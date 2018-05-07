Твоя-моя, отдай... Киргизия и Таджикистан продолжают спорить по 450 км гос-границы

13:39 08.05.2018 Обсужден вопрос делимитации кыргызско-таджикской границы



Автор: Бахар Хакимова



Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в рамках официального визита в Таджикистан встретился с министром иностранных дел Сирожидином Асловым.



Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской госграницы и совместных мер по противодействию угрозам стабильности [региона].



Особое внимание было уделено вопросам совместной реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Республику Таджикистан в феврале 2018 года.



Отметим, протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 971 км. Из них 519 км проходят по горным грядам, поэтому входят в список уточненных участков. Оставшиеся более 450 км остаются спорными.



Источник: maralfm.kg Источник - Gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525775940

Новости Казахстана

