"Бессмертный полк" в Кыргызстане пройдет по 14 городам и селам

17:42 08.05.2018 Акция "Бессмертный полк" пройдет в Кыргызстане 9 Мая в 14 городах и селах. Об этом сообщили организаторы мероприятия.



По их данным, в Бишкеке сбор желающих принять участие в акции состоится в 9.00 на Южных воротах в парке Победы. Само шествие начнется в 10.00. Маршрут следования: Южные ворота, Парк Победы - улица Байтика Баатыра - улица Абдрахманова - улица Фрунзе - Площадь Победы!



В Оше сбор "Бессмертного полка" назначен на 9.00 на Центральной площади города.



В селе Ивановка участники шествия собираются в 8.00 у средней школы № 1.



В селе Джаны-Джер сбор участников акции планируется тоже на 8.00 возле средней школы-комплекса.



В селе Нижне-Чуйск - в 8.00 возле средней школы.



YouTube архив. "Бессмертный полк" в Бишкеке 2017.







В селе Казармен Тогуз-Тороуского района - в 9.00 у Военного комиссариата. Дальше участники пройдут маршем до Центрального парка и памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.



В городе Нарыне сбор "Бессмертного полка" состоится в 9.00 в сквере "Жениш-70". Далее участники акции пройдут маршем до парка "Тянь-Шань".



В городе Кемине сбор назначен на 9.00 возле отделения почты.



В городе Таласе участники собираются в 10.30 возле мэрии города. В марше примут участие жители трех районов области - Таласского, Бакай-Атинского и Манасского.



В городе Караколе сбор в 9.00 у кольца на улице Абдрахманова. Акция начнется в 10 часов по маршруту улица Абдрахманова - парк Победы.



В селах Джаны-Пахта и Камышановка сбор назначен на 9.00.



В селе Ленинском марш пройдет по двум маршрутам. Однако колонна стартует от лицея № 37, а вторая - от магазина "Бакай".



В городе Кара-Балте участники акции собираются в 9.00 у офиса Красного Креста и Красного Полумесяца. "Бессмертный полк" пройдет по улице Кожомбердиева до стелы Победы.



"Берем портрет своего ветерана и идем на марш. Пронесем честь и память о подвигах наших дедов - героев-фронтовиков! Не забудьте рассказать детям и внукам о ветеранах, объясните, зачем и почему вы идете на марш "Бессмертного полка", - напомнили организаторы акции.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА Источник - 24.kg

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