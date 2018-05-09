Два уезда Билчираг и Тала Ва Барфак на севере Афганистана перешли под полный контроль талибов

18:53 09.05.2018 На севере Афганистана под контроль движения "Талибан" перешли два уезда - Билчираг (Bilchiragh) в провинции Фарьяб (граничит с Туркменией) и Тала Ва Барфак (Tala Wa Barfak) в провинции Баглан, сообщает TOLOnews.



"Талибан" заявил о захвате уезда Тала Ва Барфак во вторник, 8 мая. Глава провинциального совета Баглана Сафдар Мохсени сообщил, что после нападения талибов без вести пропали около 100 человек, в том числе чиновники - глава уезда и начальник уездной полиции. Во время боевых действий талибы убили шестерых военнослужащих и 13 захватили в плен, были захвачены и некоторые транспортные средства.



В тот же день после нескольких часов столкновений под контроль талибов перешел уезд Билчираг в Фарьябе. Сегодня это подтвердил на условиях анонимности член провинциального совета. Это произошло после того, как боевики напали на посты силовиков. В уезде находится 10 населенных пунктов и 20 контрольных пунктов.



Граничащий с Билчирагом уезд Грезван (Grezwan) тоже находится в критической ситуации и на грани сдачи талибам, предупредил глава уезда Абдул Самад Грезвани. Боестолкновения перекинулись на территорию этого уезда. "Он перейдет к талибам, если силовики не обратят внимание на ситуацию", - сказал глава.



В начале мая талибами был захвачен Кухистан – уезд в провинции Бадахшан (граничит с Таджикистаном), который после Вардуджа и Ямгана стал третьим, перешедшим под контроль боевиков. Из-за отсутствия подкрепления правительственные войскам пришлось оставить территорию. Атакам подвергаются также бадахшанские уезды Ташкан, Регистан и Шухада.



Напомним, 25 апреля движение "Талибан" объявило о начале весеннего наступления, основной целью которого боевики назвали "уничтожение и пленение американцев и их пособников". Согласно исследованию BBC, в настоящее время талибы открыто действуют на 70% территории Афганистана.



Между тем, сегодня шесть афганских полицейских погибли в результате авиаудара в уезде Макур в северо-западной провинции Бадгис, передает Pajhwok. Около 11 утра по местному времени военные самолеты, вероятно принадлежащие силам НАТО, по ошибке открыли по ним огонь. В альянсе не прокомментировали инцидент.



Вооруженные силы альянса НАТО находятся в Афганистане с 2001 года. Сейчас контингент миссии "Решительная поддержка" насчитывает 16 тысяч человек, рассматривается возможность его увеличения еще на полторы тысячи военных. Миссия сохранит присутствие до тех пор, пока в стране не будет восстановлен мир, заявил в апреле заместитель помощника генсека НАТО Джон Манза.

09.05.2018 Источник - fergananews.com

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