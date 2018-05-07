Лимонов о "насильственном изменении или свержении конституционного строя"

13:47 08.05.2018 Надя: Гай Фокс в юбке



Надя Савченко попала в западню. Основательно. Разве что образуется чудо.



Ее обвиняют в том, что она хотела взорвать Верховную раду - украинский парламент.



Вначале руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта с крупной партией оружия, спрятанной в мебели, при попытке въехать из восставшего Донбасса на Украину. Потом 23 марта сего года была лишена депутатской неприкосновенности и арестована Надежда Савченко.



Оба "подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке и совершении террористического акта, создании террористической группы или организации, незаконном обращении оружия, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".



Согласно заявлениям руководителей СБУ Украины, Надежда Савченко собиралась закидывать зал парламента Украины гранатами, а Владимир Рубан - обстреливать парламент с баржи на Днепре.



Возникает вопрос: Зачем нужно было волочить оружие из ДНР? В воюющей Украине что, нельзя было разжиться оружием?



Второй вопрос: Что это все нам напоминает?



Был такой фильм не так давно: "V - значит Вендетта". Маска Гая Фокса, использованная в фильме, превратилась с тех пор в интернет-мем и символ протестных движений во всем мире.



Тут требуется вспомнить про заговор Гая Фокса в Британском королевстве.



Гай Фокс намеревался взорвать Парламент в Лондоне.



Он был скорее исполнитель, дворянин-католик должен был зажечь фитиль, чтобы подорвать 36 бочонков с порохом, заложенные в помещение под залом заседаний палаты лордов.



Поджог пороха и взрыв должны были случиться 5 ноября 1605 года, в день когда там должен был выступить король Яков I перед членами обеих палат парламента. Тридцати шести бочек хватило бы, чтобы от двух палат парламента и короля осталась бы только пыль в воздухе.



Взрыв должен был покарать короля, старательно преследовавшего католиков в Великобритании, и послужить сигналом к восстанию.



Но один из идиотов того времени решил предупредить депутата-католика, чтобы он в тот день не ходил в парламент.



Так дело раскрыли. Гая Фокса взяли и потом добрались до других заговорщиков. Приговорены были "к повешению, потрошению и четвертованию". Недодушенных, их должны были срезать с веревок, затем подвергнуть потрошению, а потом четвертовать. Гай Фокс сумел сократить свое наказание, с петлей на шее спрыгнул с эшафота и, сломав шею, умер мгновенно.



С тех пор в ночь с 4 на 5 ноября британцы жгут соломенные чучела Гая Фокса и так далее, празднуют спасение своей государственности.



Надя Савченко, согласно ее сестре Вере Савченко, организовывала свою акцию для того чтобы "рассказать людям о несправедливости в стране".



Мое личное мнение такое, что простой украинской Наде не хватило мозгов понять, что и стены имеют уши, и вся ее затея накрылась медным тазом, как у Гая Фокса.



Савченко держит в тюрьме голодовку и потеряла в весе 15 килограммов. Но это еще ничего в сравнении с тем печальным фактом, что дело Савченко не привлекло внимания ни тех, кто ее поддерживал вовсю на Западе, пока Савченко сидела в России, ни украинцы не высказывают странной Наде своего сочувствия.



На митинг в Киеве в поддержку Савченко 30 апреля сего года собралось 20 человек.



Жалкая горстка.



Потрошить Савченко украинский прокурор, надеюсь, не потребует, однако история эта, пусть и современная, - грустная история неудачи.



Савченко дают в тюрьме препарат от сгущения крови.



Что там дают Рубану, мы не знаем. Ему 50 лет, и такое впечатление что он мало-мало авантюрист. Родился в Казахстане в 1967 году и носил тогда фамилию Гарбузюк. Фамилию поменял. Его титуловали генералом, но как и когда он стал таковым, и кто ему присвоил генеральство - никто не знает. Будучи Гарбузюк, он служил старлеем.



Зачем Надя связалась с таким? А он тоже "летчик" - окончил военно-авиационное училище.



Трындец какой-то, а ведь так широко замахивалась.



Сочувствую, но понимать отказываюсь.



Эдуард Лимонов Источник - Завтра

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