшем уровне" за предполагаемую разработку оружия массового уничтожения.

Трамп подтвердил высказанную неоднократно убежденность в том, что Иран не только пытается создать ядерное оружие, но и предпринимает такие внешнеполитические действия, которые могут повлечь за собой дестабилизацию на Ближнем Востоке. "Если я позволю этой сделке остаться в силе, то вскоре на Ближнем Востоке начнется гонка ядерных вооружений", – предположил американский лидер, отметив, что соглашение, подписанное несколько лет назад при участии России, "дефективно в корне". Он сообщил, что те страны, которые будут заподозрены в поддержке иранской ядерной программы, также подвергнутся санкционному давлению.

Глава Белого дома заявил, что в ответ на создание ядерного оружия Иран может получить смену правящего режима. Не секрет, что помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон является убежденным сторонником идеи государственного переворота в Исламской Республике. "Соединенные Штаты должны провозгласить своей линией свержение режима мулл в Тегеране. Поведение и цели режима не поменяются, и поэтому единственным решением является смена самого режима", – заявил Болтон восемь месяцев назад в Париже, выступая на встрече с внешней иранской оппозицией в лице Организации моджахедов иранского народа.

Евросоюз заявил о своей обеспокоенности решением Трампа. "ЕС сожалеет о сегодняшнем решении США по Ирану, - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. – Пока Иран будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения, как он это делает до сих пор, ЕС останется приверженным полной реализации ядерного соглашения". По словам дипломата, "ядерная сделка чрезвычайно важна для безопасности Европы и мира". "Мы полностью доверяем работе и компетенции МАГАТЭ, которое опубликовало 10 отчетов, свидетельствующих, что Иран полностью выполняет свои обязательства", – также отметила Могерини.

В связи с последними событиями Израиль привел свои войска в состоянии повышенной готовности. Издание Jerusalem Post со ссылкой на одного из представителей Армии обороны (ЦАХАЛ) сообщает, что за последние часы военные зафиксировали аномальный скачок активности иранских и проиранских сил на территории Сирии. На Голанских высотах приказано открыть бомбоубежища. Местные власти подтверждают, что их предупредили о возможных военных инцидентах. Ранее посольство США в Израиле опубликовало предупреждение о возможности опасной ситуации в районе Голанских высот. Напомним, что обстановка на юге Сирии, в приграничной зоне, по-прежнему остается одной из самых взрывоопасных в Сирии.

Однако выход США из ядерной сделки опасен не только с точки зрения военного обострения в Сирийской Арабской Республике. Аналитики не исключают, что демарш Трампа пошлет неверный сигнал руководству КНДР, в переговорах с которым у американских властей в последнее время наметились некоторые сдвиги.

Игорь Субботин

8 мая 2018

Источник - ng.ru
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