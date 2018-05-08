Покатались - хватит. У некоторых победителей Азиатских игр в Ашхабаде отобрали призы - автомобили

06:34 10.05.2018 У некоторых чемпионов V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедшим в Ашхабаде в сентябре 2017 года, отобрали президентские подарки, сообщает CA-NEWS со ссылкой на туркменскую службу радио "Азатлык".



Напомним, правительство Туркменистана, в условиях экономического кризиса, потратило миллиарды долларов на проведение международного спортивного мероприятия. Тогда государственные СМИ сообщали о том, что туркменским спортсменам, удостоенным медалей в десятидневных состязаниях, вручили драгоценные подарки, в том числе автомобили Toyota Camry GL Executive.



Именно эти автомобили забрали обратно у некоторых туркменских атлетов.



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Корреспондент издания в Туркменистане сообщает, что, по меньшей мере, три туркменских спортсмена лишились своих подарков сразу же после игр Ашхабад-2017.



"По крайней мере, у троих спортсменов отобрали подаренные автомобили еще в октябре, через несколько дней после того, как они были вручены им в торжественной обстановке. На самом деле, им сразу сказали, мол "пока не пользуйтесь". Спустя некоторое время, пришли представители местных хякимликов с сотрудниками органов безопасности и забрали машины. Тем, у кого государство обратно забрало подарки сказали: "Если спросят, скажите, что продали машину. Это только, те, про которых я смог разузнать", - передает корреспондент из Туркменистана.



"Азатлык" располагает именами атлетов, победивших на спортивном состязании и лишившихся своих подарков сразу же после мероприятия, но по соображениям безопасности редакция воздержалась от их разглашения.



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Кроме этого, издание связалось с соседом одного из победителей спортивного состязания, который подтвердил, что автомобиль, подаренный его соседу, также отобрали представители власти. "Машины, подаренные палванам, забрали обратно через два-три дня люди в штатском, они приходили по 6-7 человек. Им сказали: "если будут спрашивать, скажите, что продали", - рассказал сосед спортсмена-чемпиона.



До этого также появлялись похожие сообщения, касающиеся призеров состязания. В январе сообщалось о том, что у некоторых спортсменов отобрали медали, а некоторых даже приговорили к длительным срокам лишения свободы.



Тогда несколько независимых друг от друга источников сообщали, что после проверки независимой комиссии по противодействию использованию допинга, по меньшей мере, четверо спортсменов, соревновавшихся в борьбе, были уличены в использовании запрещенных препаратов.



V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоялись 17-27 сентября прошлого года в Ашхабаде.



После завершения соревнований туркменские СМИ сообщали о том, что завоевавшие золотые медали спортсмены от имени президента получили машины марки Toyota Camry GL Executive. Также серебрянные призеры получили по $5 тыс., а бронзовым медалистам вручили по $3 тыс. Источник - news.tj

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