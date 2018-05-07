 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
В Москве задержан банкир из Казахстана Жомарт Ертаев
00:35 09.05.2018

В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

"Казахский банкир находился в розыске и был задержан недалеко от "Москва-Сити", - сообщил собеседник. По его словам, предпринимателя арестовали, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen. Ертаева подозревают в мошенничестве.

О задержании банкира также сообщил телеканал РЕН ТВ. В сообщении говорится, что Ертаева "давно пытались задержать, но не могли установить его местонахождение". Задержанный, по информации телеканала, руководит крупным оператором кабельного телевидение, также он "консультировал коммерческий банк". В РЕН ТВ также сообщили, что его задержание связано с преступлениями, совершенными несколько лет назад во время работы в Альянс Банке.

Ертаев в 2002–2007 годах был председателем правления Альянс Банка. В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в хищении $1,1 млрд, по версии властей, они были совершены тогда, когда Ертаев руководил этим банком. Банкира арестовали, но спустя девять месяцев выпустили на свободу, писала казахская версия Forbes. Обвинение было позднее переквалифицировано, Ертаев своей вины не признавал.

В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей и связал это с "некачественными кредитами", которые были выданы в 2013–2016 годах, когда им руководил в том числе Ертаев. 19 апреля бизнесмен заявил, что не входил в правление этого банка и не был его акционером. Он также рассказал, что уже три года не работает в Казахстане и у него нет бизнес-проектов на родине.

Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в "Москва-Сити", он занимается управлением активами, говорится на сайте компании.

Источник - ca-news.org
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