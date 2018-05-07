Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

11:49 09.05.2018 По словам Президента РК, празднование этого дня необходимо для того, чтобы показать потомкам героизм и самоотверженность предков.



Президент страны Нурсултан Назарбаев прибыл в парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы, чтобы поздравить казахстанцев с праздником и возложить цветы к Вечному огню, сообщает Zakon.kz.



""Мы знаем, как наши отцы в жестокой войне шли через огонь, поднимались на пули в атаку из окопов. Они защищали родину, защищали наше спокойствие, мирное небо над головой. Они показали героизм", - сказал Президент."



Нурсултан Назарбаев отметил, что подвиги казахстанцев известны на просторах бывшего СССР и Европы.



""500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, половина из 1,8 млн человек, отправившихся на фронт, не вернулись. В каждой семье, в каждом человеке до сих пор остается кровавый след той войны", - сказал Н.Назарбаев."



По словам Президента РК, празднование этого дня необходимо для того, чтобы показать потомкам героизм и самоотверженность предков.



""Мы – государство мирное. Строим свою независимую страну, имея дружеское окружение, стабильность внутри страны, дружбу и взаимопонимание. Я считаю, что именно в этом залог всех наших будущих успехов. Хоть мы и мирная страна, мы помним ту войну, поэтому стараемся держать порох сухим", - заявил Глава государства."



Он также напомнил о Боевом параде, который прошел 7 мая на военной базе "Отар".



Президент страны Нурсултан Назарбаев отдельно обратился к ветеранам.



""Конечно, вам уже много лет, много воспоминаний. Вас остается все меньше и меньше, от этого грустно. Когда вы рядом, мы, ваши дети, внуки, чувствуем себя более стабильно, питаемся от вашего героизма, учимся от вас стойкости, учимся быть патриотами родины, любить свою землю, землю своих отцов и последние капли крови отдать за отчизну, за наш Казахстан! Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья!""



Нурсултан Назарбаев пожелал крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525855740

Новости Казахстана

