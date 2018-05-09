На Ближнем Востоке США продолжают все портить, - Жан-Франсуа Байяр

00:46 10.05.2018 На Ближнем Востоке США продолжают портить региональную игру



Жан-Франсуа Байяр, профессор Женевского института международных отношений и развития, удивлен "асимметрией восприятия": Иран систематически упрекают в том, что считается приемлемым для других государств. Об этом он сказал в интервью Le Temps.



"С одной стороны, мы имеем Иран, который, по единодушному мнению всех стран и МАГАТЭ, соблюдал условия соглашения. Это признают все, кроме лидеров двух стран: американца Дональда Трампа, у которого вообще проблемы с правдивостью, и израильтянина Биньямина Нетаньяху, тоже имеющего непростые отношения с честностью", - сказал Байяр.



"Вновь возникает вопрос о "двойных стандартах", как это было в израильско-палестинском конфликте. Я уже использовал такую формулировку: можно сказать, что внешняя политика стран Запада начинается там, где кончается дипломатия Израиля; сюда относится отказ признать легитимность электоральной победы "Хамаса" в секторе Газа в 2006 году и т.д.", - продолжает эксперт.



"Меня поражает некий перекос в восприятии, вызванный то ли злонамеренностью, то ли галлюцинаторным этноцентризмом: Иран систематически клеймят за его "вмешательства" в регионе, в котором он является центральным игроком на протяжении столетий. Разве это не то же самое, что считать, к примеру, что греко-персидские войны Античности являлись вмешательством со стороны персидской династии Сасанидов?" - рассуждает собеседник издания.



"США сами себе запретили действовать в Сирии, они вынуждены были уйти из Ирака, однако они продолжают заявлять о главенствующем положении и о заинтересованности в том, что они называют войной против международного терроризма. Тем самым они продолжают портить региональную игру, воздерживаясь от того, чтобы быть непосредственными игроками, но в весьма интервенционистской манере опираясь на региональных посредников", - указывает Байяр.



"Непредсказуемость Дональда Трампа, судя по всему, имеет положительный эффект в Корее, что рискует убедить его в том, что он бесподобный переговорщик. Но конфигурация региональной системы на Ближнем Востоке сильно отличается от конфигурации на Корейском полуострове, и здесь вы не увидите того, чтобы Саудовская Аравия упала в объятия Ирана, как это произошло с двумя Кореями", - замечает собеседник издания.



"В отличие от того, что нередко принято полагать, Иран проводит совершенно разумную политику, которая к тому же всегда была умеренной и ответственной по отношению к региону, в том числе в конфликтах, которые касались его непосредственно, как это было в Таджикистане и на Кавказе", - напоминает эксперт.



"Два коротких заключения. Прежде всего, следует отметить, что западные государства с завидной решимостью занялись тем, чтобы оттолкнуть от себя двух разумных региональных игроков, таких как Иран и Турция, хотя этого можно было избежать. И второе: европейские страны подвержены воздействию Ближнего Востока гораздо больше, чем они думают. Уже сегодня Европа дорого платит за американское вмешательство в Ираке в 2003 году: кризис сирийских беженцев, терроризм ИГИЛ* являются прямыми последствиями ошибок, совершенных в 2000-е", - утверждает Байяр.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.



9 мая 2018 г.



Луи Лема | Le Temps Источник - inopressa.ru

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