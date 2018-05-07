Новый Шелковый путь и США: как транзиту не наступить на "украинские грабли", - Д.Вершинин

13:54 08.05.2018 НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И США: КАК ТРАНЗИТУ НЕ НАСТУПИТЬ НА "УКРАИНСКИЕ ГРАБЛИ"



Дмитрий Вершинин



В Федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (на 2010-2020 годы)" в рамках создания Международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" включен проект автодорожного маршрута. Этот вид транспорта, безусловно, займет свою нишу в международных перевозках по "Новому Шелковому пути".



Маршрут предназначен для доставки товаров из Китая в Европу через территорию России в обход морского пути через Суэцкий канал. Его создание курирует госкомпания "Автодор". Сегодня идут предпроектные работы.



Схема международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай"



Сравнение вариантов прохождения



Протяженность магистрали по российской территории составляет 2,2 тыс. км. Когда в 2008 году Оренбургская область вместе с Татарстаном выступили с инициативой создания этого маршрута, 450 км трассы приходилось на Оренбургскую область, далее на Татарстан, Москву, порты Санкт-Петербурга. На сегодня, в соответствии с предварительными проектировками, около 300 км (две трети от оренбургского участка) ушло в Башкирию. Это увеличивает стоимость, риски, создает проблемы для будущих поколений.



Схема рекомендуемого маршрута международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" в границах Оренбургской области



I. Проект маршрута удлинился и стал проходить по пересеченной гористой местности Башкортостана и Оренбургской области. Это приведет к его удорожанию при строительстве и последующей эксплуатации на десятки процентов: высокое земляное полотно, дополнительные мосты, путепроводы, трубы.



II. Маршрут - это "нить, на которую нанизываются жемчужины" - логистические центры, мультимодальные логистические центры в местах пересечения с железнодородным маршрутом, сборочные предприятия и т.д. В сегодняшнем варианте на оставшейся в Оренбургской области части маршрута их строительство обойдется дороже по причине пересеченной местности.



III. Концепция международных маршрутов не предполагает заход в города, рекомендует их прохождение на расстоянии. Это удешевляет строительство: минимальные затраты на выкуп земли; пригородные транспортные потоки не "забивают" эти магистральные направления, что требует затрат на их периодическое расширение.



Первый вариант маршрута проходил вдоль федеральной трассы Оренбург - Казань по равнинной местности в нескольких десятках километрах параллельно границе Оренбургской области и Башкирии, не заходя в Башкирию. Такое прохождение позволит предприятиям Башкирии за 2?3 часа добираться до этой международной магистрали.



Трасса Оренбург - Казань



США и исламский фактор: "ничего личного, только бизнес"



Безусловно, МТК "Европа - Западный Китай" относится у числу стратегически важных проектов. России он позволит увеличить доходы от транзита и влияние в странах-отправителях и получателях, Китаю - снизить зависимость от морского пути доставки грузов в Европейский союз.



Этот морской маршрут контролируется США, вдоль него располагаются их военные базы. Собственникам морской инфраструктуры (Суэцкого канала, морских судов, портов) невыгодна реализация этого проекта.



США, как обычно, будут использовать в т.ч. религиозные противоречия для дестабилизации обстановки на территориях прохождения маршрута: исламистов Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (граничит с Казахстаном), исламистов Казахстана, Башкирии, Татарстана, в том числе возвращающихся из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Риски проекта для инвестора повышаются.



Разделяй и властвуй (инсталляция)



Почти треть всей границы России и Казахстана приходится на Оренбургскую область. Регион выступает буфером, который теоретически не дает сомкнуться исламским республикам Поволжья и исламскому Казахстану.



Имеется риск повторения ситуации, подобной украинской, но с использованием исламского фактора. Совсем недавно, 15-20 лет назад:



Всерьез говорили о создании Поволжской исламской республики. Пытались перевести письменность на латинский алфавит.



Говорили, писали, что такого образования, как Оренбургская область, не должно быть: центральная часть области - это исконно башкирские земли, а восточная часть Оренбургской области - это казахские земли. Были предложения от башкирского руководства передать Башкирии исторический комплекс Караван-Сарай в Оренбурге.



Проводимая элитами Башкирии политика позволяет сохранять там ситуацию, когда имеется 75% процентов русских и других нетитульных национальностей, но руководящие посты занимают представители титульной нации.



Осторожно! Взрывоопасно!



Конечно, есть Татарстан с теми же проблемами, но без Башкирии риски снизятся на 50%.



Еще в большей мере вышесказанное касается возможного прохождения железнодорожного маршрута на Новом Шелковом пути.



Социальные вспышки в последние несколько лет в Казахстане (вероятно, третьи силы тестировали ситуацию) показали, что исламские фундаменталисты легко находят отклик у населения. Чего ожидать, когда в Казахстане будет меняться президент?



Украинские уроки



Оглядываясь на Украину, важно не повторить ошибки прошлого: когда весь союз работал над созданием промышленных, научных центров в Донбассе, Днепропетровске, Харькове, никто не мог предположить, чем обернется ситуация через несколько десятилетий между двумя братскими народами. Газопроводы в Европу превратятся в способ шантажа и вымогательства, и придется строить дорогостоящие обходы. При передаче Крыма Украине никто в страшном сне не мог представить, что там может появиться военная база НАТО.



Обходной путь



Все плюсы от инвестиций в стратегические объекты на непредсказуемых территориях с целью их интеграции или "умасливания" в один момент оборачиваются зависимостью. Не нужно строить там стратегически важных объектов, тем более когда есть альтернатива.



Неизвестно, какая ситуация будет через 10 лет. На следующем повороте истории хотелось бы обойтись без мин замедленного действия.



Слава казачья, а жизнь собачья



Оренбургский край с 18 века заселялся казаками, чтобы приграничные земли не пустовали и защищались внешние рубежи России. Созидательная деятельность нуждается в финансировании. Строительство и эксплуатация международной трассы будет хорошим источником доходов для тысяч оренбургских, в т.ч. казацких семей, казаки же обеспечат ее защиту.



Сейчас мужчины Оренбуржья вынуждены ездить на заработки в другие регионы. Хорошей работой считается работа охранником на АвтоВАЗе, а собственные села остаются не обустроенными. Условия проживания при этом - вагончик, общага по несколько человек в комнате. И так всю жизнь. Это серьезный фактор разрушения семей, алкоголизма, слабого роста рождаемости.



Несколько десятков миллионов рублей, потраченные на предпроектные работы в Башкирии, - небольшая плата за значительное снижение стоимости и рисков. Инвесторы это оценят.



Может быть, в этот раз удастся абстрагироваться от лоббизма и принять рациональное решение по регионам прохождения маршрута: через Оренбургскую область на Татарстан параллельно автодороге Оренбург - Казань, не заходя в Башкирию. Это дает шанс привлечь в этот инфраструктурный проект частных партнеров, а не только различные формы бюджетных инвестиций. Источник - iarex.ru

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