Сирийские курды "отходят" от США и Израиля

02:40 09.05.2018 Иран и Сирия на карте мира



Сирийские курды явно перестали доверять своим кураторам – спецслужбам США и Израиля и начали налаживать диалог с Тегераном



Символично и симптоматично, что на фоне усугубляющегося кризиса в отношениях Запада и Израиля с Ираном американские и израильские спецслужбы понесли очередное тактическое поражение на Ближнем Востоке. Сирийские курды были последними среди своих соплеменников в регионе, кто чурался официальных контактов с иранскими властями. Контакты, разумеется, были - но по неофициальным каналам. Не зря один из руководителей курдской партии "Демократический союз" (PYD) Сирии Салех аль-Муслим довольно часто навещал в поездках Европу и Москву. Были контакты и внутри Сирии - там, где отряды этой партии соприкасались и даже взаимодействовали с иранскими военными советниками и шиитскими ополченцами.



Сирийские курды явно перестали доверять своим кураторам - спецслужбам США и Израиля. В Северном Ираке и в Сирии активную помощь, в том числе и направлениями к курдам спецназовцев и военных инструкторов, оказывал и оказывает и Израиль. Впрочем, израильтяне кому только не "оказывают помощь" в Сирии - возможно, и в Ираке! А откуда в декабре 2016 г. влиятельный американский интернет-ресурс Veterans ToDay узнал и выдал информацию о пленении в освобожденном Алеппо, и именно на позициях террористических бандформирований, 22 офицеров спецсил США, 21 офицера - из Франции, 16 британцев, 62 турецких офицеров, 7 израильских и неуказанного количества офицеров спецслужб Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Марокко и других арабских стран? Причем с интереснейшей припиской: "Офицеры неарабы были "освобождены" вместе с террористами, эвакуированными из Алеппо, в обмен на некоторые уступки натовских стран и Израиля. Израиль заплатил по 3 миллиона долларов за каждого освобожденного офицера. Арабские офицеры остаются в руках сирийцев". Причем имя одного из израильских спецназовцев было известно точно - некто Давид Шломо Арам…



Поскольку в конце ноября - декабре 2016-го в каждом втором видеокадре из Алеппо "то там, то здесь" открыто виднелся самолично главком спецназа "Кодс" КСИР Ирана Кассем Солеймани, вполне уместно предположить, что брали в плен своих коллег с Запада, из Турции, арабских стран и Израиля именно иранские спецназовцы, а не сирийские войска. Так что разведывательная и контрразведывательная война Запада и Израиля с Ираном, по крайней мере, в Сирии идет не первый год. Соответственно, и борьба за первенство во влиянии на сирийских курдов.



И вот - прорыв на этом направлении в мае 2018 года. Считаем, что сирийских курдов всерьез напугало несколько фактов. О первом из них стали распространять сообщения с 27 апреля. Турецкие государственное Anadolu и агентство Yeni Safak передавали, что подразделение сил спецназначения ВС Франции переброшено на американскую военную базу в подконтрольном курдским отрядам YPG городе Румейлан на севере Сирии. Участились также в последнее время перемещения военных Франции через границу Сирии и Ирака. Французские военнослужащие на бронетехнике в сопровождении американских военных и курдских ополченцев патрулируют улицы сирийских городов Манбидж и Эр-Ракка. Они часто посещают позиции YPG и провели в Манбидже две встречи с их лидерами. Франция поставляет сирийским курдам также оружие и боеприпасы. По информации Anadolu, французский военный контингент дислоцирован на пяти военных базах, которые расположены на территориях, подконтрольных YPG. В частности, в районе Эр-Ракки более 30 французских военных действуют совместно с курдскими отрядами. Помимо спецназа в Сирии дислоцированы военные 1-го парашютно-десантного полка морской пехоты и 10-го парашютного отряда коммандос ВВС Франции. Yeni Safak добавляет, что часть французов перемещалась "с американской военной базы в Кобани" в Манбидж, и помимо солдат, в Манбидж доставлены 10 Humvees, радиолокационная и коммуникационная аппаратура, ракетные установки дальнего и среднего действия, а также боевые самолеты двух стран (т.е. США и Франции).



Стоит напомнить, что именно Манбидж - следующая объявленная цель турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в Северной Сирии. Да, в городке пока есть отряды курдов из YPG, но - под флагом проамериканского SDF. И такие "маневры" французов и американцев в Манбидже и вокруг него, - безусловно, серьезное основание для страха сирийских курдов. Ведь ранее их кураторы, т. е. спецслужбы США и Израиля, и пальцем не пошевелили, чтобы не допустить турецкой оккупации города Африн. И курды знают, что в Африне идет усиленное изменение демографической ситуации, туда переселяют даже не сирийских арабов, а тех арабов из разных стран, которые недавно были изгнаны из предместий Дамаска, из Хомса и Хамы в провинцию Идлиб. Но так как в Идлибе - "зона деэскалации" именно турецкой ответственности, то Турция втихую переселяет исламистов из Идлиба в северную зону провинции Алеппо, в том числе и в Африн.



Кстати, подтвердилось, что в Африне турки и исламисты третируют и терроризируют местных езидов. Газета The Independent сообщила, что союзные Турции "суннитские повстанцы ССА оккупировали езидские деревни в районе Африн. Они разрушили храмы и места поклонения курдов-езидов. Фермер Шейх Камбер, 63-летний сирийский езид, бежавший из своего города Касл-Джиндо в Африне, рассказал, что случилось с езидами, которые отказались покинуть свои дома. По его словам, некоторые из них были насильно доставлены в мечети для обращения в ислам. "Некоторые жители деревни бежали, но другие рискнули остаться, а затем были доставлены в мечеть и получили уроки исламской молитвы", - сказал он.



Рискнем предположить, что не в меньшей степени сирийских курдов напугало и интервью от 1 мая бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, данное ресурсу Kurdistan24. Ольмерт заявил, что его страна будет продолжать поддерживать курдов и останется другом Курдистана: "Ну, само собой разумеется, Израиль был дружелюбным и симпатизирующим курдской ситуации на протяжении многих-многих лет. Я имел честь встретиться с высшими курдскими лидерами, когда я был премьер-министром … И я надеюсь, что эти отношения будут продолжены, и поддержка Израиля курдских потребностей и стремлений будет продолжена". Говоря о нынешнем кризисе на Ближнем Востоке, Ольмерт, конечно же, обвинил Иран в "поддержке террористических групп", в число которых он включил "Хезболлах" и ХАМАС: "Ситуация на Ближнем Востоке шаткая, и это во многом связано с попытками Ирана проникнуть и сотрудничать вместе с "Хезболлах", и продолжающимися террористическими операциями ХАМАС. Он также предупредил об угрозах, которые вызовет вывод войск США из Сирии, утверждая, что это ослабит влияние умеренных групп в стране и, возможно, приведет к дальнейшему укреплению влияния Ирана и экстремистских групп.



Однако для сирийских курдов проблема - не в Иране, а в союзной Израилю и США Турции. Сирийские курды прекрасно помнят, что их глупая "игра", явно продиктованная именно спецслужбами США и Израиля, требовать защиты того же Африна от России и Ирана, т. е. по сути начать войну с Турцией, провалилась. А сами Вашингтон и Тель-Авив не сделали ничего, чтобы защитить своих подопечных от турецкой агрессии и оккупации Африна. Вот почему напоминание Ольмерта о "дружбе" Израиля с курдами региона и анонс о том, что Тель-Авив желает "поддерживать курдские потребности и стремления", должны были вызвать и вызвали опасения, а то и панику среди сирийских курдов. Да еще - все это на фоне прибытия в Манбидж, куда так стремится Анкара, французских спецназовцев.



В этих условиях в Эрбиль 2 мая после многих лет игнорирования прибыли посол Ирана в Ираке и многочисленная иранская делегация во главе с министром промышленности и торговли Мохаммедом Шариатмадари. Официально - якобы исключительно для участия в Ежегодном экономическом форуме в Эрбиле и "обсуждения более эффективных шагов по улучшению экономических и торговых отношений между Эрбилем и Тегераном". Но вопрос в том, что посла Эрраджа Масджеди принял и курдский премьер Нечирван Барзани, и даже экс-президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. Причем о переговорах Барзани с послом Масджеди практически ничего не сообщается, кроме того, что отмечается: "В ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления торговли в рамках стратегических отношений между Эрбилем и Тегераном.



В повестке дня также были последние политические события в Ираке и на Ближнем Востоке в целом".



Немногословны не только иранские, но и курдские СМИ. А формулировки "стратегические отношения между Эрбилем и Тегераном" и "последние политические события в Ираке и на Ближнем Востоке в целом", как нам представляется, явно свидетельствуют о том, что переговоры двух Барзани с иранским послом Масджеди явно касались не только развития торгово-экономических связей. Ведь и иракские курды помнят об американской и израильской "подставе" во время референдума о независимости и ирано-иракской операции по освобождению Мосула и Киркука.



И поэтому сообщение того же дня 2 мая о том, что в Тегеран прибыла депутация племен сирийских курдов во главе с Халидом Атия с многодневным визитом, думается, следует воспринимать как сенсацию. Выяснение, какие именно курдские племена Сирии представляет данная депутация и лично Атия, - дело ближайшей перспективы. Но сам визит говорит о том, что в среде сирийских курдов более нет и намека на единство. Это не исключает, что по возвращении из Ирана и переговоров Атии с другими сирийскими курдами в их среде повторится тот внутренний раздор, который царил в 2014?15 гг., когда сирийские курды решали - переходить ли на сторону США и Израиля, участвовать ли в авантюре с созданием SDF и его вооруженных формирований. Примечательно, что приняли сирийских курдов на самом высшем уровне. С сирийскими курдами вел переговоры и где-то даже опекал их лично член Совета по целесообразности и главный советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велайети. Обратим внимание на то, что цитировали иранские СМИ из переговоров Велайети с сирийскими курдами.



"Я уверен, что курды, проживающие в Сирии, никогда не позволят США и Израилю занять их земли. Наши курдские братья в Сирии доказали, что они никогда не позволят США и сионистскому режиму внедриться в их страну, - сказал Велайети. - Нет сомнений в том, что секрет успеха сирийской нации заключается в ее национальном единстве между племенами и религиями страны. К счастью, в Сирии различные этнические группы, такие как арабы, курды и последователи разных религий, живут в мире и придерживаются единой позиции в борьбе с внешними силами, и христиане тоже плечом к плечу с сирийской нацией сыграли значительную роль в борьбе против врага". Напоминая сирийским курдам о христианах Сирии, Велайети очень тонко, по-восточному дал понять Х. Атии, что в Иране отлично знают о громадном вкладе в оборону регионов, населенных курдами, сирийских армян, греков и ассирийцев. То есть - о том, о чем сами сирийские курды публично "стесняются" говорить, приписывая все заслуги в войне с террористами в Северной Сирии исключительно себе и своим формированиям.



Далее Велайети плавно перевел переговоры в разговор об Израиле. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считается "самым слабым врагом Ирана среди врагов исламской уммы и движения сопротивления". Антииранская реакция Нетаньяху коренится в его разочаровании в возможности доминировать в регионе. Велайети сказал, что успех Ирана и его союзников и "неудачные заговоры врагов Ирана" являются основной причиной их нелогичных действий. "По сути, сионистский режим разочарован своим будущим", - сказал Велайети. Говоря о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), он сказал, что Иран останется приверженным договору, но если США выйдут из него, то Тегеран никогда не станет его соблюдать: "Иран никогда не согласится добавить или исключить какие-либо положения из СВПД", и у Ирана есть несколько вариантов решений на этот случай, и выход из СВПД будет одним из них.



Посланник сирийских курдов Халид Атия сказал, что Исламская революция укрепила отношения между Ираном и Сирией: "Отношения между Ираном и Сирией нарастают, и мы очень рады посетить Иран". Сирийские курды, наконец, убедились, что "в поле" их реальными союзниками могут выступать только шииты - как Иран, так и шиитские добровольческие ополчения, координируемые Ираном. И трагедия Африна, трагедия курдов и езидов этого города наглядно показала сирийским курдам, что США и Израиль всегда готовы "слить" курдов.



И не случайно именно в первые дни мая, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью итальянскому журналу Panorama, в списке вопросов итальянцев российскому министру был и вопрос о сирийских курдах и их судьбе. "Все используют курдов, а затем "сливают" их. Почему?", - спросил Лаврова итальянский журналист. На что глава российского МИД ответил: "Мне трудно согласиться с такими обобщениями. Далеко не все. Россия, например, в ходе конфликта в Сирии никого не использовала и не использует в узкокорыстных целях. Российские военные, находясь на сирийской территории по приглашению законного правительства этой страны, всемерно способствовали ликвидации военно-политического очага терроризма в лице ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". Он подчеркнул, что свой вклад в общие усилия по разгрому терроризма в Сирии внесли в том числе курдские отряды народного ополчения, защищавшие свои дома и свою родину. "Россия последовательно выступает за то, чтобы в определении постконфликтного будущего Сирии курды участвовали наравне с другими этнорелигиозными составляющими народа этой страны. Это, в частности, вновь подтвердил президент Владимир Путин в ходе прошедшей в Анкаре 3 апреля пресс-конференции", - пояснил Лавров позицию России. Он также отметил, что спрашивать про использование и "слив" курдов следует тех, кто разжигает сепаратистские настроения, притворно обещая свое покровительство, кто препятствует восстановлению контроля законного правительства Сирии над обширными частями страны, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке "федерации" и занимался формированием ее силовых структур с функциями, входящими в исключительную компетенцию сирийского государства.



И хотя иранские СМИ, за исключением вышеприведенных цитат, больше ничего не передавали о сути и содержании переговоров советника Велайети с сирийскими курдами, рискнем предположить, что Халид Атия и другие члены его депутации услышали в Тегеране примерно то же самое, что российский министр Лавров терпеливо разъяснял итальянскому журналу Panorama. Ведь о том, кто их "слил" в Африне, курды Сирии знают уже наверняка. Ну, а напоминание Тегерана о христианах Сирии - это как бы "оговорка по Фрейду", чтобы курды не забывали о своей несамостоятельности в войне с терроризмом. Суммируя все вышесказанное, можно вывести - сирийские курды готовятся "отойти" от США и Израиля.



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

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