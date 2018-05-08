Президент Кыргызстана с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова возглавил шествие Бессмертного полка в Бишкеке

17:08 09.05.2018 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с портретом своего дела возглавил шествие Бессмертного полка в Бишкеке.



Глава государства нес портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, числящегося в списках без вести пропавших в Великой Отечественной войне. Его сыновья Эрмамат Жээнбеков и Токтомамат Жээнбеков, вернулись с фронта с различными ранениями.



За проявленное мужество они были награждены Орденом "Красной Звезды" и медалями. После войны они многие годы работали на руководящих должностях в советских партийных органах, в различных хозяйствах.



"Потомки никогда не забудут о подвигах наших отцов и дедов, которые победили врага не жалея жизней ради страны, ради нас. Я также преклоняюсь перед моим дедом Жээнбеком Пирназаровым, его сыновьями Эрмаматом и Токтомаматом Жээнбековыми, которые воевали в Великой Отечественной войне. Никто не забыт, ничто не забыто! Низкий поклон нашим героям, отдавшим свою жизнь во имя нашей мирной жизни", - сказал президент Сооронбай Жээнбеков и поздравил всех соотечественников с Днем Великой Победы. Источник - КирТАГ

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