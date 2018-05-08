Казахстанскую журналистку О.Юрьеву депортировали из Украины. За "необъективность"

18:21 09.05.2018 Журналист из Казахстана Ольга Юрьева, работающая на телеканале "Россия" в Москве, выдворена из Украины, сообщает Sputnik со ссылкой на службу безопасности Украины.



Ольга Юрьева и корреспондент Первого канала Валентина Соловьева были задержаны в Киеве 9 мая, куда прибыли в командировку.



Служба безопасности Украины посчитала, что сюжеты корреспондентов дискредитируют Украину перед мировым сообществом.



В результате Соловьева была принудительно отослана в Россию, а Юрьева - в Казахстан.



Обеим запрещен въезд на Украину на три года. Источник - zakon.kz

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