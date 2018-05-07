Кортеж премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП

16:15 08.05.2018 Кортеж премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП. Информацию об этом ИА "24.kg" сообщили в правоохранительных органах.



ДТП произошло вчера в Узгенском районе Ошской области.



"Кортеж двигался из Джалал-Абадской области в город Ош. В Узгенском районе гражданская машина, которая двигалась в том же направлении, из-за технической неисправности столкнулась в двумя джипами из кортежа. Жертв и пострадавших нет", - отметили в милиции.



В ГУОБДД МВД пока не комментируют происшествие.



08 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА Источник - 24.kg

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