Давно мы дома не были. Как в Узбекистане отмечают главный советский праздник

11:31 09.05.2018 Практически с самого начала обретения независимости Узбекистан взял курс на отказ от всего советского. Под раздачу попал и почитаемый в народе День Победы. Указом первого президента республики Ислама Каримова от 2 марта 1999 года узбекистанцы стали отмечать 9 мая День памяти и почестей. Говорилось, что решение было принято, "идя навстречу многочисленным пожеланиям ветеранов, участников войн и семей погибших…" Праздник Победы СССР в Великой Отечественной войне превратился в День памяти всех сынов Узбекистана, отдавших жизнь за свободу и независимость страны. Фронтовики, погибшие в 1941-1945 годах, тоже, как гласит надпись на мемориале Памяти в Ташкенте, воевали и положили свои жизни "за свободу и независимость, счастье нашего народа и страны".



Две стороны одной медали



Учреждение Дня памяти и почестей отчасти приурочено к поминовению жертв ташкентских взрывов февраля 1999 года. В результате атаки погибли 16 человек, сотни получили ранения. Тогда было объявлено, что целью террористов был президент Ислам Каримов, что развязало руки спецслужбам, получивших право на "охоту за головами". К слову, Узбекистан – до сих пор единственная постсоветская страна в Центральной Азии, которая отказалась от названия "День Победы".



При Каримове создавалась собственная традиция празднования 9 Мая. С одной стороны, президент ежегодно подписывал постановления о широком праздновании Дня памяти и почестей, повелевая махаллям и школам проводить мероприятия, чествовать ветеранов Второй мировой войны, которым выдавались денежные премии. С другой – власти старались максимально изменить смысл праздника, что выражалось и в конкретных деяниях. Например, монумент "Неизвестному солдату" в центре Ташкента был заменен на памятник "Скорбящей матери", из учебников истории и со страниц газет исчезло словосочетание "Великая Отечественная война", официально стали писать "Вторая мировая". По указанию главы государства чиновники даже меняли красные пятиконечные звезды на могилах участников Второй мировой на восьмиконечные звезды – новый символ независимой страны. Телевизионщики замазывали попавшие в кадр советские награды на груди у ветеранов, Герои Советского Союза превратились просто в "героев войны"…



Пока в школах проходили специальные мероприятия, приуроченные к 9 Мая под лозунгами "Внимание и забота о старших поколениях", "Без прошлого нет будущего", "Почесть – велика, память – священна" (кроме популярного в советское время "Никто не забыт, ничто не забыто"), в республике велась борьба с советским наследием. Власти планомерно уничтожали память об узбекистанцах, проявивших себя во время Второй мировой войны. В 2008 году достопримечательность Ташкента – памятник "Дружба народов", посвященный семье Шамахмудовых, которые приютили после войны 15 детей различных национальностей, был демонтирован и перенесен из центра города на окраину.



Перенесенный на окраину Ташкента памятник семье Шамахмудовых. Фото с сайта Asiaterra.info



Спустя два года переименовали столичную улицу, названную в честь Героя Советского Союза Юрия Ивлева, воевавшего с фашистами в составе 312 штурмового авиаполка и в 21 год представленного к высшей награде страны.



В 2011 году дошла очередь до славного генерала Сабира Рахимова. Чиновники выкорчевали не только монумент военачальнику, но и стерли его имя с названия района Ташкента и станции метро. "Репрессиям" подверглись даже мемориальные таблички, а сотрудники дорожной инспекции, несмотря на отсутствие официального запрета, заставляли водителей отдирать с кузова автомобилей наклейки и надписи, посвященные победе советских войск в войне. Позднее, в 2016 году, подобной участи не избежали георгиевские ленточки – милиционеры снимали их с автомобилей под предлогом "угрозы дорожной безопасности".



Впрочем, сами праздничные мероприятия проводились без размаха, о чем с гордостью сообщали официальные узбекские СМИ. "В период советского строя 9 мая как День Победы с большой помпезностью отмечался на всей территории СССР. На красных площадях проходили военные парады, строем шагали пионеры и комсомольцы, представители рабочих и крестьян, а на трибуне их приветствовали вожди советов. К сожалению, такую картину и сегодня можно наблюдать в некоторых странах на территории бывшего Союза", - вот так в 2013 году пресс-служба президента Узбекистана пропагандировала правильность отказа от Дня Победы. Между тем, сам Каримов, как правило, возлагал цветы к памятнику "Скорбящей матери". Правда, при этом милиция перегораживала улицы в радиусе километра от места событий, но это особенность характера бывшего главы государства, предпочитавшего держать народ на расстоянии от своей персоны.



Ислам Каримов поздравляет ветерана, май 2016 года. Архивное фото пресс-службы президента Узбекистана



Возвращение советской победы



Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, напротив, стал налаживать диалог с народом. Он организовал виртуальные приемные и заставил чиновников периодически отчитываться перед гражданами. Изменилось и отношение ко Второй мировой войне. Еще в 2017 году в программу празднований вернулся салют, чего давно не было. Акцию "Бессмертный полк" запретили проводить и в прошлом, и в нынешнем году. В прошлом году власти объясняли свой отказ сложившейся в мире сложной политической ситуацией, но активистов это не остановило, и люди с портретами предков, погибших на полях Второй мировой, прошли по столичным улицам.



В этом году официальной причиной отказа в проведении шествия стала невозможность обеспечить безопасность участников акции: правоохранители слишком заняты на других мероприятиях, посвященных 9 Мая. В хокимияте также сослались на то, что праздник может быть омрачен неадекватным поведением отдельных молодых граждан, что чревато при большом скоплении людей. Чиновники предложили активистам вместо хождения с портретами погибших воинов навестить живых ветеранов и поздравить их в частном порядке и, не формируя колонны, возложить цветы на могилы солдат и офицеров Второй мировой войны.



Между тем, опрос, организованный на сайте Podrobno.uz, в котором приняли участие около двух тысяч респондентов, показал, что около 70% узбекистанцев поддерживают "Бессмертный полк" и готовы присоединиться к акции. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 18% посетителей сайта, 5% пойдут с портретами родственников, только если разрешит хокимият, 4% - после того, когда в республике дадут добро ходить колоннами по городу.



В 2018 году 9 Мая должен состояться парад военной техники – мероприятие, которое также раньше считалось советским, ненужным и пафосным.



В нынешнем году Узбекистан еще больше продвинулся к возвращению Дня Победы. В преддверии 9 Мая столичная мэрия по поручению президента обратно переименовала концертный зал "Истиклол" в "Дружбу народов". Это же название было возвращено площади перед дворцом, улице и станции метро. На свое исторически законное место в центре города будет возвращен памятник семье Шамахмудовых.



Кроме того, снова признаны заслуги перед отечеством генерала Сабира Рахимова - и его памятник был торжественно возвращен из парка Гафура Гуляма, куда он был сослан в 2011 году, на прежнее место – площадь перед хокимиятом Алмазарского района Ташкента. Кстати, и район носил раньше имя героя войны, но о переименовании пока речь не идет.



Возвращенный на историческое место памятник Сабиру Рахимову. Фото с сайта Gazeta.uz



Как и его предшественник, Мирзиеев ежегодно назначает денежные выплаты для ветеранов Второй мировой войны. Именно при новом руководителе размер дотации впервые превысил отметку в миллион сумов. Постоянная инфляция заставляла власти каждый раз повышать цифру. В 2014 году участникам и инвалидам войны 1941-1945 годов выдали по 600 тысяч сумов ($264 по официальному курсу или $200 по реальному), годом позже - 700 тысяч ($283 по официальному курсу или $175 по реальному). В 2016 году последний раз указ подписывал Каримов – тогда сумма возросла на традиционные 100 тысяч сумов и составила 800 тысяч ($124 по реальному курсу или $276 по официальному). Шавкат Мирзиеев сразу увеличил дотацию до 2 млн ($550) в 2017 году. В этом году ветеранам выплатят по 5 млн ($619).



Помимо материальной поддержки, президент постановил предоставить ветеранам еще несколько "бонусов". Во-первых, участники войны могут за счет государства с одним сопровождающим поехать по местам боевой славы или устроить себе отдых - причем не только в пределах республики, но и в санаториях "Узбекистан", расположенных в Крыму и Кисловодске. Во-вторых, власти распорядились ежемесячно - и опять же бесплатно обеспечивать - ветеранов продуктами. И дважды в год в смену сезонов – одеждой и обувью. В-третьих, президентским указом фронтовики получат денежные сертификаты на сумму 300 тысяч сумов ($37) для оплаты коммунальных услуг. Согласно документу, помощь получат 1137 участников и инвалидов Второй мировой войны. Видимо, именно столько ветеранов, по официальным данным, сегодня осталось в Узбекистане.



Шавкат Мирзиеев поздравляет ветерана, май 2017 года. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Отдельно стоит сказать о мероприятиях, посвященных празднику 9 Мая. Помимо традиционных встречи и уроков памяти, в этом году были и оригинальные акции. 25 апреля оркестр Министерства обороны облачился в форму советской армии времен Второй мировой и с песнями военных лет прокатился по ташкентскому метро. Судя по реакции в соцсетях, большинство узбекистанцев встретили эту инициативу с воодушевлением. Многие сопровождали музыкантов на пути следования, подхватывая и подпевая знакомые песни. Помимо этого, в столице несколько раз проехали автомобили, украшенные символами Победы, также с музыкой и песнями тех лет.



Концерты в метро, проезды военных машин по городу и "Бессмертный полк" играют особую роль, привлекая внимание молодежи. Ведь за время независимости Узбекистана повзрослело два поколения, для которых День Победы, как и вся Вторая мировая война, не вызывают никаких острых эмоций, тем более чувства патриотизма. Многие просто не знают, что узбекистанцы принимали участие в боях.



Отличительная черта 9 Мая в Узбекистане – проведение мероприятий под знаменами независимой республики, а не красных советских полотен. Даже георгиевские ленточки заменены на подобные ленты в цветах национального флага. Так что, пока в стране отмечается не День Победы, а все же День памяти и почестей.



Безусловно, изменение государственного отношения к войне и ее героям можно рассматривать как внешнеполитический шаг узбекских властей в сторону сближения с Россией. Но так хочется верить, что Мирзиеев увеличивает выплаты ветеранам и восстанавливает памятники героям не чтобы заручиться поддержкой сильного партнера на международной арене, а ради восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о великом подвиге сынов Узбекистана.



09.05.2018 , Азиз Якубов Источник - fergananews.com

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