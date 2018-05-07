Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка?

13:04 08.05.2018 Эмоциональные споры о роли казахского языка в Казахстане оставляют без внимания вопрос обеспеченности людей контентом, доступным для учебы и научной работы



Споры о роли казахского языка идут в Казахстане с 1991 года. Спустя почти тридцать лет большинство школьников страны учится на казахском, большинство телеканалов также вещает на нем, и в повседневной жизни его гораздо больше, чем при СССР. Однако защитники казахского языка не расслабляются и по-прежнему говорят о том, что его надо и дальше продвигать силой.



Чтобы разобраться в ситуации, нужно погрузиться в частности. И один из ключевых вопросов - вопрос распределения контента на казахском языке по разным сферам деятельности: в науке, в кино, в сериалах, книгах и так далее. Особенно важна представленность языка в высшем образовании.



Две крупнейшие онлайн-библиотеки Казахстана - это Казахстанская национальная электронная библиотека (сайт http://kazneb.kz/), в которой присутствует электронный контент, собранный по всем библиотекам страны, и сайт Кiтап. kz, который специализируется на книгах на казахском. При этом на обоих ресурсах нельзя скачивать документы - их можно только читать на самом сайте, что не очень удобно.



Почему именно онлайн-библиотеки? Потому что сейчас большинство людей предпочитает искать информацию в интернете - это быстро, удобно и бесплатно. Безусловно, в обычных библиотеках контента больше, но туда надо доехать, найти книгу в каталоге, дождаться получения, затем скопировать или выписать необходимое, то есть времени тратится намного больше. Это не считая того, что далеко не в каждом областном центре есть хорошая библиотека с научно-технической литературой. А к онлайн-библиотеке доступ открыт 24 часа в сутки семь дней в неделю, из любой точки страны, где есть интернет. Так что именно за онлайн-библиотеками будущее.



Почему тут важна статистика? Вспомним закон перехода количества в качество: при наличии 10?000 книг шанс на то, что среди них окажется хотя бы одна хорошая, намного больше, чем тогда, когда у тебя их всего 10.



Начнем с Казахстанской национальной электронной библиотеки - государственного, кстати, проекта. На время написания статьи здесь отображалось 41?299 документов. Не книг, а именно документов, потому что на сайте представлены также видео? и аудиозаписи, газеты, отдельные статьи, ноты и так далее. Далеко не все документы библиотеки при этом классифицированы по времени, языку, теме и т.д., поэтому не исключено, что общее количество на самом деле меньше обозначенной цифры 41?299.



По общим показателям в библиотеке преобладает казахскоязычный контент - 55,6% (скорее всего, ему отдавался приоритет при оцифровке), а главным типом документа являются книги и авторефераты.



По объему преобладают документы, созданные после 1991 года. Их авторы часто сами присылают цифровые копии в библиотеки, что удобно. Но при этом среди позиций на казахском пока преобладают документы советского периода.



Теперь самое главное. Посмотрим, как распределяются документы по темам и языкам:



Преобладание документов на казахском языке, то есть больше 50%, отмечается в семи темах из 20: "Религия", "Образование. Педагогика", "Культура. СМИ", "Искусство", "Физическая культура. Спорт", "Филология. Языкознание", "Художественная литература".



Преобладание документов на русском языке, то есть больше 50%, отмечается в 12 темах из 20: "Политика", "Экономика", "Философия, социология, психология", "Государство и право", "Военное дело. Безопасность жизнедеятельности", "Медицина. Биология. Химия", "Экология", "Физика. Математика. Кибернетика", "География. Страноведение", "Техника", "Информационно-коммуникационные технологии", "Промышленность. Сельское хозяйство".



Примерно равное соотношение наблюдается по одной теме - "История".



То есть преобладание казахского языка идет в некоторых гуманитарных дисциплинах и художественной литературе, а преобладание русского языка - в технических и естественных дисциплинах, а также части гуманитарных дисциплин.



Теперь перейдем к анализу состава документов на казахском языке. Начнем с общей численности. Как видно на диаграмме, на первом месте с большим отрывом идет "История", затем идут "Филология. Языкознание", "Культура. СМИ", "Образование. Педагогика". Отмечу, что если документов меньше 200, то это все же очень маленький объем контента, потому что в перечень входят в том числе не очень информативные небольшие статьи и авторефераты.



Отдельный упор надо сделать на количество книг. Именно книги представляют наибольший источник систематизированных знаний, и именно они нужны в первую очередь для научной деятельности. Книги на казахском языке в фонде библиотеки составляют 62,5% от общего числа документов или всего 5191 единицу.



Однако и здесь можно, как и в случае с документами, выделить лидеров по количеству и отстающих. Больше всего книг в разделах "История", "Филология. Языкознание", "Культура. СМИ", "Образование. Педагогика" и "Искусство". По остальным же 15 темам не набирается даже 100 книг. Хуже всего ситуация по "Информационно-коммуникационным технологиям" - всего шесть книг, что, видимо, связано с новизной темы.



При этом надо отметить, что большинство книг на казахском из собрания фонда написаны и изданы после 1991 года, кроме книг по теме "Военное дело. Безопасность жизнедеятельности". По большинству тем количество книг, написанных после 1991 года, больше 80%.



Теперь перейдем к анализу научной литературы на сайте Кiтап.kz.



Указано, что в фонде сайта представлено 10?000 электронных книг - это в 1,8 раза меньше, чем в КНЭБ, но, тем не менее, это второй результат в Казнете. Тут немного другая классификация и нет такой системы учета, как в каталоге, так что подсчеты пришлось вести вручную.



Самое большое количество книг в разделе "Профессиональное образование" - это учебники и монографии по различным техническим наукам. Но так как их огромное количество, на каждую специальность приходится всего по несколько книг. Часто большинство книг по теме - это одно многотомное издание или книги одного автора, как, например, в разделах "Психология" и "Экономика". Отдельно повезло политологии: много классических хороших трудов переведено на казахский язык. Но почему именно этой науке так повезло, непонятно.



Что мы имеем в итоге, рассмотрев содержимое двух казахстанских электронных библиотек?



1. Контент на казахском языке был и есть.



2. Он доступен в интернете.



3. Однако есть очевидный перекос в сторону гуманитарных наук, которые связаны с преподаванием в учебных заведениях.



4. По техническим и естественнонаучным специальностям наблюдается явный дефицит литературы.



То есть казахскоязычный студент, мечтающий стать филологом, историком или политологом, более-менее обеспечен учебной и научной литературой. Будущим медикам, инженерам или геологам имеющихся книг на казахском языке будет явно недостаточно даже для учебы, не говоря уже о научной деятельности.



Как тут быть тем, кто учился на казахском языке, владеет только им одним и мечтает стать геофизиком или инженером-конструктором в машиностроении, непонятно.



Очевидный выход - учить русский или английский.



Теперь можно сравнить количество доступного контента.



На Кiтап. kz представлены 1104 книги на казахском языке, на КНЭБ - 19083 документов разного формата на казахском языке.



А теперь для сравнения возьмем электронные библиотеки преимущественно на русском языке с полнотекстовым доступом к публикациям:



- КиберЛенинка - 1495040 научных статей;



- eLIBRARY.RU - 4195873 научных статей в полном доступе, а в ограниченном еще больше;



- Флибуста (библиотека, пополняемая пользователями) - 396253 текстовых документов.



И даже на Флибусте имеется следующий расклад по научной и технической литературе:



Биология, биофизика, биохимия - 944

Ботаника - 49

Ветеринария - 22

Военная история - 627

Востоковедение - 65

Геология и география - 238

Государство и право - 112

Зоология - 114

История - 18254

Литературоведение - 1438

Математика - 876

Медицина - 1452

Обществознание, социология - 399

Политика - 3860

Психология и психотерапия - 5351

Физика - 1015

Философия - 3923

Химия - 203

Экология - 59

Экономика - 255

Юриспруденция - 1102

Языкознание, иностранные языки - 1676

Зарубежная компьютерная, околокомпьютерная литература - 1025

Компьютерное "железо" (аппаратное обеспечение), цифровая обработка сигналов - 188

ОС и Сети, интернет - 375

Программирование, программы, базы данных - 748

Учебные пособия, самоучители - 62

Военное дело, военная техника и вооружение - 1220

История техники - 50

Металлургия - 16

Радиоэлектроника - 875

Строительство и сопромат - 31

Технические науки - 2241

Транспорт и авиация - 804



То есть даже в библиотеке, собранной пользователями сети, контента по данным темам намного больше, чем в казахстанских библиотеках, которые поддерживаются государством.



Есть ли вина в этом государства? Тут надо признать, что контента не только на казахском, но и на русском языке в Казахстане производится мало, даже с поправкой на небольшое по количеству население страны. Очевидно, это связано это с двумя вещами:



Общая непрестижность науки в Казахстане - ученые, конструкторы и инженеры в массе своей получают мало денег (ученые еще и с задержкой на несколько месяцев), не имеют социальных пакетов, угнетаются системой абсолютно идиотской отчетности, не входят в цепочку принятия решений. В целом особых стимулов писать монографии во внерабочее время, когда получаешь 200?300 долларов в месяц, причем в январе-апреле и их не платят, нет.



Потеря интеллектуальной среды - книги покупают очень мало, читают чуть больше, но авторам от этого не легче. Издательства интересуются только госзаказом и учебной литературой. Книги не становятся событиями, в большинстве СМИ отсутствуют рецензии как жанр, потому что их считают рекламой. Увидеть в стране человека с книгой или человека, просто читающего с планшета, редкая удача. То есть нет обсуждений интеллектуальной жизни, а значит, нет массы воодушевленных людей, которые бы пошли в науку.



Если же государство и общество не волновало и не волнует малое количество издаваемой научной и технической литературы, нужны ли книги, доклады и статьи в стране в принципе? В Казахстане потеряна интеллектуальная среда, поэтому и при наличии новых книг читать их все равно некому.



Чем грозит такая ситуация Казахстану?



В первую очередь тем, что и индустриализация, и цифровизация, и вообще догоняющая модернизация не будет обеспечена собственными кадрами и, конечно, собственными научно-техническими разработками. Это значит, что надо будет покупать чужие технологии, которые априори будут устаревшими и уже будут иметься у конкурентов, завозить иностранную рабочую силу, которой придется платить в несколько раз выше, чем местным.



То есть никаких собственных инновационных продуктов все равно не будет, и не будет никакого интеллектуального суверенитета.



Были, конечно, случаи, когда государство и общество осознавали срочную необходимость интеллектуального развития и успешно реализовывали это желание, но все эти случаи всегда были связаны с войной - бывшей или будущей.



В общем, можно констатировать, что пока ситуация поменяться не может.



PS. Еще один феномен казахского языка, который надо изучить - это отсутствие групп в социальных сетях и сайтов, где бы осуществляли любительский (ну, или как некоторые говорят, пиратский) перевод книг, сериалов, фильмов, комиксов, сценариев. И об этом стоит задуматься культурологам и филологам.



Марат Шибутов



https://regnum.ru/news/polit/2412101.html Источник - REGNUM

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