Дырка от трубы. Сотрудники "Кыргызмунайгаза" согласны на передачу предприятия "Газпрому"

13:31 08.05.2018 Сотрудники "Кыргызмунайгаза" согласны на передачу предприятия "Газпрому"



Сотрудники ОАО "Кыргызмунайгаз" не против того, чтобы компания "Газпром" полностью занималась данным предприятием. Об этом заявили на пресс-конференции завотделами и другие сотрудники указанного предприятия.



Согласно информации, по стандартам ЕАЭС, с 2020 года Кыргызстан должен перейти на стандарт Евро-5. В данное время "Кыргызмунайгаз" производит ГСМ стандарта только Евро-2.



По словам представителей предприятия, для модернизации предприятия и выхода на новый стандарт в обязательном порядке требуется инвестор, и только российская компания "Газпром" может вложить инвестиции как основной партнер.



"По этой причине все работники поддерживают идею передачи предприятия "Газпрому" для развития предприятия", - сказал завотделом "Кыргызмунайгаза" Кочкорбай Абдалиев.



В начале этого года между кыргызским правительством и "Газпромом" прошли переговоры о привлечении инвестиций в предприятие "Кыргызмунайгаз". По предварительной информации, "Газпрому" будут переданы 100% акций "Кыргызмунайгаза".



С начала этого года предприятие произвело 27 тонн нефтепродуктов и 7 млн кубометров газа. На предприятии с годовой прибылью 652 млн сомов работает 2500 человек. Ежегодно предприятие производит 140 тысяч нефтепродуктов.



Источник: "Азаттык" Источник - Gezitter.org

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