Личный адвокат Трампа получил $0,5 млн от фирмы рос-олигарха Вексельберга

00:08 10.05.2018 СМИ: адвокат Трампа получал деньги от фирмы, связанной с Вексельбергом















В начале апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе Майкла Коэна



Личный адвокат президента США Майкл Коэн получил полмиллиона долларов от компаниии, связанной с российским олигархом Виктором Вексельбергом, пишет американская пресса.



Американские газеты приводят данные финансовой отчетности, согласно которым компания, основанная Майклом Коэном, уже после президентских выборов 2016 года получала деньги от ряда корпораций, заинтересованных в поддержке их бизнеса властями США.



В середине февраля Майкл Коэн оказался в центре скандала по поводу предполагаемой связи Трампа с порноактрисой. Коэн признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов из своего кармана в 2016 году. Адвокат тогда отказался уточнить, за что именно заплатил деньги Дэниэлс, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом. Трамп утверждает, что связи не было.



Согласно публикации New York Times, компания Коэна Essential Consultants в прошлом году получила 500 тысяч долларов от базирующейся в Нью-Йорке инвестиционной компании Columbus Nova, которая имеет финансовые связи с фирмой, контролируемой российским олигархом, президентом фонда "Сколково" и председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом.



Позже юрист Columbus Nova заявил, что деньги, перечисленные Essential Consultants, - это гонорары за консультации, и эти средства не имеют никакого отношения к Виктору Вексельбергу.



О деньгах, поступивших на счета Essential Consultants от фирмы, связанной с Вексельбергом, первым в своем "Твиттере" сообщил адвокат порноактрисы Майкл Авенатти.



Обыск в офисе Коэна



Также американские СМИ пишут, что фирма Коэна Essential Consultants получила 200 тыс. долларов от телекоммуникационной корпорации AT&T, которая рассчитывала на поддержку Белым домом своих планов по поглощению Time Warner.



Представители AT&T сообщили телеканалу Си-эн-эн, что компания действительно переводила деньги на счет Essential Consultants. По данным телекоммуникационной корпорации, это была оплата консультационных услуг фирмы, которая предоставила AT&T информацию, необходимую для понимания работы новой администрации.



"Они [Essential Consultants] не предоставляли нам никаких юридических услуг, ни услуг по лоббированию нашей позиции, контракт с ними истек в декабре 2017 года", - сообщили в AT&T.



В начале апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе Майкла Коэна. В ходе обыска были конфискованы документы, в том числе переписка Коэна с Трампом и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. ФБР действовало в том числе по рекомендации спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Обыск не был напрямую связан с расследованием, однако был обусловлен информацией, которую Мюллер предоставил прокурорам Нью-Йорка.



Комментируя обыск, президент США Дональд Трамп назвал действия сотрудников спецслужб позорными, а сам обыск сравнил с охотой на ведьм.



В середине февраля Майкл Коэн признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов из своего кармана



Актриса Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд) настаивала, что связь с президентом у нее была в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. Впервые она заявила об этом в интервью 2011 года.



По словам Дэниэлс, связь продолжалась несколько месяцев. В октябре 2016 года, как утверждает порноактриса, она подписала соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом, получив от его адвоката 130 тысяч долларов.



"Ложные и вымогательские заявления"



Ранее Майкл Коэн подтвердил, что заплатил актрисе такую сумму. При этом адвокат подчеркнул, что это были деньги из его собственного кармана, и что президент Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.



В начале марта Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США, потребовав признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.



Тогда адвокаты Дональда Трампа подали в суд на Дэниэлс, потребовав взыскать с нее компенсацию в 20 млн долларов за нарушение договора о неразглашении, заключенного актрисой.



В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о 130 тысячах долларов, которые перед выборами 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниэлс.



В начале мая Дональд Трамп впервые признал, что имеет отношение к выплате шестизначной суммы порноактрисе. Новая версия Трампа и его юристов заключается в том, что он возместил своему личному адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил Сторми Дэниэлс, чтобы она прекратила свои "ложные и вымогательские заявления" по поводу интимной связи с Трампом.



9 мая 2018 Источник - bbc.com

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