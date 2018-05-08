Елбасы взялся за туризм: Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане

06:49 10.05.2018 Назарбаев: Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане



Президент посетил Алматинскую область с рабочим визитом.



9 мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил рабочий визит в Алматинскую область, передает Zakon.kz со сссылкой на Акорду.



По прибытии в г.Ушарал Алматинской области Глава государства ознакомился с деятельностью нового аэропорта и перспективами развития малой авиации области.



После осмотра нового здания железнодорожного вокзала станции в поселке Акщи Алакольского района состоялось совещание под председательством Нурсултана Назарбаева по вопросам туризма и развития транспортно-логистической инфраструктуры республики.



В ходе совещания глава региона Амандык Баталов доложил Президенту Казахстана о развитии туризма в Алматинской области.



"- Объем оказанных туристских услуг в области за последние четыре года увеличился в два раза - с 3,9 млрд тенге в 2014 году до 8,3 млрд тенге в 2017 году. В 2018 году этот показатель планируется довести до 10 млрд тенге. В Алакольском районе объем услуг в 2017 году составил 3,5 млрд тенге, что в 8 раз больше уровня 2014 года, - сказал аким области."



Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек доложил о реализации государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" в части строительства автомобильных дорог местного и республиканского значения



"- В 2017 году дорожно-строительными работами было охвачено более 4 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения, из них на 603 км уже открыто движение. В целом мы считаем, что до 2022 года все 24 000 км дорог будут приведены в удовлетворительное состояние, - заявил министр."



Также в ходе совещания президент АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Канат Алпысбаев презентовал карту транспортной доступности курортной зоны Алаколь до 2020 года и информировал Президента Казахстана о ходе реализации стратегии развития транзитных перевозок.



Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил о реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана, по снятию всех барьеров на пути развития внутреннего и выездного туризма, а также о принимаемых министерством мерах по поддержанию эффекта пост-ЭКСПО.



"- Экономический эффект от туризма страна ощутила на практике в период проведения ЭКСПО, когда Казахстан посетило более 7 млн туристов, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Потоки внутреннего туризма увеличились на 20% и составили около 6 млн человек, - отметил глава ведомства."



По итогам совещания и посещения объектов туристического кластера Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам по дальнейшему развитию туризма в стране.



"- Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане. Его отличает выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей туристической отрасли, - заключил Глава государства." Источник - Zakon.kz

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