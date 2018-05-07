|Вот и Коля пришел... Пашинян стал премьер-министром Армении
16:23 08.05.2018
Избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении (РПА).
Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны, передает корреспондент РИА Новости.
Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против - 42.
Избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении (РПА).
Первого мая Пашиняна поддержали только 45 человек.
С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней митингующие объявили о начале "бархатной революции".
Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина. Однако менее чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Недавно в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым премьер становится фактическим лидером страны.