Рахмон запретил проведение марша "Бессмертный полк" в Таджикистане

00:51 09.05.2018 Шествия "Бессмертный полк" в Душанбе в память павших в Великой Отечественной Войне в этом году не будет. Столичные власти не дали разрешения на марш, объясняя это мерами безопасности.



В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне Союз ветеранов страны обратился в городскую мэрию за соответствующим разрешением на проведение марша "Бессмертный полк". В то же время представительство "Россотрудничества", которое занимается продвижением русской культуры в мире, сообщило, что готово бесплатно распечатать фотографии ветеранов и участников ВОВ и подготовить транспаранты и плакаты к 9 Мая.



Представитель столичной администрации, который пожелал остаться неназванным, сообщил 8 мая, что в городе пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню Победы, но в этом списке нет марша "Бессмертный полк".



В Союзе ветеранов также подтвердили, что официальные власти не дали разрешения на проведение марша, но от других комментариев отказались.



Акция "Бессмертный полк" - шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне - последние несколько лет проводится 9 мая во многих городах России, а также некоторых странах бывшего СССР и других странах.



В прошлом году власти Душанбе запретили проведение шествия, объяснив решение "техническими" причинами. Тем не менее сотни жителей Душанбе, после окончания военного парада и официальных торжеств по случаю Дня Победы, приняли участие в акции "Бессмертный полк". Источник - ca-news.org

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