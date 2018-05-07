Новое "переходное" правительство РФ. Вопрос один - куда переходим? - А.Халдей

13:34 08.05.2018 НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА: КАДРЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ВСЕ

Нынешнее правительство очевидно носит переходный характер. Для мобилизационной экономки пока время не настало



Александр Халдей



После инаугурации президента Владимира Путина паузу было решено не затягивать и объявить ключевые имена нового состава правительства. Премьер-министром остается Дмитрий Медведев, который вчера в Госдуме на консультации с фракцией "Единая Россия" сразу объявил имена вице-премьеров.



Объявленные имена так давно знакомы всем, что вызвали волну возгласов досады в секторе "патриотических" наблюдателей политического процесса. Разочарованных отсутствием резких кадровых "загогулин", сюрпризов и неожиданных фамилий оказалось достаточно. Хотя без новых лиц не обошлось, тем не менее, средний обыватель заскучал и просит острых впечатлений. Немного не вовремя, но хотеть от обывателя продуманных кадровых решений, увязанных с долгосрочной стратегией государства - это хотеть невозможного.



Надо заметить, что фамилии министров пока не названы. Пока только вице-премьеры. О чем говорят имена ближайшего окружения премьер-министра? Давайте бегло посмотрим список.



Первый вице-премьер - Антон Силуанов.

Вице-премьер по социальной политике, охране труда, пенсионному обеспечению и здравоохранению - Татьяна Голикова.

Вице-премьер по сельскому хозяйству - Алексей Гордеев.

Вице-премьер по строительству - Виталий Мутко.

Вице-премьер по транспорту и связи - Максим Акимов.

Вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики - Дмитрий Козак.

Вице-премьер по вопросам культуры и спорта - Ольга Голодец.

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу - Юрий Борисов.



Первое, что бросается в глаза - это сохранившийся баланс между так называемыми либералами и так называемыми силовиками. Система сдержек и противовесов сохранена, и это сигнал об устойчивости новой конфигурации исполнительной власти. Смотрите: Силуанов и Голикова - умеренные либералы. Двое. Борисов и Козак - умеренные силовики. Тоже двое. Акимов, Голодец, Мутко - нейтралы. К группам и лагерям не принадлежат, это люди Путина. У них роль стабилизаторов системы.



Второе, что так же нельзя не заметить - это то, как быстро определились по самым главным вице-премьерам. Значит, не было споров и не пришлось идти на компромиссы. Понятно, что все обсуждалось заранее, но после возвращения Путина после президентства Медведева по составу правительства торговались чуть ли не три месяца. То есть требования элит в период санкций намного более умеренны, и никто не хочет особенно упорствовать. Главное - сохранить стабильность в управлении экономикой. Стабильность - это возможность предвидеть и планировать процессы. Это намного важнее, чем направление процессов, которые на самом деле могут резко менять направление течения.



Третье, что видно по составу вице-премьеров - это устранение знаковых фигур вице-премьеров прежнего состава правительства: Шувалова, Дворковича, Приходько, Рогозина, Трутнева, Хлопонина. Те, кто жалуется, что все осталось по-прежнему - не правы. Более радикальные либералы (откровенно прозападные и скандальные фигуры - Дворкович, Приходько) заменены на более умеренных. Исчезли откровенные олигархи. Допустившие провалы в работе популисты тоже заменены.



Четвертое, о чем надо сказать - без состава министров судить о приоритетах правительства рано. Но стратегия новой команды видна по ее вице-премьерскому составу: умеренного по темпам реформирование в сторону постепенного ограничения либеральных рычагов и методов работы и продвижения к центристским политэкономическим установкам. Новое правительство более центристское, чем предыдущее. Правительство осталось умеренно правоцентристским, но оно сдвинулось к центру влево. Не заметить это - значит судить поверхностно и наивно.



Нынешние трансформации достаточно серьезны, если учитывать степень риска от радикальных разворотов такого огромного и обладающего колоссальной инерцией корабля, как Россия, плывущего по морю международных санкций и информационных войн. Поскольку сама ситуация в мире вокруг России неопределенна, то пока остается та команда, которая приспособилась к сложившимся внешним условиям.



Будет новая ситуация - возникнут новые люди. Но нынешнее правительство очевидно носит переходный характер. Пока неясно, куда двинется процесс, что в нем будет преобладать, старое или новое, и потому до прояснения ситуации с высшими кадрами решили не экспериментировать. Но и откровенных либералов вчерашнего дня из руководства убрали.



На нынешний момент это самое здравомыслящее решение. Можно понять нетерпение тех, кто за много лет интернет-сражений разогрет до кипения мобилизационными теориями, но всякая ложка хороша к обеду. Для мобилизационной экономки пока время не настало. Мобилизационная экономика - это ограничение рынка и замена распределительных процессов на централизованные.



Если просто в деловой игре рассмотреть, что будет, если начать сейчас внедрять в экономику советский Госплан, воплощение мобилизационной экономики, то сразу встанет наглядным весь спектр задач. Где брать кадры, способные вести работу в таких чрезвычайных условиях? Как создавать альтернативную товаропроводящую сеть, как во время перехода, когда старая система убита, а новая не создана, кормить людей без перебоев.



Как общество встретит диктатуру, которая неминуемо потребуется и всегда обеспечивает мобилизационную экономику? Как отнесутся к репрессиям (ибо какая же мобилизация без репрессий за саботаж и вредительство), когда они упадут не на соседа, а на вас? Кто станет диктатором, на кого ему опираться? Да и захочет ли нынешнее, привыкшее к потребительской мотивации, общество вообще такой сценарий, когда оно считает, что для этого пока нет оснований?



Всем, кто понимает, как переходить от НЭПа к военному коммунизму, или хотя бы к коллективизации с индустриализацией, должен себе признаться: я действительно хочу чрезвычайных органов, троек, трибуналов и обострения классовой борьбы в виде их чисток? А если чистить станут вас? Вы готовы принести себя в жертву идее? И что это за идея, которая требует принесения вас на алтарь счастья будущих поколений? Нет, если вы готовы, то, пожалуйста. А если пока не готовы, то состав руководства правительством оптимален.



Более продвинутые вспомнят два состава Политбюро ЦК КПСС при Горбачеве: первый и последний. Насколько там за 5 лет перестройки изменились кадры. Разве по первому составу кто-то мог сказать, что Лигачев, Шеварднадзе, Тихонов, Громыко, Зайков, Воротников, Соломенцев и Рыжков - это команда, ведущая СССР к капитализму и самороспуску? А КПСС - к отмене 6-й статьи? Если вы поймете, что не могли и предположить, что эта команда сменится теми, кто потом развалит СССР и советский строй, то это будет честно. Так поймите вы, все нетерпеливые, что нынешние требования увидеть в правительстве сплошных железных сталинских наркомов и ленинских комиссаров в пыльных шлемах - это не совсем то, чего вы хотите от жизни, и это неоправданное ожидание на данном этапе.



А если так, то нам придется признать: нынешний состав руководства правительства действительно подобран под поставленные задачи. Выстоять, пока непонятно, куда чаша весов склонится - это на сегодня самое рациональное решение из всех возможных. Надо продолжать работу и наблюдать за ситуацией. Не суетиться, не дергаться и не совершать действий, время для которых не наступило.



Именно под эти задачи подобран состав вице-премьеров. Великих потрясений точно не будет. А вот будет ли Великая Россия - зависит не столько от них, сколько от всех нас. Ибо если мы станем делать глупости, торопить процесс и шататься по всяким сомнительным митингам или вовсе устранимся от всего происходящего, то никакие гении в правительстве не сделают Россию великой без нас. Равно как и всяческие майданы и революции достоинства не приведут в правительство гениев. И это самое главное, что нам нужно помнить, когда мы судим о том, насколько назначенные Путиным министры подходят под стоящие перед страной задачи.



И еще самое главное соображение: подбирая состав высшего руководящего слоя страны, Путин в первую очередь оценивает назначенцев на способность не предать. И требует преемственности в политике. Это правильно. Достигнуть высот можно только стоя на плечах предшественников - это главный принцип как в разведке, так и в политике. Путин никогда не репрессировал предшественников, что часто ставят ему в виду радикалы. Он всегда требовал от соратников надежности.



Назначенцы не должны быть способны изменить и переметнуться в лагерь противников. Все они выполняют возложенную на них задачу - не управлять строительством или социалкой - там есть, кому этим управлять - а стабилизировать систему сдержек и противовесов. Если понимать это, то не будет ни вопросов, ни упреков к новому составу правительства. Там у каждого свои задачи и понимание этих задач исключит необоснованные претензии. Источник - iarex.ru

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