|Казахстанскую журналистку О.Юрьеву депортировали из Украины. За "необъективность"
18:21 09.05.2018
Журналист из Казахстана Ольга Юрьева, работающая на телеканале "Россия" в Москве, выдворена из Украины, сообщает Sputnik со ссылкой на службу безопасности Украины.
Ольга Юрьева и корреспондент Первого канала Валентина Соловьева были задержаны в Киеве 9 мая, куда прибыли в командировку.
Служба безопасности Украины посчитала, что сюжеты корреспондентов дискредитируют Украину перед мировым сообществом.
В результате Соловьева была принудительно отослана в Россию, а Юрьева - в Казахстан.
Обеим запрещен въезд на Украину на три года.