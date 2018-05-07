"Бессмертный полк" в Кыргызстане пройдет по 14 городам и селам 17:42 08.05.2018
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Кыргызстане 9 Мая в 14 городах и селах. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
По их данным, в Бишкеке сбор желающих принять участие в акции состоится в 9.00 на Южных воротах в парке Победы. Само шествие начнется в 10.00. Маршрут следования: Южные ворота, Парк Победы - улица Байтика Баатыра - улица Абдрахманова - улица Фрунзе - Площадь Победы!
В Оше сбор "Бессмертного полка" назначен на 9.00 на Центральной площади города.
В селе Ивановка участники шествия собираются в 8.00 у средней школы № 1.
В селе Джаны-Джер сбор участников акции планируется тоже на 8.00 возле средней школы-комплекса.
В селе Нижне-Чуйск - в 8.00 возле средней школы.
YouTube архив. "Бессмертный полк" в Бишкеке 2017.
В селе Казармен Тогуз-Тороуского района - в 9.00 у Военного комиссариата. Дальше участники пройдут маршем до Центрального парка и памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.
В городе Нарыне сбор "Бессмертного полка" состоится в 9.00 в сквере "Жениш-70". Далее участники акции пройдут маршем до парка "Тянь-Шань".
В городе Кемине сбор назначен на 9.00 возле отделения почты.
В городе Таласе участники собираются в 10.30 возле мэрии города. В марше примут участие жители трех районов области - Таласского, Бакай-Атинского и Манасского.
В городе Караколе сбор в 9.00 у кольца на улице Абдрахманова. Акция начнется в 10 часов по маршруту улица Абдрахманова - парк Победы.
В селах Джаны-Пахта и Камышановка сбор назначен на 9.00.
В селе Ленинском марш пройдет по двум маршрутам. Однако колонна стартует от лицея № 37, а вторая - от магазина "Бакай".
В городе Кара-Балте участники акции собираются в 9.00 у офиса Красного Креста и Красного Полумесяца. "Бессмертный полк" пройдет по улице Кожомбердиева до стелы Победы.
"Берем портрет своего ветерана и идем на марш. Пронесем честь и память о подвигах наших дедов - героев-фронтовиков! Не забудьте рассказать детям и внукам о ветеранах, объясните, зачем и почему вы идете на марш "Бессмертного полка", - напомнили организаторы акции.