 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.05.2018
00:08  Личный адвокат Трампа получил $0,5 млн от фирмы рос-олигарха Вексельберга
Среда, 09.05.2018
18:53  Два уезда Билчираг и Тала Ва Барфак на севере Афганистана перешли под полный контроль талибов
18:21  Казахстанскую журналистку О.Юрьеву депортировали из Украины. За "необъективность"
17:11  Трамп пошел ва-банк на Ближнем Востоке. Объединит ли Иран Европу, Россию и Китай?
17:08  Президент Кыргызстана с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова возглавил шествие Бессмертного полка в Бишкеке
17:05  В Ржеве открыт мемориал Воинам-казахстанцам 100-й и 101-й стрелковых бригад
17:04  Тысячи алматинцев приняли участие в шествии Бессмертного полка (видео)
13:23  В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы
13:21  The Hill: Ближний Восток ждет худший из возможных сценариев?
11:49  Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
11:31  Давно мы дома не были. Как в Узбекистане отмечают главный советский праздник
09:31  В Ташкенте готовят уникальный салют на 9 мая
08:37  Россия "глубоко разочарована" решением США по Ирану
02:40  Сирийские курды "отходят" от США и Израиля
02:38  Турция на развилке между авторитаризмом и демократией
00:51  Рахмон запретил проведение марша "Бессмертный полк" в Таджикистане
00:48  Экс-генпрокурор Узбекистана Кадыров начал давать показания против своего сына
00:41  День Победы, как он был от них далек…, - Эрик Ханымамедов
00:35  В Москве задержан банкир из Казахстана Жомарт Ертаев
00:33  Кыргызстану нужен новый кредит. Чтобы расплатиться с кредитом по ТЭЦ
00:08  Переправа через смерть. Почему первый таджикский генерал так и не стал Героем Советского Союза
00:00  Конституция и Telegram, - Р.Устраханов
Вторник, 08.05.2018
20:33  Хирохито не лучше Гитлера. Китай во Второй мировой войне
19:11  Ядерная сделка с Ираном под угрозой: каприз Трампа? - ВВС
17:42  "Бессмертный полк" в Кыргызстане пройдет по 14 городам и селам
16:23  Вот и Коля пришел... Пашинян стал премьер-министром Армении
16:15  Кортеж премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП
14:00  На смерть как на парад. Узбекистан во Второй мировой войне
13:54  Новый Шелковый путь и США: как транзиту не наступить на "украинские грабли", - Д.Вершинин
13:52  Почему перенос посольства США в Израиле в Иерусалим грозит серьезными последствиями
13:47  Лимонов о "насильственном изменении или свержении конституционного строя"
13:42  В Алматы возродили один из самых древних видов национальной борьбы - "белдесу"
13:39  Твоя-моя, отдай... Киргизия и Таджикистан продолжают спорить по 450 км гос-границы
13:34  Новое "переходное" правительство РФ. Вопрос один - куда переходим? - А.Халдей
13:31  Дырка от трубы. Сотрудники "Кыргызмунайгаза" согласны на передачу предприятия "Газпрому"
13:26  Лучшей на инаугурации Путина была жена Стивена Сигала - Эрдэнэтуе Бацук, в желтом монгольском дээле (фото)
13:04  Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка?
08:21  Военный Институт Киргизии передислоцируют в Ош. Ближе к ТВД?
07:33  Пожизненное... Вынесен приговор бывшему члену Политбюро КПК Сунь Чжэнцаю
06:53  Какими последствиями для Трампа обернется обида Ким Чен Ына?
06:49  Назарбаев объявил о создании войск против киберугроз
06:36  Круговая порука мажет как сажа... Даже одиозный вице-премьер по допингу Мутко сохранил свой пост в правительстве РФ
06:32  КырВласти не могут взять след бежавшего из страны экс-1-го-вице-премьера Шадиева
06:27  Турецкие проливы – нерв мировой геополитики. Анкара не намерена отдавать ключ от Босфора и Дарданелл, - "НГ"
06:20  Россия вернула в Кыргызстан 62 тонны сельхозпродукции. Фитосанитары развернули
06:18  Москве придется выбирать, чью занять сторону в надвигающимся Ирано-Израильском конфликте, - А.Шарковский
06:14  В Сирии разбился (сбит?) российский боевой вертолет Ка-52 - пилоты погибли
00:52  Назначение Медведева РосПремьером - это приговор...
00:51  Армянский вопрос, - С.Белкин
00:48  Найдите 5 отличий. Новое (старое) "медвежье" правительство РФ
00:36  Американских учителей заменили гастарбайтерами
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Личный адвокат Трампа получил $0,5 млн от фирмы рос-олигарха Вексельберга
00:08 10.05.2018

СМИ: адвокат Трампа получал деньги от фирмы, связанной с Вексельбергом







В начале апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе Майкла Коэна

Личный адвокат президента США Майкл Коэн получил полмиллиона долларов от компаниии, связанной с российским олигархом Виктором Вексельбергом, пишет американская пресса.

Американские газеты приводят данные финансовой отчетности, согласно которым компания, основанная Майклом Коэном, уже после президентских выборов 2016 года получала деньги от ряда корпораций, заинтересованных в поддержке их бизнеса властями США.

В середине февраля Майкл Коэн оказался в центре скандала по поводу предполагаемой связи Трампа с порноактрисой. Коэн признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов из своего кармана в 2016 году. Адвокат тогда отказался уточнить, за что именно заплатил деньги Дэниэлс, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом. Трамп утверждает, что связи не было.

Согласно публикации New York Times, компания Коэна Essential Consultants в прошлом году получила 500 тысяч долларов от базирующейся в Нью-Йорке инвестиционной компании Columbus Nova, которая имеет финансовые связи с фирмой, контролируемой российским олигархом, президентом фонда "Сколково" и председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом.

Позже юрист Columbus Nova заявил, что деньги, перечисленные Essential Consultants, - это гонорары за консультации, и эти средства не имеют никакого отношения к Виктору Вексельбергу.

О деньгах, поступивших на счета Essential Consultants от фирмы, связанной с Вексельбергом, первым в своем "Твиттере" сообщил адвокат порноактрисы Майкл Авенатти.

Обыск в офисе Коэна

Также американские СМИ пишут, что фирма Коэна Essential Consultants получила 200 тыс. долларов от телекоммуникационной корпорации AT&T, которая рассчитывала на поддержку Белым домом своих планов по поглощению Time Warner.

Представители AT&T сообщили телеканалу Си-эн-эн, что компания действительно переводила деньги на счет Essential Consultants. По данным телекоммуникационной корпорации, это была оплата консультационных услуг фирмы, которая предоставила AT&T информацию, необходимую для понимания работы новой администрации.

"Они [Essential Consultants] не предоставляли нам никаких юридических услуг, ни услуг по лоббированию нашей позиции, контракт с ними истек в декабре 2017 года", - сообщили в AT&T.

В начале апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе Майкла Коэна. В ходе обыска были конфискованы документы, в том числе переписка Коэна с Трампом и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. ФБР действовало в том числе по рекомендации спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Обыск не был напрямую связан с расследованием, однако был обусловлен информацией, которую Мюллер предоставил прокурорам Нью-Йорка.

Комментируя обыск, президент США Дональд Трамп назвал действия сотрудников спецслужб позорными, а сам обыск сравнил с охотой на ведьм.

В середине февраля Майкл Коэн признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов из своего кармана

Актриса Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд) настаивала, что связь с президентом у нее была в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. Впервые она заявила об этом в интервью 2011 года.

По словам Дэниэлс, связь продолжалась несколько месяцев. В октябре 2016 года, как утверждает порноактриса, она подписала соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом, получив от его адвоката 130 тысяч долларов.

"Ложные и вымогательские заявления"

Ранее Майкл Коэн подтвердил, что заплатил актрисе такую сумму. При этом адвокат подчеркнул, что это были деньги из его собственного кармана, и что президент Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.

В начале марта Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США, потребовав признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Тогда адвокаты Дональда Трампа подали в суд на Дэниэлс, потребовав взыскать с нее компенсацию в 20 млн долларов за нарушение договора о неразглашении, заключенного актрисой.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о 130 тысячах долларов, которые перед выборами 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниэлс.

В начале мая Дональд Трамп впервые признал, что имеет отношение к выплате шестизначной суммы порноактрисе. Новая версия Трампа и его юристов заключается в том, что он возместил своему личному адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил Сторми Дэниэлс, чтобы она прекратила свои "ложные и вымогательские заявления" по поводу интимной связи с Трампом.

9 мая 2018

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525900080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  