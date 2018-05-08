|В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы
13:23 09.05.2018
СТОЛИЦА ОТМЕТИЛА 73-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
На площади Победы прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Мэрия Бишкек".
Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.
Далее для приглашенных ветеранов была организована полевая кухня – с солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами.
Управлением культуры мэрии города Бишкек на площади Победы для всех горожан и гостей столицы была организована концертная программа с песнями военных лет.
Праздник завершится в 22.00 часов красочным фейерверком, который прогремит у здания Агропрома.