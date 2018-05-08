В Ржеве открыт мемориал Воинам-казахстанцам 100-й и 101-й стрелковых бригад

17:05 09.05.2018 В Ржеве открылся мемориал воинам-казахстанцам



На торжественной церемонии выступил Имангали Тасмагамбетов.



Во вторник, 8 мая, накануне праздника Победы в г. Ржеве Тверской области РФ открылся после реконструкции мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад.



В мероприятии приняла участие делегация Актюбинской области во главе с руководителем региона Бердыбеком Сапарбаевым. В ее состав вошли председатель общественного объединения воинов-интернационалистов Афганской войны, внук участника Ржевской битвы Балкасына Кенжегарина - Аслан Балкасынов, дочь участника Ржевской битвы Ермака Кужиева - Алима Кужиева, председатель ОО "Кос Шынар" имени Алии и Маншук Г.Байдербес, писатель Мейирхан Акдаулетулы и другие.



В торжественных мероприятиях также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, гендиректор госкорпорации "Ростех" С.Чемезов, председатель правления Евразийского банка развития А.Бельянинов, ветераны, труженики тыла, казахстанские студенты и жителя города.



Ржевская земля священна для казахстанцев. Именно здесь в декабре 1942 года бойцы 100 и 101 стрелковых бригад, сформированных в Алматы и Актобе, покрыли себя неувядаемой славой. В ходе боевой операции казахстанские дивизии потеряли около 80% личного состава, но выполнили возложенную на нее миссию.



В честь героического подвига наших земляков в 2010 году по поручению Главы государства к 65-летию Великой Победы, посольством Казахстана совместно с акиматом Актюбинской области в городе Ржеве был построен мемориальный комплекс воинам-казахстанцам. С тех пор казахстанцы, и в частности, актюбинцы посещают это ставшее для них священным место.



В канун 73-й годовщины Великой Победы была проведена полная реконструкция мемориала. Он дополнен колонной, была произведена замена гранитной плитки, уложена брусчатка, установлено освещение объекта. Кроме того, реконструирован постамент "Родная земля", а на прилегающей территории установлены скамьи, урны, гранитные вазы, посажены цветы.



В ходе мероприятия Бердыбек Сапарбаев отметил, что казахстанцы всегда помнят и чтут своих героев, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.



- День Победы - один из самых важных праздников. Победа над фашизмом состоялась благодаря единству народа, массовому героизму на полях сражений и неустанному труду в тылу. За годы войны на передовую отправились более 122 тысяч жителей Актюбинской области, из них 36 тысяч погибли. Мы никогда не забудем подвиг старшего поколения, грудью заслонившего страну и спасшего мир. Дорогие ветераны войны и труженики тыла! В этот светлый день примите самые искренние поздравления и слова благодарности за ваш великий подвиг, мужество и стойкость, - сказал глава региона.



В свою очередь И.Тасмагамбетов от имени близких и родных погребенных на мемориале, поблагодарил руководство акимата Актюбинской области, который провел все необходимые строительные работы.



- Сегодня мы отдаем дань уважения воинам двух стрелковых бригад, которые участвовали в одной из самых кровопролитных за всю историю человечества Ржевской битве. С момента ее окончания прошло 75 лет, а потери до конца не посчитаны. Наша задача донести до наших детей и внуков, ту правду о войне, которую нам рассказали нам отцы и деды", - сказал глава дипмиссии.



Губернатор Тверской области И.Руденя поблагодарил жителей Актюбинской области за проделанную работу.



В продолжение мероприятия была организована концертная программа творческих коллективов Актюбинской и Тверской областей. В их исполнении прозвучали известные песни военных лет.



Кроме того, ветеранам ВОВ Ржева вручены памятные подарки от имени всех актюбинцев.



Завершилась торжественная церемония подписанием Соглашения о передаче мемориального комплекса в муниципальную собственность города Ржева. Источник - Zakon.kz

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