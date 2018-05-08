|Иран и Израиль втягиваются в бои за сирийские Голанские высоты
06:40 10.05.2018
СМИ сообщили о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе
Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.
"ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии", - указывает телеканал.
Более подробной информации пока нет.
Ранее сообщалось о включении сирен воздушной тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.
Позднее израильская армия рассказала о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.