 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы возродили один из самых древних видов национальной борьбы - "белдесу"
13:42 08.05.2018

К участию в турнире допускаются все желающие, в том числе иностранные спортсмены в возрасте от 18 до 50 лет.

У подножья Заилийского Алатау более 1000 борцов со всей страны принимают участие в первом республиканском турнире по национальной борьбе "Белдесу". Это один из самых древних видов национальной борьбы, официально включенный в мировую сеть неолимпийских видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Открывая турнир, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что благодаря реализации президентской программы "Рухани жаңғыру" сегодня уделяется особое внимание развитию национальных видов спорта. Все большую популярность среди казахстанцев обретают соревнования по "аламан бәйге", "қазақ күресі", "аударыспақ", "жамбы ату", "көкпар".

В свою очередь глава федерации қазақ күресі Канат Бозумбаев добавил, что национальная борьба "Белдесу" не только будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, но и возможно откроет стране новых чемпионов. Участвуя в подобных первенствах, когда-то прославились легендарные палуаны Кажымукан и Балуан Шолак.

По словам идейного вдохновителя проекта "Халық Барысы" Армана Шураева, к участию в турнире допускаются все желающие, в том числе иностранные спортсмены в возрасте от 18 до 50 лет. Перед соревнованиями все участники проходят медицинский контроль.

"Каждый поединок длится пять минут. Поражение засчитывается, если один из борцов упал на землю либо коснулся земли коленом, рукой или другими частями тела. Захват соперника разрешен только выше пояса. В случае равного счета, дается дополнительное время в три минуты. Если и после добавленного времени победитель не был определен, то участники проходят процедуру взвешивания. Победа присуждается борцу с наименьшим весом", - рассказал он.

На торжественной церемонии открытия турнира "Халық Барысы" перед зрителями выступили "МузАртLIFE", Қайрат Нұртас, "Өркен", Маржан Арапбаева, детский хор "Бозторғай", Ұшқын Жамалбек, Нұрболат Абдуллин, Әбдіжаппар Әлқожа, Мадина Сәдуақасова, курсанты погранучилища КНБ РК и др.

Источник - Zakon.kz
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