 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 08.05.2018
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В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине ПобедыВ Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы
13:23 09.05.2018

СТОЛИЦА ОТМЕТИЛА 73-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

На площади Победы прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Мэрия Бишкек".

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Далее для приглашенных ветеранов была организована полевая кухня – с солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами.

Управлением культуры мэрии города Бишкек на площади Победы для всех горожан и гостей столицы была организована концертная программа с песнями военных лет.

Праздник завершится в 22.00 часов красочным фейерверком, который прогремит у здания Агропрома.

Источник - ЦентрАзия
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