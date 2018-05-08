Иран и Израиль втягиваются в бои за сирийские Голанские высоты

06:40 10.05.2018 СМИ сообщили о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе



Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.



"ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии", - указывает телеканал.



Более подробной информации пока нет.



Ранее сообщалось о включении сирен воздушной тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.



Позднее израильская армия рассказала о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот. Источник - russian.rt.com

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