С верой в Аллаха на штурм Рейхстага. Казахстан во Второй мировой войне

00:17 10.05.2018 Нефть, уголь, металл, тысячи тонн продовольствия, в том числе хлеба, и, главное, сотни тысяч человеческих жизней - вклад Казахстана в победу СССР над Германией и ее союзниками был поистине неоценим. О боевом пути казахстанцев - от калмыцких степей до развалин Берлина, о том, какую цену заплатила республика за триумф 9 мая, почему Мустафа Чокай так и не возглавил Туркестанский легион, а генерал Собир Рахимов оказался не нужен Узбекистану - читайте в очередном материале российского историка Бориса Соколова.



Война и мобилизация



После нападения Германии на СССР на территорию Казахстана было эвакуировано 142 предприятия и 532.506 человек. За первые полтора года войны в Казахстане вступили в действие 25 рудников, 11 обогатительных фабрик для цветной и черной металлургии, 19 новых угольных шахт, 3 разреза, 4 новых нефтепромысла и нефтеперерабатывающий завод в Гурьеве. В 1942-1943 годах было закончено сооружение железных дорог Макат – Орск и Акмола – Магнитогорск. В годы войны на Казахстан приходилось 30% общесоюзной выплавки меди, 60% марганцевой руды, 50% добычи медной руды, 65% металлического висмута, 70% добычи полиметаллических руд, 85% производства свинца. На строительство боевой техники жители Казахстана внесли 480,3 млн. рублей. На эти средства были созданы танковые колонны, авиационные эскадрильи, торпедные катера и именные самолеты.



После утраты Украины и Кубани Казахстан, в основном, и кормил всю страну. Всего здесь было произведено 491 тысяча тонн хлеба, 235 тысяч тонн картофеля и овощей, 258 тысяч тонн мяса, 3194 тыс. центнеров молока, 17,6 тыс. центнеров шерсти. На фронт было направлено 14,1 тыс. грузовых и легковых автомобилей, 1,5 тыс. гусеничных тракторов, 110,4 тыс. лошадей и 16,2 тыс. повозок. Актюбинский завод ферросплавов получил оборудование Запорожского завода ферросплавов, а шахты Караганды дополнили свой технический комплекс оборудованием донецкой шахты имени Пархоменко. Стройка авторемонтного завода в Алма-Ате стала базой для цехов Луганского завода тяжелого машиностроения, а новостройки пищевой промышленности на юге Казахстана получили оборудование 14 сахарных заводов Украины.



Значительную часть рабочей силы Казахстана составляли спецпоселенцы. В начале войны из них были сформированы так называемые трудовые армии, общая численность которых составила более 700 тыс. человек.



Осенью 1941 года в Казахстан было депортировано 361 тыс. немцев Поволжья, а в 1943-1944 годах к ним добавились 507 тыс. балкарцев, карачаевцев, ингушей и чеченцев, 180 тыс. крымских татар. 110 тыс. турков-месхетинцев были депортированы в Казахстан уже после войны. Многие десятки тысяч переселенцев погибли в первые месяцы после депортации от голода и болезней. Спецпоселенцам запрещалось покидать новое место жительства под угрозой 20 лет каторжных работ. Впрочем, положение эвакуированных было немногим лучше положения спецпоселенцев. В любом случае, голод был распространен повсеместно.



1 февраля 1944 года были приняты законы "О создании войсковых формирований союзных республик" и "О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений". Эти акты были вызваны стремлением Сталина расширить представительство СССР в Организации Объединенных Наций. Но президент США Франклин Рузвельт возразил, что тогда надо дать места в ООН всем американским штатам. В итоге представительство в ООН получили только Украина и Белоруссия. Зато в Казахстане, как и в других республиках Центральной Азии, появились наркоматы иностранных дел и обороны. Правда, те воинские соединения, которые считались национальными - казахскими, - наркомату обороны Казахстана все равно фактически не подчинялись.



Герои и подвиги



В Казахстане было сформировано более 20 дивизий и других соединений Красной Армии. 106 Акмолинская казахская кавалерийская дивизия была полностью уничтожена в харьковском "котле" в мае 1942 года. Но в пехотных соединениях, сформированных в Казахстане, казахов было сравнительно мало. Так, в прославленной 316 дивизии генерала Панфилова их было всего 15%.



Казах Бауыржан Момышулы, герой романа Александра Бека "Волоколамское шоссе", командуя батальоном 1073 Талгарского стрелкового полка 316 стрелковой дивизии, 16-18 ноября 1941 года задержал продвижение немцев у деревни Матренино под Москвой. Уже в конце ноября он возглавил 19 гвардейский стрелковый полк. Войну Момышулы окончил гвардии полковником, командиром 9 гвардейской стрелковой дивизии на 2 Прибалтийском фронте. За бои под Москвой он был представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его при жизни. Соответствующий указ вышел только в 1990 году, через 8 лет после смерти героя. Также посмертно Момышулы стал Народным героем Казахстана. В 1960 году Бауыржан Момышулы посетил Кубу. Он был кумиром одного из лидеров Кубинской революции Эрнесто Че Гевары. В Казахстане после смерти Бауыржана Момышулы сохраняется его культ.



Сформированные в Казахстане 29 и 38 стрелковые дивизии сражались в Сталинграде в составе 64 армии. 29 дивизия была почти полностью уничтожена к югу от Сталинграда в конце августа–начале сентября. Соединения из Казахстана были и в 62 армии. Поселки заводов "Красный Октябрь" и "Баррикады", а также центральные кварталы города-героя стойко обороняли полки 193 стрелковой дивизии, половину рядовых в которой в момент формирования в марте 1942 года составляли казахи. В 124 отдельной стрелковой бригаде, защищавшей северо-западные подступы к Сталинграду и его северную окраину, казахстанцы составляли около трети личного состава. Две казахстанские дивизии – 27 гвардейская и 292 стрелковые – приняли участие в боях северо-западнее Сталинграда. 27 гвардейская в дальнейшем участвовала в штурме Берлина, тогда как 292 дивизия была полностью уничтожена в Сталинграде в октябре 1942 года. Немало жителей Казахстана было и в составе 28 армии, сражавшейся против 16 германской моторизованной дивизии в калмыцких степях и прикрывавшей ближние подступы к Астрахани. А 100 Казахская отдельная стрелковая бригада была почти полностью уничтожена в боях под Великими Луками в январе 1943 года.



Жители Казахстана участвовали и в битве за Днепр в 1943 году. В своем письме от 4 декабря 1943 года, обращаясь к трудящимся Казахстана, командир 25гвардейского стрелкового корпуса, где было немало казахов, Ганий Сафиулин, из казанских татар, писал: "В великом сражении у Днепра сыны казахского народа еще раз показали врагу свою горячую любовь к нашей матери-родине, что в их жилах не остыла богатырская кровь народного героя Амангельды. Всех подвигов, совершенных казахами в битве у Днепра и за Днепром, не перечесть".



497 казахстанцев стали Героями Советского Союза, из них 97 казахов, 7 из которых проживали за пределами Казахстана. Среди тех казахстанцев, кто получил Золотую Звезду Героя, две женщины – Алия Молдагулова и Маншук Маметова. 18-летняя Молдагулова была снайпером и уничтожила 30 немцев. Она получила смертельное ранение 14 января 1944 года в рукопашной схватке вблизи Новосокольников (Псковская область). Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. В советском Казахстане Молдагулова была объектом официального культа (улица, названная в ее честь, имеется и в Москве).



Маншук Маметова до войны была секретарем заместителя Председателя Совнаркома Казахстана. Войну она начала писарем штаба 100 Казахской отдельной стрелковой бригады, затем стала медсестрой, а окончив пулеметные курсы - пулеметчицей. 15 октября 1943 года в боях за освобождение Невеля (Псковская область) Маншук Маметова погибла и посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. Через 8 дней ей должен был исполниться 21 год. В 1969 году казахским режиссером Мажитом Бегалиным по сценарию Андрея Кончаловского был снят фильм "Песнь о Маншук". Роль главной героини сыграла жена Кончаловского Наталья Аринбасарова.



Четыре казахстанца стали дважды Героями Советского Союза: летчики-штурмовики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и летчик-истребитель Сергей Луганский. Казах Бигельдинов закончил войну командиром эскадрильи 144 гвардейского штурмового авиационного полка на 1 Украинском фронте. Он совершил 305 боевых вылетов, сбил 7 вражеских самолетов, но и сам был сбит. Гвардии капитан Талгат Бигельдинов участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. После войны он дослужился до генерал-майора авиации. Бигельдинов умер 10 ноября 2014 года в возрасте 92 лет; к этому времени он был последним живым Героем Советского Союза в Казахстане и последним живым обладателем двух Золотых Звезд Героя во всем мире.



Среди водрузивших боевое красное знамя над Рейхстагом был казах, лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, командир взвода разведки 674 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии. По одной из версий, его флаг вообще был первым, появившимся на куполе Рейхстага. Однако наградили Кошкарбаева и помогавшего ему рядового Григория Булатова лишь орденами Красного Знамени. Звание Народного Героя Казахстана Кошкарбаеву присвоили посмертно в 1999 году.



Казахские историки считают казахом узбекского генерала, Героя Советского Союза Сабира Рахимова, основываясь на свидетельстве его "походно-полевой жены" – казашки. Культ Рахимова в советское время поощрялся в Узбекистане, но в начале 2010-х годов был прекращен в рамках борьбы с символами советского прошлого. (В этом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обещал вернуть памятник генералу Сабиру Рахимову на одну из центральных площадей Ташкента. - Прим. "Ферганы".)



Кроме Рахимова, происхождение которого продолжает вызывать споры, в годы Великой Отечественной войны был только один генерал-казах – Шакир Джексенбаев. Он занимал довольно скромную тыловую должность начальника отдела химзащиты 3-й Армии. Звание генерал-майора технических войск было присвоено ему 14 октября 1943 года.



Мустафа Шокай и нацистская Германия



Одним из лидеров туркестанской эмиграции был бывший глава Кокандской автономии, казах Мустафа Шокай. Его предки были степными аристократами из рода Кыпшак-Бошай. Дед Мустафы был правителем Сырдарьинской области Хивинского ханства, а отец - судьей.



С конца августа и до начала ноября 1941 года Мустафа Шокай посетил несколько лагерей для военнопленных на территории Польши и Германии. Он увидел нехватку еды и теплой одежды, переполненность лагерей, что способствовало развитию эпидемий, жестокое обращение с пленными со стороны лагерной администрации. В письме, адресованном соратнику по национальному движению Вели Каюму, будущему Каюм-хану, он утверждал: "Мы в лагерях видим сынов нашего народа, нашей несчастной порабощенной родины. Военнопленные туркестанцы являются, по нашему мнению, весьма важным капиталом в руках Германии. Сама судьба передала ей много тысяч туркестанцев. При их непримиримом антибольшевизме из них можно было бы создать отличные кадры пропагандистов за новый, демократический, мировой порядок… Да, у нас нет другого пути, кроме пути антибольшевистского, кроме желания победы над советской Россией и большевизмом. Путь этот помимо нашей воли проложен из Германии. И он усеян трупами расстреливаемых в Дебице. Тяжела, дорогой Вали, наша задача. Но мы все же должны продолжать выполнение нашей задачи, не сворачивая".



Мустафа Шокай предложил нацистскому руководству два условия формирования туркестанских частей: сначала подготовить в учебных заведениях Германии кадры для будущего Туркестанского государства, а военные формирования из туркестанцев ввести в бой только при подходе к границам Туркестана. Но вскоре после посещения лагерей 51-летний Мустафа Шокай заболел и 27 декабря 1941 года умер от последствий сыпного тифа, которым он заразился в лагере. Существует версия, что он был отравлен немцами, которые предпочитали видеть во главе Национального Комитета объединения Туркестана более покладистого Вели Каюм-хана, не выдвигавшего предварительных условий. Отметим, что в созданном немцами Туркестанском легионе служило примерно одинаковое число казахов и узбеков, составлявших основные кадры этого формирования. Сегодня известны фамилии 35.679 фамилий казахстанцев, оказавшихся в немецком плену.



Часть из них проходила службу и в Туркестанском легионе.



Цена войны



В ряды Советской Армии за время войны было призвано 1.366 тыс. (по другим данным – 1196 тыс.) казахстанцев. Из них погибли 630 тыс. человек, 46,1 (или 52,7%) от числа призванных. Среди погибших этнических казахов было около 125,5 тыс. человек.



В 1939 году, согласно переписи, в Казахстане из 6.151 тыс. человек населения казахи составляли 2.328 тыс. человек, русские 2.459 тыс. человек, украинцы – 658 тыс., узбеки – 121 тыс., таджики – 11 тыс., киргизы – 5 тыс., туркмены – 3 тыс. человек, и прочие – 566 тыс. человек.



Казахи стали меньшинством в своей стране вследствие организованного большевиками голода 1932-1933 годов. Накануне войны они составляли 37,8% населения республики, среди же погибших на фронте их доля составляет 19,9%. При этом жители других центральноазиатских республик составляли лишь 2,3% населения Казахстана.



Казахстанские солдаты. Фото с сайта Russian7.ru



В целом казахи гибли в 1,9 раза реже, чем представители неказахского населения республики. Это происходило из-за того, что значительная часть казахов из-за плохого знания русского языка и низкого уровня боевой подготовки служила в тыловых частях. Если бы казахи и другие народы Центральной Азии несли потери в той же пропорции, что и некоренное население Казахстана, то потери республики были бы на 120 тыс. человек больше и составили бы 750 тыс. погибших – 54,9 (или 62,7) процентов от общего числа призванных на фронт. Это не сильно отличается от средней доли погибших в 60% от общего числа мобилизованных по всему Советскому Союзу. Из числа мирного населения до 100 тыс. человек скончалось из-за недоедания и рабских условий жизни в трудовых армиях - речь идет главным образом, о тех, кто был сослан в Казахстан.



Как пишет казахский историк Назира Нуртазина, "значительная часть участников войны, как показывает изучение их биографий, сохраняли критическое самосознание, свою этническую идентичность и веру в Аллаха. Это поразительно, феноменально – то, как глубоко, в подсознании, на генном уровне крепко записался у народа исламский код. Ведь за время юности и молодости этих "советских" казахов уже не было ни одного следа ислама, сожгли все книги Корана, разрушили и закрыли мечети, искоренили арабский алфавит, вовсю пропагандировали атеизм. Например, летчик, дважды Герой Советского Союза Талгат Бигельдинов в девяностые годы поведал журналисту республиканской газеты свою тайну: каждый раз за штурвалом военного самолета он тайно читал про себя мусульманскую молитву-дуа, которой его в детстве научила бабушка".



Борис Соколов, специально для "Ферганы"



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