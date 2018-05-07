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Почему перенос посольства США в Израиле в Иерусалим грозит серьезными последствиями
13:52 08.05.2018

Посол на рану

Андрей Онтиков

США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая, когда Израиль будет отмечать 70 лет со дня основания. Приуроченный к этому празднику знаковый жест со стороны Вашингтона может, однако, повлечь за собой череду далеко не радостных событий. Портал iz.ru разбирался, грозит ли Ближневосточному региону новый виток эскалации ситуации и какие конфликты могут вспыхнуть в обозримой перспективе.

От победы к неизвестности

Трамп "с нетерпением ждет" переноса посольства США в Иерусалим

В России неоднократно давали понять, что многолетняя неурегулированность палестино-израильского конфликта провоцирует другие кризисы на Ближнем Востоке и способствует вербовке радикалами новых и новых поколении? террористов. Тем более аккуратных шагов стоило ожидать со стороны ведущих внешних игроков, особенно если речь идет о такои? чувствительнои? теме, как статус Иерусалима. До недавнего времени так и было. Конечно, окончательное разрешение палестино-израильского конфликта не просматривалось и в отдаленнои? перспективе. Тем не менее ювелирная работа дипломатов позволяла (или даже принуждала) стороны к диалогу и достижению договоренностеи?.

Но все изменилось в декабре 2017 года, когда президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицеи? Израиля и объявил о намерении перенести туда посольство. Как ожидается, открытие дипмиссии (она первоначально заи?мет здание нынешнего генконсульства США, а к концу 2019 года переедет в новое) состоится уже менее чем через две недели - 14 мая.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицеи? Израиля и объявил о намерении перенести туда посольство

Американскую делегацию на церемонии, по сообщениям СМИ, возглавит министр финансов Стивен Мнучин, также может приехать и сам Дональд Трамп.

В долгосрочнои? перспективе это большая победа для властеи? в Тель-Авиве. Но в обозримом будущем и без того живущии? во враждебном окружении Израиль может быть втянут в вооруженные конфликты, которые прямо или косвенно связаны с нынешним решением Вашингтона.

Палестина негодует

Конечно же, наиболее взрывоопасное направление - это, собственно, палестинское. Напомним, что спусковым крючком для начала второи? интифады (восстания) в 2000 году стал всего лишь визит на Храмовую гору председателя партии "Ликуд" и будущего премьера Израиля Ариэля Шарона. Теперь же речь идет о вполне конкретных шагах. К тому же палестинцы уже больше месяца проводят массовые антиоккупационные протесты.

Выступления начались еще 30 марта. Тогда на границе сектора Газа с Израилем собрались десятки тысяч человек. И хотя организаторы планировали эту акцию как исключительно мирную, на практике в результате серии столкновении? с израильскими военными погибли уже десятки палестинцев, сотни получили ранения.

Начало демонстрации? было приурочено к Дню земли, которыи? установлен в память о шести арабах, погибших в 1976 году в ходе протестов против экспроприации израильтянами их земель. Протесты призваны привлечь внимание к судьбе палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои земли в 1948 году, после начавшеи?ся вслед за образованием Израиля арабо-израильскои? вои?ны. Сеи?час таковых, по данным ООН, насчитывается свыше 5 млн человек. И это наряду с Иерусалимом еще одна из болевых точек в процессе палестино-израильского урегулирования.

Выступления начались еще 30 марта - тогда на границе сектора Газа с Израилем собрались десятки тысяч человек

Своеи? кульминации выступления должны достичь 15 мая, то есть на следующии? день после церемонии переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день палестинцы будут отмечать Накбу - "День национальнои? катастрофы", последовавшии? за созданием Израиля в 1948 году. Ситуация в данном случае может развиваться по совершенно произвольному сценарию. Ведь не секрет, что еще в декабре 2017 года, вслед за признанием американцами Иерусалима столицеи? Израиля, палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьеи? интифады.

Тревогу бьют и в ООН. Как заявил в конце апреля специальныи? координатор всемирнои? организации по ближневосточному мирному процессу Николаи? Младенов, "палестино-израильскии? конфликт продолжается без перспектив политического урегулирования, и Газа вот-вот взорвется".

В ООН рассказали о влиянии решения США по Иерусалиму на палестинцев

- Если вспыхнет еще один конфликт между ХАМАС и Израилем, то он будет иметь опустошительные последствия для палестинцев в Газе. Это может подорвать относительную стабильность Западного берега и иметь последствия для Израиля и региона, - отметил Николаи? Младенов.

Конфликт с соседом

Между тем израильские власти, вместо того чтобы максимально сглаживать ситуацию на других направлениях, наоборот, подливают масла в огонь. И, в частности, речь идет об участившихся в последние месяцы ударах по соседнеи? Сирии, где уже больше семи лет продолжается кровопролитныи? конфликт. Так, в феврале сирии?ские военные сбили один из израильских самолетов, которыи? атаковал расположенныи? в провинции Хомс аэродром Тифор. В ответ Тель-Авив провел реи?ды против 12 целеи? на сирии?скои? территории. Затем 9 апреля тот же аэродром снова подвергся израильскои? атаке. Тогда сирии?ским ПВО удалось сбить пять из восьми выпущенных ракет. Наконец, последнии? удар произошел 30 апреля. Обстрелам подверглись военные объекты в провинциях Хама и Алеппо. Чаще всего Израиль никак не комментирует свои атаки и даже не подтверждает, что именно он стоит за ними.

Израильские власти подливают масла в огонь - речь идет об участившихся в последние месяцы ударах по соседнеи? Сирии, где уже больше семи лет продолжается кровопролитныи? конфликт

В то же время такого рода ударами власти в Тель-Авиве порои? наносят пощечины своим партнерам. 16 октября 2017 года, когда в Израиле с визитом находился глава россии?ского Минобороны Сергеи? Шои?гу, авиация страны уничтожила батарею ПВО в Сирии примерно в 50 км от Дамаска. Ходят слухи, что в Москве такие деи?ствия были восприняты как серьезное оскорбление. И, по мнению некоторых экспертов, намерение России пересмотреть вопрос о поставках Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300 и в целом повысить обороноспособность сирии?скои? ПВО является посланием не только США и их европеи?ским союзникам, которые в ночь на 14 апреля нанесли удары по Сирии, но и Тель-Авиву.

Что касается переноса американского посольства в Иерусалим, то Сирия жестко осудила решение хозяина Овального кабинета. Тем не менее это, пожалуи?, последняя страна, которая из-за деи?ствии? американскои? администрации хотела бы ввязаться в вооруженныи? конфликт с Израилем. Однако если ситуация примет неуправляемыи? характер, то Дамаску сложно будет оставаться в стороне, особенно в свете тои? информационнои? (и не только) кампании, которую США и сам Израиль проводят против его союзника Ирана.

Неприятное совпадение

А Тегеран в последние месяцы деи?ствительно стал объектом нападок. В Сирии именно его военные чаще всего подвергаются израильским атакам. И власти исламскои? республики уже пообещали, что Тель-Авив ответит за свои деи?ствия.

Не оставляют в покое и договоренности по иранскои? ядернои? программе. Еще во время предвыборнои? кампании Дональд Трамп называл это соглашение, которое было достигнуто в 2015 году при участии России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии, "худшеи? в истории" сделкои?. Теперь американскии? президент угрожает выи?ти из него, если в договоренности не будут внесены изменения. Впрочем, СМИ сообщают, что окончательное решение по этому вопросу в Вашингтоне еще не принято. В то же время некоторые европеи?ские союзники США, которые раньше выступали за безусловное сохранение сделки, перестают быть столь категоричными.

- На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядернои? активностью, - заявил 24 апреля по итогам переговоров с Дональдом Трампом французскии? президент Эммануэль Макрон. - Мы хотели бы начать работать над новым соглашением с Ираном.

30 апреля глава израильского правительства обвинил Тегеран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также заявил, что достигнутое соглашение стало результатом лжи со стороны исламскои? республики

Не остается в стороне и Израиль, которыи? изначально критиковал условия ядернои? сделки. Еще в 2015 году премьер Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявлял, что соглашение не блокирует создание Ираном ядерного оружия. А 30 апреля глава израильского правительства обвинил Тегеран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также заявил, что достигнутое соглашение стало результатом лжи со стороны исламскои? республики. В подтверждение Нетаньяху представил полученные, по его словам, израильскои? разведкои? материалы, среди которых "100 тыс фаи?лов, доказывающих, что они (иранцы) лгут".

В Тегеране между тем неоднократно давали понять, что, если США выидут из сделки, он поступит аналогичным образом.

Хотя этот конфликт имеет лишь самое косвенное отношение к проблеме переноса посольства, проблема заключается в том, что его новыи? виток может прии?тись практически аккурат на открытие дипмиссии США в Иерусалиме. Ведь по американскому закону "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" президент должен продлевать соглашение каждые 90 днеи?. На этот раз данныи? срок истекает 12 мая, то есть всего за пару днеи? до того, как американскии? посол обоснуется в Иерусалиме.

Все эти события проходят на фоне коррупционного скандала в Израиле, в котором может быть замешан премьер Биньямин Нетаньяху. Первое дело - так называемое "дело 1000" - касается незаконного получения главои? правительства подарков от бизнесменов на сумму около $300 тыс.

Другое - "дело 2000" - связано с возможными попытками Нетаньяху договориться с руководством газеты "Едиот Ахронот" об освещении деятельности его правительства в позитивном ключе в обмен на принятие ограничении? в отношении главного конкурента издания - бесплатнои? ежедневнои? газеты "Исраэль ха-И?ом". По этим делам глава израильского правительства проходит в качестве подозреваемого.

Есть и еще одно дело - "дело 4000", в котором он пока не является фигурантом. На данном этапе следователи проверяют информацию о коррупционных связях между Биньямином Нетаньяху и крупнеи?шеи? в Израиле телекоммуникационнои? компаниеи? "Безек". В рамках расследования в стране уже арестовали ряд бизнесменов и бывших чиновников, в том числе работавших в подчинении у главы правительства.

На этом фоне в Израиле уже раздаются призывы к отставке главы правительства. Так что нынешнии? премьер-министр как минимум заинтересован в том, чтобы представить себя незаменимои? фигурои? - пусть это касается таких побед для страны, как перенос американского посольства в Иерусалим, или же угрозы со стороны Ирана.

На середину мая придется довольно много событии?, которые точно не добавят стабильности региону

Тем тревожнее выглядят сообщения о том, что кнессет (парламент Израиля) 1 мая предоставил право узкому кабинету безопасности, а в экстренных случаях - премьер-министру и министру обороны объявлять вои?ну или начинать крупную военную операцию. Для придерживающегося правых взглядов Биньямина Нетаньяху и ультраправого шефа военного ведомства Авигдора Либермана это, определенно, козырь в рукаве.

Пока же над Ближним Востоком вновь сгущаются тучи. На середину мая придется довольно много событии?, которые точно не добавят стабильности региону. Вопрос лишь в том, удастся ли удержать ситуацию в конструктивном ключе или же цепочка совпадении? наберет критическую массу и регион полыхнет с новои? силои?.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525776720
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