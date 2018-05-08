В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы

13:23 09.05.2018 СТОЛИЦА ОТМЕТИЛА 73-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



На площади Победы прошел митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Мэрия Бишкек".



Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.



Далее для приглашенных ветеранов была организована полевая кухня – с солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами.



Управлением культуры мэрии города Бишкек на площади Победы для всех горожан и гостей столицы была организована концертная программа с песнями военных лет.



Праздник завершится в 22.00 часов красочным фейерверком, который прогремит у здания Агропрома. Источник - ЦентрАзия

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