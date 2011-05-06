Военный Институт Киргизии передислоцируют в Ош. Ближе к ТВД?

08:21 08.05.2018 По информации пресс-службы Министерства обороны и "Азаттык", в недалеком будущем планируется Военный Институт в Бишкеке передислоцировать в Ош. Министр обороны Абибилла Кудайбердиев проинформировал, что сегодня в Оше для Военного Института выделено 17 гектаров земли. На строительство и оборудование учебного заведения оборонное предприятие Турции выделяет около 10 млн. долларов безвозмездного гранта.



Источник: газета "Кыргыз Руху" № 17 от 06.05.2011 / стр. 2 Источник - gezitter.org

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