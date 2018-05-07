|Твоя-моя, отдай... Киргизия и Таджикистан продолжают спорить по 450 км гос-границы
13:39 08.05.2018
Обсужден вопрос делимитации кыргызско-таджикской границы
Автор: Бахар Хакимова
Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в рамках официального визита в Таджикистан встретился с министром иностранных дел Сирожидином Асловым.
Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской госграницы и совместных мер по противодействию угрозам стабильности [региона].
Особое внимание было уделено вопросам совместной реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Республику Таджикистан в феврале 2018 года.
Отметим, протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 971 км. Из них 519 км проходят по горным грядам, поэтому входят в список уточненных участков. Оставшиеся более 450 км остаются спорными.
Источник: maralfm.kg