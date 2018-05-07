Кыргызстану нужен новый кредит. Чтобы расплатиться с кредитом по ТЭЦ

00:33 09.05.2018 Кыргызстану нужен новый кредит. Чтобы расплатиться с кредитом по ТЭЦ



Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам в следующий понедельник рассмотрит финансовую сторону итогов депутатского расследования по делу о ТЭЦ Бишкека.



Напомним, модернизация столичной ТЭЦ обошлась Кыргызстану в 386 млн долларов - средства в качестве кредита выделил государственный "Эксимбанк" Китая. Вместе со всеми процентами возвращать придется около 500 млн долларов. Причем обязательства по уплате долга наступают уже через пять лет.



- Нас не интересует политический вопрос: кто прав, кто виноват. Модернизацию ТЭЦ проводить надо было в любом случае. Кредит взяли и ладно. Теперь мы должны решить – кто будет отдавать долги и из каких источников? - объяснил VB.KG позицию комитета его глава Акылбек Жапаров.



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Нардеп отметил, что какими бы ни были результаты депкомиссии по ТЭЦ – они поверхностные. А комитет по бюджету и финансам должен со специалистами изучить детали финансового аспекта. Кроме того, заявил Жапаров, государство не может остановиться на полпути – модернизацию ТЭЦ Бишкека необходимо завершить любыми путями.



- Если считать, что на одну треть ТЭЦ ушло 386 млн долларов, то чтобы завершить модернизацию, требуется порядка полутора миллиарда долларов. Мы должны определить источники финансирования. Конечно, в бюджете таких средств нет. Поэтому надо брать новый кредит. Тем самым рассчитаемся и по долгам, и отремонтируем теплоэлектроцентраль полностью, - рассуждает Акылбек Усенбекович.



На вопрос "Вечерки", продолжит ли модернизацию ТЭЦ китайская компания TBEA, которая не без проблем (в которых до сих пор не могут разобраться депутаты) завершила первый этап, Жапаров ответил:



- Мы должны извлечь уроки из наших ошибок. Китайская компания TBEA не специализировалась на строительстве энергообъектов. Да и стоимость ее услуг была сильно завышена. Поэтому надо искать другие компании, которые будут иметь опыт работы с ТЭЦ.



Примечательно то, что вопросы к процессу модернизации и ее стоимости возникли только после январской аварии на ТЭЦ Бишкека. Тогда то и была создана депутатская комиссия, которая до сих пор никак не может предоставить официальные результаты своего расследования, ограничиваясь "сливами" в соцсети и СМИ.



07 мая 2018

Оксана Гут Источник - vb.kg

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