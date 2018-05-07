День Победы, как он был от них далек…, - Эрик Ханымамедов

00:41 09.05.2018 Недавно я решил прогуляться по центру Москвы. И не обошлось без прогулки по Красной площади, давненько там не был. Сердце некогда большой страны – Красную площадь готовили к 9-му мая. Я даже не сразу разглядел мавзолей, он был уже скрыт металлическими лесами. И такое сожаление и злость закрались в мою душу, стыдятся нынешние, стыдятся своей великой истории, и боятся ее, как дети нашкодившие.



Тот, кто боится своего прошлого, обречен на то, что будущее ему будет писать кто-то другой. Что собственно и происходит в нынешней буржуазной постсоветской России.



Вся нынешняя буржуазная гниль опутавшая бывшую РСФСР, она рано или поздно канет в лету, как морок, наваждение, туман. А подвиги и героическая гибель героев Великой Отечественной войны, они будут вечно жить в памяти народной, несмотря ни на что, ни на какое переписывание истории, ни на какое "развенчание" героических подвигов от всяческих пропагандистских поденщиков. Ничто это не властно над величием наших героических предков, сложивших головы в Великой Отечественной.



А патриотическое сердце бывшей РСФСР – это Сталинград! Вот уж где пантеон величия и духа большой страны! Я благодарен судьбе за то, что много лет слушал, и слышал удары этого сердца, ходил по этим святым местам, дышал воздухом этого великого города воинской славы! Города непокоренных людей, города несломленных духом, города стойкости, отваги и мужества!



И когда мне кто-то говорит что мол забудь, третий десяток лет нет Советского Союза, новое поколение, разделенные границы и т.д. и т.п. Нет ребята, врете, никто не забыт и ничто не забыто! У Родины есть еще одно измерение – душевное. Это не просто географические границы и подписанные договоры. Большая страна жива в наших душах и в наших сердцах! А с памятью о большой стране, неразрывно связана и память о Великой Отечественной, как бы ее сейчас не называли везде. Это все не изменит одного – наши деды и прадеды воевали все вместе за одну страну! Один народ – одна страна!



И Сталинградский Тракторный завод работавший в осажденном городе и Дом Павлова и лагерь советских военнопленных в поселке Гумрак где выжили единицы наших солдат из нескольких тысяч, потому что фашистское зверье содержало их в нечеловеческих условиях. И молоденькая девочка, прятавшаяся под трупами до вечера, чтобы ее не добили фашисты (смотрел видеозапись рассказов ветеранов Сталинградской битвы). Все это было. И никакое время это не вылечит!



Этот счет так и не закрыт, и не оплачен и никогда он не будет закрыт! Придет время наш единый народ и новая большая страна предъявят его к оплате!



К сожалению часть внуков и правнуков победителей в войне за большую страну оказалась с гнильцой. Ради тридцати серебряников продали и разрушили большую страну, но ничего, время и история все расставят по своим местам. Справедливость восторжествует,

и каждому воздастся по заслугам!



Никакие грязные руки, никакие переписывания истории не смогут затмить величия подвигов в Великой Отечественной войне наших дедов и прадедов. Можно попытаться закрыть мавзолей на Красной площади, можно попытаться исковеркать историю, но память человеческую и совесть, нет, здесь ни время, ни мелкие страстишки не властны!



Нынешние "идеалы" постсоветской буржуазной России время предаст забвению, как и имена современной "российской элиты", а истинные ценности Советского Союза и героев Великой Отечественной войны, нет, над ними время не властно!



А у судьбы можно попросить лишь одно. Когда придет время, быть достойным подвигов своих дедов и прадедов защищавших большую страну единым советским народом! Не оставить места в сердце для страха перед врагом и крепости руки!



Я советский человек – моя Родина СССР!



Эрик Ханымамедов, Москва Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525815660

Новости Казахстана

