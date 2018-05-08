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The Hill: Ближний Восток ждет худший из возможных сценариев?
13:21 09.05.2018

Также интересно было бы узнать, что в американской администрации думают относительно реакции Северной Кореи на выход из ядерного соглашения с Ираном?

Ожидаемое решение президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), принятое 8 мая, заставит многих экспертов задуматься о том, что может последовать за данным решением. Надежды на то, что глава Белого дома сможет договориться с крупнейшими европейскими партнерами, включая Францию, Германию и Великобританию о том, что дополнительное соглашение, учитывающее недостатки JCPOA, сможет оправдать сохранение нынешней ядерной сделки, оказались в прошлом, пишет Джейн Харман в статье для американского издания The Hill.

Хотя ядерная сделка с Ираном была не идеальна, за выходом США из JCPOA может последовать и выход Ирана. Некоторые опасаются того, что Иран также может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, согласно которому 191 страна согласилась направить усилия на предотвращение распространения ядерного оружия и связанных с ним технологий. Такое развитие событий на Ближнем Востоке станет серьезным провалом и потенциально может спровоцировать гонку вооружений среди региональных государств. Это худший сценарий для Соединенных Штатов.

Конечно, надежда на "трансформацию" отношений между Вашингтоном и Тегераном, о которой говорил бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама, потерпела неудачу. Поведение Ирана не улучшилось, а, наоборот, стало еще хуже. Теперь Вашингтону нужно уделять особое внимание деятельности Ирана в Сирии, Йемене и Ливане. Более того, результаты парламентских выборов, прошедших в Ливане, свидетельствуют о том, что проиранское движение "Хезболла" расширило свое влияние в стране.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в Вашингтон для проведения переговоров с Трампом. На этой неделе США также посетил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Трое ближайших союзников Вашингтона призвали Соединенные Штаты придерживаться JCPOA. Они ясно дали понять, что открыты для заключения четырехстороннего соглашения. Предполагалось, что Китай и Россия, которые также участвовали в подписании JCPOA, не присоединятся к новому соглашению.

Рекомендации, направленные на улучшение ядерного соглашения, включая введение бессрочных ограничений, тщательную проверку военных объектов Ирана, введение моратория на испытания баллистических ракет и прекращение поддержки террористических групп со стороны Ирана, заслуживают самого серьезного внимания. По-прежнему сохраняется уверенность в том, что урегулирование деятельности Ирана на Ближнем Востоке нельзя достигнуть без нового соглашения. США по-прежнему нуждаются во всеобъемлющей стратегии в отношении иранской проблемы. Аналогичная ситуация имела место и при администрации Обамы.

Какой у Вашингтона план Б? Конгресс не может больше отсиживаться, он должен принять законопроект, разрешающий использование военной силы. Принятие такого законодательства приведет к публичному обсуждению возможных военных затрат и военной роли США. В настоящий момент политика США носит тактический и эпизодический характер, опираясь главным образом на военные технологии.

Также интересно было бы узнать, что в американской администрации думают относительно реакции Северной Кореи на выход их ядерного соглашения с Ираном? Северокорейское руководство внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Выход Вашингтона из JCPOA направит в КНДР важное сообщение о том, насколько серьезно США относятся к подписанным ранее сделкам.

Контуры решения президента Трампа только начинают проступать, и пока не совсем отчетливы. Если он откажется от введения вторичных санкций против европейских союзников, они, скорее всего, продолжат торговать с Ираном, и это может уменьшить вероятность того, что Иран также примет решение о расторжении JCPOA. Если Трамп все же введет вторичные санкции против европейских стран, то между США и ЕС возникнет серьезный экономический спор, который может дополнительно обострить введение в следующем месяце американских пошлин на импорт алюминия и стали.

Вашингтон не должен недооценивать необходимость поддержки европейских союзников. Они помогли построить существующий мировой порядок после Второй мировой войны. Вашингтон дорого поплатится, если европейские союзники отвернутся от него.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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